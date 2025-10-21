OVHcloud - Résultats FY25

Communiqué de presse

Roubaix, 21 octobre 2025



Chiffre d’affaires au-dessus du seuil du milliard d’euros

Marge d’EBITDA ajusté supérieure à 40%, résultat net positif et doublement du Unlevered Free Cash-Flow

Atteinte de l’ensemble des objectifs FY2025

Nomination d’Octave Klaba, fondateur d’OVHcloud, au poste de Président-Directeur Général afin d’aligner la vision, la stratégie et l’exécution

Chiffres clés

(en millions d'euros) FY2024 FY2025 Variation YoY (%) Variation YoY (%) en données comparables Chiffre d’affaires 993,1 1 084,6 +9,2% +9,3% EBITDA ajusté 381,5 437,8 +14,8% +14,1% En % de chiffre d’affaires 38,4% 40,4% +2,0 pts Résultat opérationnel (EBIT) 25,7 69,4 En % de chiffre d’affaires 2,6% 6,4% +3,8 pts Résultat net consolidé (10,3) 0,4 Capex (343,1) (361,4) En % de chiffre d’affaires (34,5)% (33,3)% 1,2 pts Unlevered Free Cash-Flow 25,1 57,6 x2,3

Octave Klaba, Président-Directeur Général d’OVHcloud, a déclaré :

« En 2025, OVHcloud franchit la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les objectifs de l’année ont été atteints. Je remercie Benjamin Revcolevschi pour son engagement durant cette dernière année du plan stratégique 2021-2025. Durant ces 5 ans, entre autres, nous avons construit avec succès le segment Corporate où nous réalisons désormais plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons développé et mis en production les 40 produits du Cloud Public qui génèrent aujourd’hui plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons également réussi à établir une forte présence aux Etats-Unis où nous faisons plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces résultats sont le fruit d’un plein engagement des équipes que je félicite et tiens à remercier, ainsi que du soutien de nos partenaires financiers qui nous font confiance depuis notre introduction en bourse en 2021.

Le contexte géopolitique, l’essor du marché du cloud et de l’IA nous demandent de nous développer plus rapidement afin de garder un temps d’avance. C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Administration a décidé de rapprocher vision, stratégie et exécution en me nommant Président-Directeur Général. Je présenterai dans les tous prochains mois notre plan stratégique 2026-2030 « Step Ahead » pour guider les équipes et accompagner nos clients, tout en générant de la valeur pour nos actionnaires. »



Le Conseil d’administration d’OVHcloud, réuni le 20 octobre 2025, a examiné et arrêté les états financiers consolidés du Groupe pour la période close le 31 août 2025. Les procédures d’audit sont en cours de finalisation. Les comptes consolidés annuels sont disponibles sur la page Relations Investisseurs du site corporate.ovhcloud.com.

Une croissance 2025 portée par trois moteurs principaux

En 2025 le chiffre d’affaires atteint 1 084,6 millions d’euros, en hausse de 9,3 % à données comparables. OVHcloud a atteint plusieurs étapes clés en 2025 avec un chiffre d’affaires réalisé auprès des Corporates qui dépasse les 200 millions d’euros, un chiffre d’affaires sur le Cloud Public (IaaS & PaaS) supérieur à 100 millions d’euros et enfin un chiffre d’affaires aux Etats Unis qui franchit la barre des 100 millions d’euros également.

OVHcloud a désormais près de 1 200 clients réalisant chacun plus de 100 000 euros d’Annual Recurring Revenue (ARR). En outre, OVHcloud est le leader du marché « SecNumCloud » avec 24 millions d’ARR en hausse de 63% sur un an. Enfin, cette année, les clients existants ont poursuivi leur croissance, comme l’illustre le taux de rétention net du chiffre d’affaires de 105% (à données comparables).

Chiffre d’affaires par Go-to-market

(en millions d'euros) FY2023 FY2024 FY2025 CAGR1 (%)

FY2023-FY2025 Digital Starters 522,3 550,2 571,1 +4,6% Digital Scalers 210,8 257,0 307,4 +20,8% Corporate 164,2 186,1 206,1 +12,0% Total chiffre d'affaires 897,3 993,1 1 084,6 +9,9%

OVHcloud publie son chiffre d’affaires par Go-to-market dont les différentes catégories sont décrites en annexes de ce communiqué. Dans les trimestres à venir, OVHcloud vise à :

Redynamiser Digital Starters en améliorant le support, le positionnement performance-prix, accélérant les cycles d’innovation et en proposant des produits d’Intelligence Artificielle ;

en améliorant le support, le positionnement performance-prix, accélérant les cycles d’innovation et en proposant des produits d’Intelligence Artificielle ; Poursuivre l’excellente dynamique sur Digital Scalers , en renforçant l’acquisition de nouveaux clients et en les accompagnant dans leur croissance ;

, en renforçant l’acquisition de nouveaux clients et en les accompagnant dans leur croissance ; Renforcer notre position auprès des clients Corporate en France et développer ce go-to-market en Italie et Allemagne.





Chiffre d’affaires par segment de produits

(en millions d'euros) FY2024 FY2025 Variation YoY (%) Variation YoY (%) en données comparables Cloud privé 623,6 671,6 +7,7% +8,5% Cloud public 182,8 219,2 +19,9% +17,5% Webcloud 186,7 193,8 +3,8% +3,7% Total chiffre d'affaires 993,1 1 084,6 +9,2% +9,3%

En 2025, le Cloud privé, (62 % du chiffre d’affaires) a représenté un chiffre d’affaires de 671,6 millions d’euros, en croissance de +8,5 % à données comparables.

Le Bare Metal Cloud profite de la nouvelle gestion de stocks qui permet un temps de livraison réduit. Le lancement des gammes Advance 2026 et Game 2026 vise à redynamiser la croissance sur le go-to-market Digital Starters .

profite de la nouvelle gestion de stocks qui permet un temps de livraison réduit. Le lancement des gammes et vise à redynamiser la croissance sur le go-to-market . L’activité Hosted Private Cloud bénéficie de la bonne dynamique des offres VMware et SAP hautement sécurisées et souveraines en Europe. OVHcloud continue d’améliorer les offres d’entrée de gamme, comme Public VCF as-a-Service , pour recréer une dynamique de croissance sur ce segment.

bénéficie de la bonne dynamique des offres VMware et SAP hautement sécurisées et souveraines en Europe. OVHcloud continue d’améliorer les offres d’entrée de gamme, comme , pour recréer une dynamique de croissance sur ce segment. « Liberation Day » et le rachat de VMware par Broadcom ont provoqué un choc auprès des clients Corporates, qui sont à la recherche d’alternatives. Les offres On-Prem Cloud Platform (OPCP) répondent à ces besoins et rencontrent un vif intérêt auprès des Corporates.





En 2025, le Cloud public (20,0 % du chiffre d’affaires) a représenté un chiffre d’affaires de 219,2 millions d’euros, en croissance de +17,5 % à données comparables.

Après avoir développé les 40 produits Cloud Public, l’effort est concentré sur leur déploiement dans la configuration en « Région 3-AZ ». Le déploiement est en cours à Paris et la région de Milan sera disponible début 2026.

Les clients ont commencé à utiliser avec succès les produits Cloud Public. OVHcloud se concentre désormais sur la simplification de l’expérience utilisateur en travaillant notamment sur l’amélioration des interfaces de programmation ( API ), sur le Manager web et sur l’ Identity & Access Management ( IAM ).

), sur le et sur l’ ( ). Le succès du segment Corporate nous permet de faire monter en gamme notre offre de Professional Services, en répondant aux besoins de plus grandes organisation publiques et privées.





En 2025, le Webcloud (18 % du chiffre d’affaires) a représenté un chiffre d’affaires de 193,8 millions d’euros, en croissance de +3,7 % à données comparables.

Les priorités portent sur le renouvellement des gammes existantes, l’innovation SaaS et l’expansion de dans nos différentes géographies des produits déjà disponibles en France, afin d’accélérer notre dynamique d’acquisition.





Chiffre d’affaires par zones géographiques

(en millions d'euros) FY2024 FY2025 Variation YoY (%) Variation YoY (%) en données comparables France 482,6 520,2 +7,8% +7,3% Europe (hors France) 288,9 316,8 +9,7% +8,8% Reste du monde 221,6 247,6 +11,7% +14,3% Total chiffre d'affaires 993,1 1 084,6 +9,2% +9,3%

La France représente 48 % du total du Groupe, en croissance de +7,3 % à données comparables. Les activités de Cloud privé et de Cloud public en France ont progressé respectivement de +6,5 % et +17,1 % à données comparables.

Les autres pays européens représentent 29% du total du Groupe et sont en croissance de +8,8% à données comparables. La croissance est portée par la dynamique en Europe centrale et en Europe du Nord.

Le Reste du monde représente 23% du total du Groupe et est en croissance de +14,3 % à données comparables. La région a bénéficié de la très bonne dynamique aux Etats-Unis qui connait un CAGR entre FY 2023 et FY 2025 de plus de 20%.

Forte amélioration de la rentabilité

Au cours de FY2025, le Groupe a maintenu sa discipline opérationnelle, notamment par la maîtrise des dépenses générales et administratives.

(en millions d'euros) FY2024 FY2025 Variation YoY (en millions d’euros) Chiffre d’affaires 993,1 1 084,6 +91,5 Marge brute 627,6 709,0 +81,4 En % de chiffre d’affaires 63,2% 65,4% +2,2 pts EBITDA ajusté 381,5 437,8 +56,3 En % de chiffre d’affaires 38,4% 40,4% +2,0 pts Résultat opérationnel (EBIT) 25,7 69,4 +43,7 En % de chiffre d’affaires 2,6% 6,4% +3,8 pts Résultat net consolidé (10,3) 0,4 +10,7

L’EBITDA ajusté a atteint 437,8 millions d’euros, soit une marge de 40,4 %, en hausse significative de 2,0 points comparé à FY2024.

Cette progression significative de la marge d’EBITDA ajusté s’explique par une hausse limitée des coûts directs, ainsi qu’un fort levier opérationnel nourri par un effet volume.

Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint 69,4 millions d’euros, soit une marge de 6,4 %, en très forte hausse de 3,8 points comparé à FY2024.

Le résultat opérationnel intègre des dotations aux amortissements et dépréciations de (354,4) millions d’euros, en diminution en pourcentage de chiffre d’affaires comparé à FY2024.

Le résultat net est positif sur FY2025 et atteint 0,4 million d’euros.

Il intègre notamment un résultat financier de (65,1) millions d’euros, en augmentation du fait des frais de mise en place de la nouvelle dette et de l’augmentation des taux d'intérêts et de la dette sur la période.

Après l’intégration d’une charge d’impôt de 3,9 millions d’euros, OVHcloud a enregistré un résultat net de 0,4 million d’euros en 2025, en amélioration comparé à la perte nette de (10,3) millions d’euros en FY2024.

Amélioration significative de la génération de trésorerie

(en millions d'euros) FY 2024 FY 2025 EBITDA ajusté 381,5 437,8 Eléments non-récurrents (3,9) (15,9) Capacité d’autofinancement 377,6 421,9 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 2,8 1,0 Impôt versé (12,1) (3,8) Flux de trésorerie liés à l'activité 368,2 419,0 Capex récurrents2 (126,1) (128,9) Capex de croissance3 (216,9) (232,5) Unlevered Free Cash-Flow 25,1 57,6

Unlevered Free Cash-Flow de 57,6 millions d’euros

En lien avec la forte progression de la rentabilité du Groupe, la capacité d’autofinancement s’est améliorée pour atteindre 421,9 millions d’euros sur FY2025.

La variation du besoin en fonds de roulement est légèrement positive et s’élève à 1,0 million d’euros en FY2025.

Les capex hors acquisitions s’élèvent à 361,4 millions d’euros en 2025 contre 343,1 millions d’euros en 2024. Au cours de FY2025, OVHcloud a poursuivi l’amélioration de l’intensité capitalistique de ses capex d’infrastructure et a significativement optimisé la gestion des stocks de composants, en augmentant la disponibilité de serveurs assemblés. Dans une logique d’atteinte d’un Levered Free Cash-Flow positif dès FY2026, OVHcloud poursuit ses efforts d’optimisation de gestion de stocks.

Les capex représentent 33,3 % du chiffre d’affaires de 2025 et intègrent :

des capex récurrents de 128,9 millions d’euros, représentant 11,9 % du chiffre d’affaires en 2025, comparé à 12,7 % en 2024;

récurrents de 128,9 millions d’euros, représentant 11,9 % du chiffre d’affaires en 2025, comparé à 12,7 % en 2024; des capex de croissance de 232,5 millions d’euros, représentant 21,4 % du chiffre d’affaires en 2025, comparé à 21,8 % en 2024.

Ces différents éléments conduisent à une génération d’Unlevered Free Cash-Flow de 57,6 millions d’euros en 2025, en hausse de 32,5 millions d’euros comparé à FY2024.

Forte progression de la rentabilité des capitaux employés

L'amélioration de la rentabilité et de l'intensité capitalistique ont entraîné une augmentation significative du retour sur les capitaux employés (ROCE). Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le ROCE a progressé de 2,9 points entre FY2021 et FY2025. En optimisant encore davantage sa productivité et son intensité capitalistique, OVHcloud continuera de faire progresser son ROCE dans les exercices à venir.

Dette financière nette

Dette nette de 1 103 millions d’euros au 31 août 2025

L’endettement financier net consolidé (hors dettes locatives) au 31 août 2025 est de 1 103 millions d’euros contre 667 millions d’euros au 31 août 2024.

A fin août 2025, l’intégralité de la dette du Groupe est couverte et affiche un taux d’intérêt moyen de

4,3 %, toutes marges et commissions comprises. Le levier d’endettement atteint 2,7x au 31 août 2025, en ligne avec la politique d’endettement du Groupe.

La solide structure financière du Groupe permet à OVHcloud de mettre en œuvre son plan de développement. Les besoins sont en effet largement couverts jusqu’en 2030, avec 242 millions d’euros de liquidités disponibles et une trajectoire de génération de Levered Free Cash-Flow dès FY2026.

Perspectives – Objectifs FY2026

Pour l’exercice FY2026, OVHcloud a les objectifs suivants :

Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5 et 7 % ;

Marge d’EBITDA ajusté supérieure à FY2025 ;

Capex compris entre 30 et 32 % du chiffre d’affaires ;

compris entre 30 et 32 % du chiffre d’affaires ; Levered Free Cash-Flow positif.

Faits marquants récents et évènements post-clôture

OVHcloud fait évoluer sa gouvernance avec la réunification des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Octave Klaba est nommé Président-Directeur Général

Le Conseil d’Administration, réuni le 20 octobre, a décidé d’adapter sa gouvernance. Il met fin à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, ce qui entraîne la fin du mandat de Benjamin Revcolevschi. Le Conseil d’Administration remercie Benjamin Revcolevschi, pour son engagement et les actions menées durant cette période.

Sur proposition du Comité des nominations, le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité Octave Klaba au poste de Président-Directeur Général d’OVH Groupe à compter du 20 octobre.

Déploiement de Managed Kubernetes Service Standard en région 3-AZ

Alors que Kubernetes devient la base des infrastructures cloud natives, OVHcloud a lancé Managed Kubernetes Service (MKS) Standard, une plateforme managée conçue pour répondre aux exigences des applications critiques dans des environnements multicloud. Cette nouvelle offre dans l’univers Public Cloud est aujourd’hui disponible dans la région 3-AZ Paris avant d’être déployée cet automne dans la région 3-AZ Milan.

Lancement de Public VCF as-a-Service, une solution VMware managée à destination des PME

Pensée pour les petites et moyennes entreprises, la solution Public VCF as-a-Service permet une modernisation facilitée des charges de travail VMware, afin de permettre aux PME de continuer à tirer profit de leurs investissements VMware.

Lancement de la solution Nutanix Cloud Clusters (NC2) sur l’infrastructure OVHcloud

OVHcloud renforce son partenariat avec Nutanix grâce à NC2. Avec cette solution, il est désormais possible de déployer, migrer et opérer des clusters Nutanix sur les solutions d’infrastructures souveraines d’OVHcloud directement depuis le portail client de Nutanix, et en bénéficiant notamment d’une facturation unifiée.

Création d’un Club actionnaires

Désireux de renforcer sa proximité avec ses actionnaires et de créer avec eux une relation priviligiée, OVHcloud annonce la création de son Club actionnaires. Les modalités d’adhésion et les avantages du club actionnaires seront précisés dans un communiqué de presse dédié.

Calendrier

8 janvier 2026 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026

12 février 2026 : Assemblée Générale Mixte Annuelle

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

Annexes

Glossaire

Les différentes catégories de Go to market sont déterminées en fonction des critères suivants :

Digital Starters : client adressé par un canal digital et qui réalise moins de 25 000€ de ARR ( Annual Recurring Revenue , revenu annuel récurrent) ;

: client adressé par un canal digital et qui réalise moins de 25 000€ de ARR ( , revenu annuel récurrent) ; Digital Scalers : client adressé par un canal digital et qui réalise plus de 25 000€ de ARR ( Annual Recurring Revenue , revenu annuel récurrent) ;

: client adressé par un canal digital et qui réalise plus de 25 000€ de ARR ( , revenu annuel récurrent) ; Corporate : client adressé soit par une stratégie de vente directe, par appels d’offre ou par l’équipe commerciale d’OVHcloud, ou indirecte, par des partenaires.





Le ROCE (Retour sur les Capitaux Employés) est calculé en divisant l’EBITDA ajusté après dépréciations et amortissements et les impôts de l’exercice en cours par les capitaux employés de l’exercice précédent.

Les capitaux employés correspondent aux Goodwill, immobilisations corporelles et incorporelles moins le besoin en fonds de roulement net d’impôts.

Les données comparables, ou organiques, sont calculées à taux de change et périmètre constants.

Le taux de rétention net du chiffre d’affaires pour une période est égal au pourcentage calculé en divisant (i) le chiffre d’affaires généré au cours de cette période par les clients qui étaient présents au cours de la même période l’année précédente, par (ii) le chiffre d’affaires généré par la totalité des clients au cours de cette période de l’année précédente. Lorsque le taux de rétention du chiffre d’affaires est supérieur à 100 %, cela signifie que le chiffre d’affaires généré par les clients concernés a augmenté entre la période concernée de l’année précédente et la même période de l’année en cours, au-delà de l’impact de la perte de chiffre d’affaires dû au désabonnement de clients.

L’ARPAC (Chiffre d’affaires moyen par client actif) représente le chiffre d’affaires enregistré au cours d’une période donnée pour un groupe de clients donné, divisé par le nombre moyen de clients de ce groupe au cours de cette période (le nombre moyen de clients est déterminé sur la même base que pour déterminer les acquisitions nettes de clients). L’ARPAC augmente à mesure que les clients d’un groupe donné dépensent plus pour les services d’OVHcloud. Il peut également augmenter en raison d’un changement dans le mix, car une augmentation (ou une diminution) de la proportion de clients qui dépensent beaucoup augmente (ou diminue) l’ARPAC, indépendamment de l’augmentation des revenus totaux du groupe de clients concerné.

L’EBITDA courant est égal au chiffre d’affaires diminué de la somme des charges de personnel et des autres charges opérationnelles (il exclut les charges d’amortissement, ainsi que des éléments qui sont classés comme « autres produits et charges opérationnels non courants »).

L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure les rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition.

Les capex récurrents représentent les dépenses d’investissement nécessaires pour maintenir les revenus générés au cours d’une certaine période lors de la période suivante.

Les capex de croissance représentent toutes les dépenses d’investissement en capex autres que le capex récurrent.

Les Unlevered free cash-flow représentent les flux de trésorerie liés à l'activité moins les capex.



Chiffre d’affaires par segment et par géographie

En millions d'€ T1 FY24 T2 FY24 T3 FY24 T4 FY24 FY24 T1 FY25 T2 FY25 T3 FY25 T4 FY25 FY25 Cloud privé 149,6 152,9 157,6 163,5 623,6 164,5 169,8 169,3 168,0 671,6 Cloud public 43,5 44,9 46,0 48,4 182,8 50,3 53,5 53,6 61,9 219,3 Web Cloud 46,7 48,5 47,3 44,3 186,7 48,8 49,2 49,0 46,8 193,8 Chiffre d'affaires total 239,8 246,3 250,8 256,2 993,1 263,5 272,5 271,9 276,7 1 084,6 Croissance en % T1 FY25

comparable T2 FY25

comparable T3 FY25

comparable T4 FY25

comparable FY25 LFL T1 FY25 publié T2 FY25 publié T3 FY25 publié T4 FY25 publié FY25 publié Cloud privé +10,2% +10,5% +8,6% +4,8% +8,5% +9,9% +11,0% +7,4% +2,8% +7,7% Cloud public +15,8% +18,7% +17,2% +18,1% +17,5% +15,7% +19,0% +16,5% +27,8% +19,9% Web Cloud +4,4% +1,3% +3,8% +5,8% +3,7% +4,5% +1,4% +3,8% +5,7% +3,8% Chiffre d'affaires total +10,1% +10,2% +9,3% +7,5% +9,3% +9,9% +10,6% +8,4% +8,0% +9,2%

En millions d’euros T1 FY24 T2 FY24 T3 FY24 T4 FY24 FY24 T1 FY25 T2 FY25 T3 FY25 T4 FY25 FY25 France 116,7 120,8 121,6 123,4 482,6 127,1 129,6 130,4 133,6 520,2 Europe (hors France) 69,9 71,4 73,2 74,5 288,9 76,7 79,5 79,3 80,9 316,8 Reste du monde 53,2 54,1 56,0 58,2 221,6 59,7 63,4 62,2 62,2 247,6 Chiffre d’affaires total 239,8 246,3 250,8 256,2 993,1 263,5 272,5 271,9 276,7 1 084,6

Croissance (%) T1 FY25

comparable T2 FY25

comparable T3 FY25

comparable T4 FY25

comparable FY25 LFL T1 FY25 publié T2 FY25 publié T3 FY25 publié T4 FY25 publié FY25 publié France +8,9% +7,2% +7,2% +6,1% +7,3% +8,9% +7,2% +7,2% +8,3% +7,8% Europe (hors France) +8,9% +10,4% +8,1% +6,6% +8,8% +9,9% +11,3% +8,4% +8,5% +9,7% Reste du monde +14,2% +16,5% +15,6% +11,9% +14,3% +12,2% +17,2% +11,0% +6,9% +11,7% Chiffre d’affaires total +10,1% +10,2% +9,3% +7,5% +9,3% +9,9% +10,6% +8,4% +8,0% +9,2%



Réconciliation de la croissance en données comparables et données publiées

En millions d’euros par segments de produits FY24

publié Effets de

change Effets de

périmètre Ajustements

Cloud public FY24

comparable Cloud privé 623,6 (4,5) 0,0 0,0 619,1 Cloud public 182,8 (0,7) 0,0 1,2 183,4 Web Cloud 186,7 0,1 0,0 0,0 186,8 Chiffre d’affaires total 993,1 (5,0) 0,0 1,2 989,3





En millions d’euros par géographies FY24

publié Effets de

change Effets de

périmètre Ajustements

Cloud public FY24

comparable France 482,6 0,0 0,0 0,5 483,0 Europe (hors France) 288,9 0,4 0,0 0,5 289,9 Reste du monde 221,6 (5,4) 0,0 0,2 216,3 Chiffre d’affaires total 993,1 (5,0) 0,0 1,2 989,3

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) FY 2024 FY 2025 Chiffre d’affaires(1) 993,1 1 084,6 Coûts des marchandises vendues (121,0) (112,2) Coûts opérationnels (244,5) (263,4) Marge brute 627,6 709,0 Coûts commerciaux et marketing & Frais généraux et administratifs (239,9) (265,2) Intéressement et participation (6,2) (5,9) EBITDA ajusté 381,5 437,8 Plans de rémunération réglés en instruments de trésorerie et de capitaux propres et complément de prix d'acquisition (9,5) (16,5) EBITDA courant (2) 372,0 421,3 Dotations aux amortissements et dépréciations (343,1) (354,4) Résultat opérationnel courant 28,9 66,9 Autres produits opérationnels non courants 0,1 5,7 Autres charges opérationnelles non courantes (3,3) (3,1) Résultat opérationnel (EBIT) 25,7 69,4 Coût de l'endettement financier (30,1) (53,7) Autres produits financiers 9,5 10,2 Autres charges financières (11,5) (21,6) Résultat financier (32,1) (65,1) Résultat avant impôt (6,4) 4,4 Impôt sur le résultat (3,9) (3,9) Résultat net consolidé (10,3) 0,4

(1) Dans le cadre de l'amélioration continue de ses process, le Groupe a affiné son analyse concernant le chiffre d'affaires relatif à certaines activités du public cloud.

(2) L’indicateur d’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciations, et autres produits et charges opérationnels non courants,

Réconciliation entre l’EBITDA courant et l’EBITDA ajusté

(en millions d'euros) FY 2024 FY 2025 EBITDA courant 372,0 421,3 Plans de rémunération réglés en instruments de trésorerie et de capitaux propres 10,2 14,3 Complément de prix d'acquisition (0,7) 2,2 EBITDA ajusté 381,5 437,8

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 31 août 2024 31 août 2025 Goodwill 59,7 59,1 Autres immobilisations incorporelles 295,1 297,4 Immobilisations corporelles 972,4 993,3 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 135,6 134,9 Instruments financiers dérivés actifs non courants 10,2 2,5 Autres créances non courantes(1) - 22,4 Actifs financiers non courants 1,6 2,1 Impôts différés actifs 17,3 19,9 Total actif non courant 1 492,0 1,531,6 Clients 40,4 53,2 Autres créances et actifs courants(1) 92,9 74,0 Actifs d'impôts courants 3,4 1,7 Instruments financiers dérivés actifs courants 0,0 0,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40,9 41,9 Total actif courant 177,7 170,7 TOTAL ACTIF 1 669,8 1,702,3 (en millions d'euros) 31 août 2024 31 août 2025 Capital social 190,5 151,7 Primes d'émission 418,3 102,6 Réserves et report à nouveau (205,5) (226,5) Résultat net (10,3) 0,4 Capitaux propres 393,0 28,2 Dettes financières non courantes 700,5 1 133,3 Dettes locatives non courantes 124,5 117,5 Instruments financiers dérivés passifs non courants - 1,2 Autres passifs financiers non courants 15,6 12,9 Provisions non courantes 12,2 15,3 Impôts différés passifs 13,7 8,7 Autres passifs non courants 13,1 17,0 Total passif non courant 879,6 1 305,9 Dettes financières courantes 7,6 11,3 Dettes locatives courantes 28,8 33,4 Provisions courantes 17,8 14,4 Fournisseurs 142,7 116,5 Passifs d'impôts courants 9,4 13,1 Instruments financiers dérivés passifs 1,1 0,3 Autres passifs courants 189,7 179,2 Total passif courant 397,2 368,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 1 669,8 1 702,3

(1) Les créances de crédit d’impôt recherche ayant une échéance supérieure à 12 mois ont été reclassées en autres créances non courantes,

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) FY 2024 FY 2025 Résultat net (10,3) 0,4 Ajustement des éléments du résultat net : Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations et droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 343,1 354,4 Variations des provisions 1,6 (1,6) Plus ou moins-values de cessions d’actifs, mises au rebut et réévaluations 0,6 (3,4) Charge liée aux attributions d'actions (hors charges sociales) 6,4 7,5 (Produit)/Charge d'impôt 3,9 3,9 Résultat financier (hors écarts de change réalisés) 32,4 60,5 Capacité d'autofinancement A 377,6 421,9 Variations liées aux créances nettes d'exploitation et autres créances (4,7) (10,7) Variations liées aux dettes d'exploitation et autres dettes 7,4 11,7 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité B 2,8 1,0 Impôt versé C (12,1) (3,8) Flux de trésorerie liés à l'activité D=A+B+C 368,2 419,0 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (343,1) (368,9) Produits de cession d'immobilisations - 7,5 Encaissements/(décaissements) liés aux regroupements d'entreprises, nets de trésorerie (26,7) (0,0) Encaissements/(décaissements) liés aux prêts et avances consentis 0,5 (0,3) Flux nets de trésoreries affectés aux opérations d’investissement E (369,3) (361,8) Rachat d'actions propres (1,7) (356,1) Augmentation des dettes financières 100,2 1 396,3 Remboursement des dettes financières (50,8) (1 014,0) Remboursement des dettes locatives (27,9) (43,2) Intérêts financiers payés (26,5) (39,1) Dépôts de garanties reçus (0,3) (1,8) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement F (7,1) (58,0) Incidence des variations des cours des devises G 0 (0,6) Variation de la trésorerie D+E+F+G (8,1) (1,3) Trésorerie d'ouverture 49,0 40,9 Trésorerie de clôture 41,0 39,6





1 Taux de croissance annuel composé.

2 Les capex récurrents représentent les dépenses d’investissement nécessaires pour maintenir les revenus générés au cours d’une certaine période lors de la période suivante.

3 Les capex de croissance représentent toutes les dépenses d’investissement en capex autres que les capex récurrents.

