Volatus Aerospace lancera un Centre d’innovation et un pôle de fabrication de drones à Mirabel pour renforcer la préparation du Canada en matière de défense et soutenir les alliés de l’OTAN

TORONTO, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT; OTCQB : TAKOF; Francfort : A3DP5Y/ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), chef de file canadien dans le domaine de l’intelligence aérienne et des systèmes d’aéronefs sans pilote, est heureuse d’annoncer aujourd’hui ses plans visant à établir le Centre d’innovation et le pôle de fabrication de drones Volatus Mirabel à l’aéroport international Montréal–Mirabel. Cette initiative 100 % canadienne renforcera la capacité nationale et alignée à l’OTAN en matière de drones, soutenant les besoins des Forces armées canadiennes (FAC) et des alliés, tout en consolidant la résilience industrielle et de défense du Canada. Le projet s’aligne directement sur les priorités récentes du gouvernement du Canada visant à reconstruire, réarmer et réinvestir dans les capacités domestiques et les chaînes d’approvisionnement sécurisées.



Située dans la zone d’innovation de Mirabel, Volatus Aerospace établira ses opérations dans une installation de fabrication avancée et sécurisée de 200 000 pieds carrés. Avec le soutien d’Aéroports de Montréal (ADM), cette installation est conçue pour la scalabilité et l’efficacité, permettant la production en série de plateformes de drones fabriquées au Canada afin de répondre aux besoins croissants des programmes de défense nationaux et des marchés alliés.



Le pôle de fabrication de Mirabel permettra la production en série des plateformes de drones propriétaires de Volatus ainsi que la fabrication sous licence de systèmes partenaires répondant aux exigences alignées sur l’OTAN et aux besoins canadiens. Le pôle fonctionnera à travers une chaîne d’approvisionnement nationale sécurisée, avec un contrôle complet de la configuration, l’assurance qualité et la conformité à l’exportation selon les cadres réglementaires canadiens et alliés applicables.



« Investissement Québec International est fier de soutenir Volatus dans l’établissement de son centre d’innovation à Mirabel, au cœur de l’écosystème aérospatial du Québec. Cette annonce illustre la valeur de nos efforts visant à attirer et à accompagner des entreprises qui contribuent activement à la vitalité de l’un des secteurs les plus dynamiques de notre économie », a déclaré Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International.



« En combinant un centre d’innovation pour l’intégration et la qualification rapides avec un pôle de fabrication dédié à la production en série, Mirabel deviendra notre pilier pour la fabrication canadienne de drones de qualité défense », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace Inc. « Notre objectif est d’accélérer la préparation des missions des FAC – ISR, maritime, Arctique et sécurité des bases – tout en assurant une capacité interopérable pour les partenaires de l’OTAN et une chaîne d’approvisionnement canadienne résiliente. »



Les récentes initiatives fédérales démontrent l’engagement croissant du Canada envers les capacités de défense domestiques et l’importance stratégique des systèmes sans pilote. En 2025, le gouvernement du Canada a lancé la nouvelle Agence d’investissement de défense pour simplifier les grands processus d’approvisionnement, a engagé 500 millions de dollars en soutien aligné sur l’OTAN à l’Ukraine et a fait progresser plusieurs programmes de RPAS et de lutte anti-drones, y compris la donation du Skyranger R70 et les contrats maritimes UAS pour la classe Halifax. Avec des dépenses de défense désormais ciblant 2 % du PIB, le Canada signale une demande soutenue pour des solutions de drones déployables et fabriquées au Canada à grande échelle.



« Ces actions confirment que la demande de capacités de drones s’accélère dans les missions des FAC et de l’OTAN », a ajouté Lynch. « Mirabel positionne Volatus pour répondre de manière décisive avec une production canadienne, une interopérabilité alliée et une chaîne d’approvisionnement sécurisée. »



Cette annonce marque la première d’une série alors que Volatus renforce sa posture manufacturière de défense domestique et collabore avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour bâtir une capacité souveraine, fabriquée au Canada.



À propos de Volatus Aerospace Inc.

Avec plus d’un siècle d’expertise aéronautique combinée, Volatus Aerospace fournit des solutions aériennes novatrices pour l’intelligence, la surveillance et le transport de fret, en utilisant à la fois des aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS/drones). Volatus offre un écosystème complet de services aériens, incluant les opérations, la vente d’équipement, la formation et le soutien aux missions, aidant les industries à intégrer les capacités aériennes de manière sécuritaire, efficace et durable.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Bill Mitoulas, Relations avec les investisseurs

+1-416-479-9547

investorrelations@volatusaerospace.com

Information prospective



