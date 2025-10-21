Datavault AI (NASDAQ: DVLT) Bermitra dengan Max International AG untuk Meluncurkan Bursa RWA Digital di Swiss, Mengatasi Hambatan Tokenisasi Institusional

Kolaborasi Penting Memanfaatkan AI yang Dipatenkan, Benteng Regulasi Swiss, dan Keahlian Fidusia untuk Mentokenisasi Pasar RWA Global Bernilai Lebih dari $1 Triliun1, Berpusat di Sentra Emas Zürich

BEAVERTON, Ore., Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pelopor dalam teknologi blockchain berbasis AI yang dipatenkan untuk monetisasi data dan aset yang aman, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan Max International AG sebagai mitra berlisensinya. Kolaborasi ini akan menerapkan dan mengelola Bursa RWA Digital berbasis di Swiss yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang berasal dari kerangka regulasi digital Swiss yang kuat. Swiss merupakan rumah bagi SIX Digital Exchange (SDX) — mitra teknologi jangka panjang NASDAQ untuk infrastruktur aset digital, bursa terkemuka di dunia untuk aset digital.

Kemitraan ini menargetkan adopsi Aset Dunia Nyata (RWA) secara institusional dengan cara mengatasi tiga hambatan utama: ketidakpastian regulasi, skalabilitas teknologi, dan penitipan dengan pengelolaan fidusia. Inisiatif ini menjadi landasan bagi Bursa Elemen Internasional milik Datavault AI—yang mentokenisasi komoditas seperti emas dan tembaga yang belum ditambang—serta Bursa NIL Internasional untuk hak atas nama, gambar, dan kemiripan (name, image, and likeness/NIL).

Zürich, pusat kekuatan finansial Swiss, meningkatkan skala platform ini: Menangani lebih dari 70% pemurnian dan perdagangan emas global2, kota ini menjadi pintu masuk yang ideal untuk tokenisasi RWA. Portofolio paten global milik Datavault AI—yang mencakup tokenisasi data yang aman, kembaran digital, dan kepatuhan otomatis di AS, Eropa, dan Asia—memastikan perlindungan hak eksklusif terhadap aset milik perusahaan dalam ekosistem yang teregulasi ini, sekaligus memungkinkan perdagangan yang kebal manipulasi dan dapat diskalakan.

Keunggulan kompetitif utama termasuk:

• Efisiensi Pasar Berbasis AI: Sistem DataValue® dan DataScore® milik Datavault AI memberikan penilaian algoritma yang transparan untuk aset yang tidak likuid sehingga meningkatkan likuiditas dan mengurangi risiko kurangnya transparansi.

• Benteng Regulasi: Max International AG menyediakan domisili serta jaringan Swiss untuk penerbitan dan perdagangan sekuritas di bursa berbasis buku besar yang teregulasi.

• Penitipan dengan Pengelolaan Fidusia melalui Sumber Daya Manusia: Didukung oleh tim profesional berpengalaman di bidang jasa keuangan dan pakar berlisensi yang memenuhi standar “Fit and Proper”, yang memastikan tata kelola yang memenuhi standar pengelolaan kekayaan pribadi Swiss untuk modal institusional dengan risiko minimal.

Sinergi ini menggabungkan paten Datavault AI dan kecermatan NASDAQ yang berasal dari NYIAX dengan sejarah kuat Max International AG di Swiss, yang diyakini akan memosisikan bursa ini sebagai pemimpin dalam tokenisasi aset bernilai tinggi. Pencapaian awalnya adalah terlaksananya perdagangan pertama yang patuh regulasi pada platform stablecoin, yang tidak dipengaruhi oleh perubahan global seperti Genius Act (UU AS yang mengatur stablecoin), berkat kerangka kerja DLT yang kuat di Swiss.

Dengan aset tokenisasi yang diproyeksikan akan melampaui nilai $1 triliun1 pada tahun 2030, kami meyakini bahwa usaha ini menegaskan nilai perusahaan global Datavault AI melalui solusi yang patuh regulasi dan otomatis untuk monetisasi RWA dan NIL yang kompleks.

“Kami senang sekali dapat berkolaborasi dengan Datavault AI dalam inisiatif yang ditujukan bagi institusi ini,” ujar Joachim Wegmann, Direktur Pelaksana Max International AG. “Dengan mengintegrasikan teknologi berpaten dengan dasar kekuatan regulasi Swiss dan keahlian fidusia kami, kami menciptakan sebuah platform yang mampu mengatasi hambatan adopsi serta menetapkan standar bagi tokenisasi yang berkelanjutan dan jangka panjang atas aset-aset paling signifikan di dunia.”

Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI, menyatakan: “Kami telah dihubungi oleh berbagai perusahaan besar dan lembaga pemerintahan untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan solusi berbasis blockchain dalam monetisasi RWA dan NIL dengan menjadikan hal yang kompleks mudah digunakan serta menghadirkan sistem tokenisasi yang sederhana, otomatis, patuh regulasi, dan anti-gagal pada skala besar. Kemitraan dengan Max International AG ini mendorong bursa kami menjadi sentra tepercaya di Swiss, yang membuka potensi nilai global yang sangat besar.”

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam penyediaan solusi eksklusif terkait visualisasi, valuasi, dan monetisasi aset di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud yang memanfaatkan ilmu data dan ilmu akustik menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estat, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata atau blockchain yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Solusi perusahaan memastikan perlindungan privasi dan kredensial. Solusi tersebut sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analisis dan data yang detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, Oregon. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan,” “akan,” “mengantisipasi,” “melanjutkan” serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan bersyarat atau serupa di masa depan dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang inisiatif kemitraan dan bursa, peluang dan prospek bisnis, strategi, dan inisiatif paten kami, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: risiko terkait kemampuan kami untuk mencapai semua manfaat yang diharapkan dari kemitraan yang disebutkan dalam siaran pers ini; risiko peraturan dan lainnya terkait kemampuan kami untuk mendirikan bursa RWA; kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Kontak Media:

marketing@dvlt.ai