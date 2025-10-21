Mowis oppkjøp av Nova Sea endelig godkjent

(Bergen, 21. oktober 2025) Mowis oppkjøp av Nova Sea AS er endelig godkjent av EU og norske myndigheter.

Det vises til børsmelding av 30. januar 2025 hvor Mowi kjøper seg opp fra 49% til 95% eierandel i Nova Sea. Mowi er i dag orientert om at selskapets oppkjøp av Nova Sea er godkjent av norske konkurransemyndigheter. Forrige uke ble avtalen godkjent av EU-kommisjonen. Det betyr at alle formelle godkjenninger er på plass og transaksjonen kan gjennomføres. Mowi vil nå gå videre med frivillig tilbud til øvrige aksjonærer.

Med Nova Sea vil Mowi i 2025 ha et forventet slaktevolum på 597 000 tonn, hvor 372 000 tonn er i Norge og 161 000 tonn i Nord-Norge, en av verdens beste regioner for oppdrett av atlantisk laks.

Mowi har på få år gått fra å produsere 400 000 tonn globalt til nå å produsere 600 000 tonn. Det tilsvarer en årlig vekst på 6,9% mot snittet av næringen på 3,6%.

– Nova Sea-oppkjøpet er en strategisk viktig transaksjon for Mowi som vil være en katalysator for bærekraftig vekst i Nord-Norge. Vi skal vokse videre igjennom verdikjeden og kommer til å satse enda mer på Nord-Norge fremover. Vi skal skape flere arbeidsplasser og stadig mer aktivitet langs kysten, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Vindheim mener Mowi og Nova Sea passer svært godt sammen, og sammenslåingen er forventet å resultere i betydelige synergier, som blant annet bedret kapasitetsutnyttelse og lokalitetsportefølje i selskapets mest nordlige region. Foreløpig estimat beløper seg til 400 millioner kroner på årsbasis.

– Vi styrker med dette vår tilstedeværelse i det som trolig er verdens beste område å drive oppdrett av atlantisk laks. I tillegg vil sammenslåingen bedre våre biologiske prestasjoner og biosikkerhet i denne regionen, sier Vindheim.

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 597 000 tonn sløyd vekt i 2025 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 800 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2024 var på 5,62 milliarder euro (65,3 milliarder kroner).

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.