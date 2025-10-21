Déclaration des transactions sur actions propres Du 13 Octobre au 17 Octobre 2025

Nanterre, le 21 octobre 2025

Du 13 Octobre au 17 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 Octobre au 17 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI13/10/2025FR000012548645 548118,115800XPAR
VINCI13/10/2025FR000012548624 354118,076800CEUX
VINCI13/10/2025FR00001254866 571118,226500TQEX
VINCI14/10/2025FR000012548659 272117,797600XPAR
VINCI14/10/2025FR000012548610 487118,290200CEUX
VINCI14/10/2025FR00001254866 586118,950700TQEX
VINCI15/10/2025FR000012548623 154121,026600XPAR
VINCI15/10/2025FR000012548613 765120,474800CEUX
VINCI15/10/2025FR00001254861 838120,948300TQEX
VINCI16/10/2025FR000012548653 287120,344900XPAR
VINCI16/10/2025FR000012548612 388120,703400CEUX
VINCI16/10/2025FR00001254866 939120,353000TQEX
VINCI17/10/2025FR000012548657 061121,182800XPAR
VINCI17/10/2025FR00001254869 721121,312600CEUX
VINCI17/10/2025FR00001254865 545120,976300TQEX
      
  TOTAL336 516119,5470 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

