Selskabsmeddelelse nr. 11/2025 - Offentliggørelse af regnskabstal per 30. september 2025

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 21. oktober 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2025

Offentliggørelse af regnskabstal per 30. september 2025

I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2025 offentliggør Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S udvalgte foreløbige, ikke-reviderede regnskabstal for 1. kvartal af regnskabsåret 2025/26, som dækker perioden 1. juli til 30. september 2025.

Offentliggørelsen sker som en enkeltstående orientering til markedet og indebærer ikke en ændring i selskabets rapporteringspraksis. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har ikke tidligere offentliggjort kvartalsregnskaber siden 2019 og har ikke planer om at offentliggøre kvartalsvise regnskabsrapporter fremover.

Tallene præsenteres i nedenstående forkortede balanceopgørelse pr. 30. september 2025:

AktiverMDKKPassiverMDKK
    
  Egenkapital326
    
Immaterielle aktiver157  
Materielle aktiver146Konvertibelt lån172
Langfristede tilgodehavender34Øvrige forpligtelser49
Langfristede aktiver i alt337Langfristede forpligtelser i alt221
    
Kortfristede tilgodehavender149Kreditorer69
Likvider162Øvrige forpligtelser32
Kortfristede tilgodehavender i alt311Kortfristede forpligtelser i alt101
    
Aktiver i alt648Passiver i alt648
    
    

Brøndby IF

Bestyrelsen

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos Selskabet på telefon 43 63 08 10.

