BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 21. oktober 2025
SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2025
Offentliggørelse af regnskabstal per 30. september 2025
I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2025 offentliggør Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S udvalgte foreløbige, ikke-reviderede regnskabstal for 1. kvartal af regnskabsåret 2025/26, som dækker perioden 1. juli til 30. september 2025.
Offentliggørelsen sker som en enkeltstående orientering til markedet og indebærer ikke en ændring i selskabets rapporteringspraksis. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har ikke tidligere offentliggjort kvartalsregnskaber siden 2019 og har ikke planer om at offentliggøre kvartalsvise regnskabsrapporter fremover.
Tallene præsenteres i nedenstående forkortede balanceopgørelse pr. 30. september 2025:
|Aktiver
|MDKK
|Passiver
|MDKK
|Egenkapital
|326
|Immaterielle aktiver
|157
|Materielle aktiver
|146
|Konvertibelt lån
|172
|Langfristede tilgodehavender
|34
|Øvrige forpligtelser
|49
|Langfristede aktiver i alt
|337
|Langfristede forpligtelser i alt
|221
|Kortfristede tilgodehavender
|149
|Kreditorer
|69
|Likvider
|162
|Øvrige forpligtelser
|32
|Kortfristede tilgodehavender i alt
|311
|Kortfristede forpligtelser i alt
|101
|Aktiver i alt
|648
|Passiver i alt
|648
