Delårsrapport: januari - september 2025

Kvartalet

Orderingången ökade med 26 % till 855 MSEK (677). Organiskt ökade orderingången med 22 %

Nettoomsättningen ökade med 13 % till 894 MSEK (792). Organiskt ökade nettoomsättningen med 8 %

Justerad EBIT uppgick till 244 MSEK (194), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 27,3 % (24,5)

EBIT uppgick till 213 MSEK (163), motsvarande en rörelsemarginal på 23,9 % (20,6)

Justerat resultat efter skatt uppgick till 195 MSEK (126) och justerad vinst per aktie till 3,88 SEK (2,51)

Resultat efter skatt uppgick till 164 MSEK (95) och vinst per aktie till 3,26 SEK (1,89)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 258 MSEK (205)

Nya finansiella och strategiska mål fastställda, presenterade vid HMS kapitalmarknadsdag 9 september

Första nio månaderna

Orderingången ökade med 36 % till 2 601 MSEK (1 918). Organiskt ökade orderingången med 14 %

Nettoomsättningen ökade med 17 % till 2 627 MSEK (2 253). Organiskt minskade nettoomsättningen med 4 %

Justerad EBIT uppgick till 643 MSEK (503), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 24,5 % (22,3)

EBIT uppgick till 526 MSEK (396), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0 % (17,6)

Justerat resultat efter skatt uppgick till 480 MSEK (342) och justerad vinst per aktie till 9,56 SEK (7,05)

Resultat efter skatt uppgick till 363 MSEK (235) och vinst per aktie till 7,23 SEK (4,86)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 646 MSEK (415)

Ny organisationsstruktur från 1 januari 2025 för att stärka kundfokus och korsförsäljning

VD-kommentar

ETT STARKT KVARTAL MED POSITIV UTVECKLING I NORDAMERIKA

Under det tredje kvartalet såg vi återhämtningar på alla marknader. Den mest positiva utvecklingen såg vi i Nordamerika där kunders investeringar inom bland annat energi och infrastruktur skapar nya affärsmöjligheter för oss.

Kvartalets orderingång uppgick till 855 MSEK (677), en organisk ökning med 22 %. Samtliga marknader levererade god tillväxt, om än mot ett svagt tredje kvartal under 2024.

Kvartalets omsättning uppgick till rekordnivån 894 MSEK (792), vilket motsvarar en organisk ökning om 8 %. Bruttomarginalen uppgick till 64,1 % (63,5), drivet av en fördelaktig produktmix samt till viss del de prishöjningar som genomförts för att kompensera för tullkostnader till USA. Koncernens rörelsekostnader ökade organiskt med 7 % jämfört mot föregående år kopplat till satsningar inom sälj och marknad.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till nya rekordnivån 244 MSEK (194) motsvarande en marginal om 27,3 %. Valutaeffekten på resultatet i kvartalet är försumbar tack vare gynnsamma valutasäkringar, en effekt som förväntas avta under kommande kvartal.

Vi har ytterligare ett kvartal med starkt kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar med 258 MSEK (205) där fortsatta lagerreduktioner bidrar med 16 MSEK. Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA fortsätter att utvecklas väl och uppgår nu till 2,66x, på god väg mot vårt långsiktiga mål att ligga under 2,5x.

FÖRBÄTTRING I SAMTLIGA DIVISIONER

Jämfört med föregående år ser vi positiva signaler på samtliga geografiska huvudmarknader, där Nordamerika driver försäljningstillväxten samtidigt som orderingångstillväxten ökar mer än 20 % på samtliga huvudmarknader.

I Nordamerika ser vi en god utveckling för den största divisionen, Industrial Data Solutions (IDS) med starka siffror och en organisk ökning av orderingång med 15 %. De uppskjutna leveranserna om 15 MSEK under Q2 relaterat till införandet av ett nytt ERP-system har nu levererats och vår produktionsenhet i USA går på högvarv, samtidigt som vi fortsätter att investera för ökad kapacitet och produktivitet. Prisjusteringarna för att kompensera för tulleffekter slår igenom fullt i kvartalet och bidrar till både bättre omsättning och bruttomarginal inom divisionen.

Kina fortsätter prestera väl, med stor tyngd inom Industrial Network Technology divisionen (INT), där vi har ett konkurrenskraftigt er-bjudande med teknikinnehåll som möter svag inhemsk konkurrens. Kina har nu gått om Japan som största marknad i Asien. INT visar en fin total organisk ökning i orderingång om 34 %.

Även New Industries (NI) utvecklas bättre än tidigare kvartal med en organisk orderingångsförbättring om 21 %, där framför allt verk-samheten inom byggnadsautomation hittat tillbaka med lovande orderingång och ett par större projekt.

Vår stora marknad i Tyskland presterar något bättre än tidigare kvartal, även om vi fortfarande möter en avvaktande hållning från flera kunder.

STRATEGI 2030 OCH NYA STRATEGISKA MÅL

Den 9 september hölls en välbesökt kapitalmarknadsdag där vår strategiska plan för 2030 presenterades tillsammans med nya strategiska mål. I stort handlar strategin om hur vi skall accelerera arbetet med att vinna nya kunder samtidigt som affärerna med befintliga kunder utökas. Förutom organisk tillväxt kommer förvärv att ha hög prioritet för att stärka och bredda erbjudandet från alla divisioner. Under de kommande fem åren kommer betydande investeringar ske i nya produkterbjudande och en stegvis utveckling av vår SaaS-affärsmodell. För att säkerställa en fortsatt stabil lönsamhet har HMS även satt upp mål för att fortsatt förbättra operationell effektivitet.

Strategiska mål har satts för kategorierna hållbarhet, personal/kunder samt tillväxt och lönsamhet. De finansiella målen inkluderar ett omsättningsmål för 2030 om 7,5 miljarder kronor med en EBITA-marginal om 25 %.

TULLAR

Marknaden anpassar sig till de nya förhållandena med höjda tullar som en del av vardagen. Vi genomför aktiviteter för att skapa så stor flexibilitet som möjligt genom att se över logistikflöden och öka våra investeringar i vår produktionsanläggning i York, Pennsylvania. Vi ser möjligheter att flytta vissa utvalda produkter och produktionssteg till vår produktion i USA för att minska tulleffekten. Vi utgår från att det kan komma ytterligare förändringar av tullregler och vi investerar för en fortsatt hög flexibilitet i våra produktionsprocesser.

UTSIKTER

Osäkerhet kring tullar, geopolitik och regelverk gör fortsatt att marknaden är avvaktande i vissa geografier. Precis som tidigare är vi i grunden försiktigt positiva till utvecklingspotentialen under året, men med en fortsatt osäkerhet gällande hur det makroekonomiska läget utvecklas. På längre sikt tror vi att incitament och trender mot regionaliserad industriproduktion (Nordamerika, Europa, Kina och Sydostasien) kommer att skapa ett större behov av automation, digitalisering och kommunikation för industriella applikationer – vilket är positivt för HMS. Vi ser positivt på våra möjligheter att fortsatt vinna nya kunder och öka våra affärer med våra befintliga kunder genom fortsatta satsningar inom produktutveckling, innovation och försäljningsresurser. Att skapa lönsam tillväxt organiskt och genom förvärv kommer vara vår prioritet kommande år.

Halmstad 2025-10-21

Staffan Dahlström

Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 21 oktober 2025.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

Bilaga