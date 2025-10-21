Luokka: Muutokset hallitus/johto/ tilintarkastus

PÖRSSITIEDOTE 21.10.2025 KLO 14.15



Markus Souru jättää tehtävänsä Oma Säästöpankin johtoryhmässä

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) palveluverkostosta vastaava johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Markus Souru jättää tehtävänsä 21.10.2025. Souru jatkaa yhtiön palveluksessa muissa tehtävissä 31.12.2025 asti.

OmaSp:n väliaikaiseksi palveluverkoston johtajaksi on nimitetty Markus Lauri. Hän siirtyy tehtävään aluejohtajan tehtävästä.

”Kiitän Markus Sourua hänen pitkäaikaisesta työstään yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä, ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri.

Oma Säästöpankki Oyj



