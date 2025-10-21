BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 21. oktober 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2025

Offentliggørelse af regnskabstal per 30. september 2025

I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2025 offentliggør Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S udvalgte foreløbige, ikke-reviderede regnskabstal for 1. kvartal af regnskabsåret 2025/26, som dækker perioden 1. juli til 30. september 2025.

Offentliggørelsen sker som en enkeltstående orientering til markedet og indebærer ikke en ændring i selskabets rapporteringspraksis. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har ikke tidligere offentliggjort kvartalsregnskaber siden 2019 og har ikke planer om at offentliggøre kvartalsvise regnskabsrapporter fremover.

Tallene præsenteres i nedenstående forkortede balanceopgørelse pr. 30. september 2025:

Aktiver MDKK Passiver MDKK Egenkapital 326 Immaterielle aktiver 157 Materielle aktiver 146 Konvertibelt lån 172 Langfristede tilgodehavender 34 Øvrige forpligtelser 49 Langfristede aktiver i alt 337 Langfristede forpligtelser i alt 221 Kortfristede tilgodehavender 149 Kreditorer 69 Likvider 162 Øvrige forpligtelser 32 Kortfristede tilgodehavender i alt 311 Kortfristede forpligtelser i alt 101 Aktiver i alt 648 Passiver i alt 648

