IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 42 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 Octobre au 17 Octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/10/2025FR001025915069114,50000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/10/2025FR0010259150500114,90000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/10/2025FR001025915078115,60000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1113/10/2025FR00102591502571115,30039XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/10/2025FR0010259150500114,00AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/10/2025FR00102591501000113,68520CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/10/2025FR00102591501000113,70000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1114/10/2025FR00102591502324113,56054XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/10/2025FR0010259150300113,95000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/10/2025FR00102591501000114,14960CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/10/2025FR0010259150600114,19200TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/10/2025FR00102591503000113,97757XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/10/2025FR0010259150790113,37582AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/10/2025FR00102591501000113,37000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/10/2025FR0010259150788113,49543TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/10/2025FR00102591502607113,60575XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/10/2025FR0010259150407114,51597AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/10/2025FR00102591501000114,56720CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/10/2025FR0010259150431114,39118TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/10/2025FR00102591502218113,95528XPAR
    22183114,03593 

