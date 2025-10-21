Nanterre, le 21 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 13 Octobre au 17 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 Octobre au 17 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 13/10/2025 FR0000125486 45 548 118,115800 XPAR VINCI 13/10/2025 FR0000125486 24 354 118,076800 CEUX VINCI 13/10/2025 FR0000125486 6 571 118,226500 TQEX VINCI 14/10/2025 FR0000125486 59 272 117,797600 XPAR VINCI 14/10/2025 FR0000125486 10 487 118,290200 CEUX VINCI 14/10/2025 FR0000125486 6 586 118,950700 TQEX VINCI 15/10/2025 FR0000125486 23 154 121,026600 XPAR VINCI 15/10/2025 FR0000125486 13 765 120,474800 CEUX VINCI 15/10/2025 FR0000125486 1 838 120,948300 TQEX VINCI 16/10/2025 FR0000125486 53 287 120,344900 XPAR VINCI 16/10/2025 FR0000125486 12 388 120,703400 CEUX VINCI 16/10/2025 FR0000125486 6 939 120,353000 TQEX VINCI 17/10/2025 FR0000125486 57 061 121,182800 XPAR VINCI 17/10/2025 FR0000125486 9 721 121,312600 CEUX VINCI 17/10/2025 FR0000125486 5 545 120,976300 TQEX TOTAL 336 516 119,5470

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

