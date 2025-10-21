Alignment Health Plan une fuerzas con Suvida Healthcare para ampliar el acceso a la atención bilingüe para las personas mayores de Arizona

PHOENIX, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alignment Health Plan, un galardonado plan Medicare Advantage (MA) de Alignment Health, anunció hoy que amplió el acceso a la atención primaria bilingüe para sus miembros de Arizona en los condados de Pima y Maricopa a través de un nuevo acuerdo con Suvida Healthcare, a partir del 1 de octubre.

“Nuestra nueva asociación con Suvida Healthcare se trata de crear equidad en la salud para nuestros miembros de habla hispana y sus familias, asegurando que reciban la atención que merecen”, dijo Daniel Peterson, presidente del mercado de Arizona de Alignment Health. “Este acuerdo conecta a las personas mayores con proveedores que tienen un profundo conocimiento de sus realidades culturales y sociales. Este tipo de atención mejora el acceso, la adherencia a los medicamentos y proporciona recursos para envejecer bien”.

Casi un tercio de la población de Arizona, aproximadamente 2.3 millones de personas, se identifican como hispanos, según la Oficina del Censo de EE. UU. El modelo de Suvida tiene como objetivo satisfacer las necesidades de este grupo demográfico en crecimiento a través de una atención holística y bilingüe que aborda los aspectos físicos, conductuales, sociales y culturales de la salud.

“La asociación con Alignment Health Plan nos permite llevar nuestra misión de atención culturalmente conectada a más adultos mayores en Arizona”, dijo la Dra. Ana Fuentevilla, cofundadora y directora de salud de Suvida Healthcare. “Estamos orgullosos de ofrecer una atención primaria que se adapte a donde se encuentren nuestros pacientes; geográfica, social y emocionalmente. Juntos, estamos eliminando las barreras que durante mucho tiempo han impedido que los adultos mayores, especialmente en las comunidades hispanas, accedan a la atención que necesitan y merecen”.

Para satisfacer las diversas necesidades de sus miembros, Alignment ha invertido durante mucho tiempo en soluciones adaptadas a la cultura que van más allá del idioma. Su plan el ÚNICO (“the ONE”) fue diseñado específicamente para las personas mayores hispanas, ofreciendo servicios y beneficios bilingües que reflejan los valores y preferencias de la comunidad. La colaboración con Suvida consta de esta base, ampliando el acceso a la atención primaria culturalmente armonizada para los miembros inscritos en planes selectos.

Los centros de Suvida en el vecindario cuentan con equipos bilingües que hablan inglés y español con fluidez, e incluyen médicos, enfermeras, fisioterapeutas y psiquiatras con licencia, farmacéuticos clínicos, dietistas y “guías” de Suvida.

La colaboración con Suvida tiene como objetivo ayudar a reducir los obstáculos para la salud de las personas mayores, particularmente para las personas mayores hispanas afectadas por barreras culturales y lingüísticas. Uno de cada cinco adultos mayores informa que no recibe atención médica debido a dichas barreras, según la encuesta de Alignment sobre las amenazas sociales para envejecer bien de 2025. Entre esas personas, muchos dijeron que los desafíos dificultaban la comprensión de la información y las instrucciones médicas. También expresaron la preocupación de que sus médicos o enfermeras no comprendan completamente sus necesidades culturales.

Los miembros de Alignment inscritos en los siguientes planes ahora pueden acceder a los proveedores de atención primaria y centros vecinales de Suvida en Phoenix y Tucson:

The ONE (“El ÚNICO”) + Walgreens HMO

Alignment Health Heart & Diabetes (HMO C-SNP)

Alignment Health Heart & Diabetes Plus (HMO C-SNP)

Alignment Health smartHMO

A partir del 1 de enero de 2026, los miembros del nuevo plan Alignment Health Heart & Diabetes AZPlus (HMO C-SNP) también tendrán acceso al modelo de atención de Suvida.

Además, por segundo año consecutivo, el contrato de Alignment con Arizona HMO obtuvo una calificación de 4 estrellas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para 2026. Los CMS evalúan los planes todos los años en una escala de calificación de 5 estrellas, en la que 4 estrellas indican un desempeño superior al promedio.

El período de inscripción anual de Medicare se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre, lo que brinda a las personas mayores de todo el país la oportunidad de seleccionar o cambiar los planes de salud para el próximo año. En 2026, Alignment ofrecerá siete planes en Arizona, llegando a más de 1.06 millones de adultos que cumplen los requisitos de Medicare.1

Acerca de Alignment Health

Alignment Health promueve un nuevo camino en la atención de las personas mayores, que empodere a los miembros a envejecer bien y vivir con máxima vitalidad. Alignment Health, una marca de consumo de Alignment Healthcare (NASDAQ: ALHC), el equipo de Alignment Health centrado en su misión hace que la atención de alta calidad y bajo costo sea una realidad para sus miembros de Medicare Advantage todos los días. Con base en California, la empresa se asocia con proveedores locales de confianza y reconocidos a nivel nacional para ofrecer una atención coordinada, impulsada por su modelo de atención personalizada, su equipo de atención de conserjería las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y su tecnología especializada, AVA®. A medida que amplía su oferta y crece su presencia nacional, Alignment mantiene sus valores fundamentales de liderar de forma servicial y priorizar a las personas mayores. Para obtener más información, visite www.alignmenthealth.com.

Acerca de Suvida Healthcare

Suvida Healthcare es un grupo multidisciplinario de atención primaria diseñado para abordar las necesidades físicas, conductuales, sociales y culturales de los adultos mayores hispanos elegibles para Medicare y de quienes los cuidan en vecindarios de todo Estados Unidos. Con sede en Austin, Texas, Suvida Healthcare ofrece un enfoque transformador y culturalmente competente para la atención médica para personas mayores desatendidas que mejora la calidad de vida general de sus pacientes, sus cuidadores y los vecindarios a los que sirve. Para obtener más información, visite www.suvidahealthcare.com.

