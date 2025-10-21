OVHcloud fait évoluer sa gouvernance avec la réunification des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Octave Klaba est nommé Président-Directeur Général.

Roubaix – 21 octobre 2025 – Le Conseil d’Administration, réuni le 20 octobre, a décidé d’adapter sa gouvernance. Il met fin à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, ce qui entraîne la fin du mandat de Benjamin Revcolevschi. Le Conseil d’Administration remercie Benjamin Revcolevschi, pour son engagement et les actions menées durant cette année. Sur proposition du Comité des nominations, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité la nomination d’Octave Klaba au poste de Président-Directeur Général d’OVH Groupe à compter du 20 octobre 2025.

Aligner vision, stratégie et exécution

En réunissant les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, le Groupe renforce le lien entre vision, stratégie et exécution. Cette gouvernance unifiée, à la fois visionnaire et réactive, renforce la capacité d’OVHcloud à anticiper et à s’adapter aux évolutions du marché.

Octave Klaba, Président-Directeur Général a déclaré : « Nous démarrons le nouveau Plan Stratégique de 5 ans, durant lequel nos clients pourront profiter des dix dernières années d’investissements massifs déployés dans les datacenters et le Software. Je présenterai dans les tous prochains mois notre plan stratégique 2026-2030 « Step Ahead » pour guider les équipes et accompagner nos clients, tout en générant de la valeur pour nos actionnaires ».

Faire grandir le cloud européen, un engagement incarné





Dans une économie désormais entièrement numérique, le cloud est devenu une infrastructure stratégique indispensable à tous, quelle que soit la taille ou le secteur. Octave Klaba fait d'OVHcloud un moteur d'innovation et de technologie durable, au service du cloud et de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur un écosystème de clients et de partenaires partageant une même vision d'une technologie ouverte, réversible et transparente, fondée sur des valeurs européennes fortes.

Vingt-six ans après sa création, il engage une nouvelle phase de développement du Groupe, destinée à répondre aux besoins de tous les profils de clients, en France comme à l'international : des digital starters1 qui débutent dans le cloud, aux digital scalers2 en croissance, jusqu’aux corporate3 en quête d’un partenaire de confiance.

Pierre Barrial, Administrateur Référent et Président du Comité des Rémunérations et Nominations a commenté : « Le Conseil d’Administration est convaincu que la réunification des fonctions de Président et Directeur Général sous la direction d’Octave Klaba renforcera la vélocité et l’efficacité du pilotage d’OVHcloud. Octave Klaba saura diriger le Groupe avec détermination et agilité, comme il a su le faire pendant les années les plus décisives d’OVHcloud, dans un contexte qui exige vision, rigueur d'exécution, et capacité d'innovation. Dans un marché du cloud en pleine croissance, son expertise, sa connaissance de l’entreprise et sa maitrise des enjeux des clients et du secteur permettront à OVHcloud de mettre en œuvre son plan stratégique et de bâtir une feuille de route opérationnelle pour les prochaines années. Le Conseil d’Administration remercie Benjamin Revcolevschi pour sa contribution et son engagement au cours de son mandat, et lui souhaite plein succès pour le futur. »

Benjamin Revcolevschi a commenté : « Fier d’avoir participé à la construction d’un groupe toujours plus solide et performant. OVHcloud a délivré la performance attendue et a renforcé sa crédibilité commerciale, opérationnelle et institutionnelle dans un contexte international inédit. Je quitte mes fonctions heureux d’avoir partagé cette page de l’histoire du groupe. Et je suis convaincu qu’OVHcloud dispose d’une organisation solide et d’une équipe engagée, préparée à relever les défis avec confiance. Octave Klaba est la personne idéale pour consolider la position d’OVHcloud et conduire le groupe vers ses objectifs futurs. Je lui souhaite beaucoup de succès et tiens à remercier sincèrement l’ensemble des collaborateurs qui peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent chaque jour. »

A propos d’Octave Klaba

Né en 1975 en Pologne, Octave Klaba est le fondateur d’OVHcloud, leader européen et acteur mondial du cloud. Diplômé de l’ICAM de Lille, il crée OVH en 1999 dans le nord de la France, avec l’ambition de bâtir une infrastructure internet à la fois performante et accessible.

Dès l’origine, il défend une vision d’un internet ouvert, fondée sur la liberté de choix des clients. Sous sa direction, OVH connaît une croissance rapide, d’abord en France puis à l’international. L’entreprise se distingue par ses innovations techniques, notamment dans la gestion énergétique des datacenters et le développement de gammes de serveurs.

En 2016, après avoir amorcé un virage vers le cloud, Octave Klaba s’appuie sur les fonds d’investissement KKR et TowerBrook pour accélérer l’expansion du groupe sur de nouveaux marchés. En 2020, sous son impulsion, OVH devient OVHcloud afin d’affirmer son positionnement sur un marché du cloud – public et privé – en forte croissance.

Entre 2018 et 2025, il occupe le poste de Président du conseil d’administration, et préside également le Comité stratégique et RSE du groupe. Il est étroitement impliqué dans le développement stratégique de l’entreprise, fidèle à sa vision à long terme.

Convaincu de la nécessité d’une alternative européenne face aux géants américains du cloud, Octave Klaba fait de la souveraineté des données, de la transparence des services et de la liberté de choix sa priorité. Il soutient activement les start-up technologiques, notamment dans l’IA et le quantique, et promeut le développement d’un écosystème numérique innovant et indépendant.

À travers ses engagements dans Shadow et Qwant, il poursuit cette même ambition : faire émerger un écosystème numérique fort et indépendant, et construire un champion européen du numérique, fondé sur la confiance, la performance et la souveraineté technologique.

À propos d’OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

[1] Client adressé par un canal digital et qui réalise moins de 25 000€ de ARR (Annual Recurring Revenue, revenu annuel récurrent)

[2] Client adressé par un canal digital et qui réalise plus de 25 000€ de ARR (Annual Recurring Revenue, revenu annuel récurrent)

[3] Client adressé soit par une de vente directe, par appels d’offre ou par l’équipe commerciale d’OVHcloud, ou indirecte, par des partenaires.





