VALLOUREC PRÉSENTE LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE SA CONNEXION VAM® À ADIPEC 2025

Meudon (France), le 21 octobre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, participera à ADIPEC 2025, le plus grand événement mondial de l’industrie de l’énergie, qui se tiendra du 3 au 6 novembre 2025 à Abou Dabi. Cette année, Vallourec mettra en avant les dernières innovations de sa connexion de référence VAM®, ainsi que ses technologies les plus récentes au service de la transition énergétique.

Référence incontournable du secteur Oil & Gas, VAM® continue de définir les standards de performance et de fiabilité depuis la création de la première connexion premium du marché. Soutenue par une R&D de pointe et une offre de services complète, Vallourec n’a cessé d’innover pour répondre aux nouveaux besoins des opérateurs et accompagner la transition énergétique.

Sur le stand 3115 de Vallourec, situé hall 3 à ADIPEC 2025, les visiteurs auront l’occasion de découvrir ces dernières innovations, ainsi l’ensemble de l’offre Vallourec® Services, qui couvre l’ingénierie des projets, les services opérationnels et des solutions de gestion des tubes.

La solution unique au monde de stockage enterré d’hydrogène, Delphy, sera également présentée.

Pour toute demande d’information et contact sur place :

Business:

Jérôme Favre, Senior Vice President of the OCTG Services and Accessories Business Line

New Energies :

Bertrand de Rotalier, Senior Vice President New Energies, Project Line Pipe and Process

Vincent Designolle, Director of Delphy

Press & Marketing :

Raphaèle Quaranta, Head of Marketing Communications & Sales Support / +33 6 45 09 14 43

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Avec près de 13 000 collaborateurs passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus informations, contactez :

Relations presse : Taddeo

Romain Grière

Tel: +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr

