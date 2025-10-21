WORLDLINE : Chiffre d'affaires du T3 2025 - Communiqué

Performance du T3 2025

Chiffre d’affaires consolidé de 1 149 millions d’euros, en retrait organique de 0,8%,

conforme aux attentes

Montée en puissance rapide du nouveau management, permettant de mettre en place une organisation simplifiée et conduire la transformation

Fourchette de guidance 2025 resserrée

Baisse organique du chiffre d’affaires entre 1% et 4% (low-single digit percentage)

EBE ajusté de 830-855m€

Flux de trésorerie disponible entre -30m€ et €0m+

Finalisation de la revue externe du portefeuille de marchands

Portefeuille de commerçants à haut risque sous contrôle

Cadre de gestion des risques et de conformité approprié, nécessité de déployer et exploiter l'automatisation de manière plus cohérente

Recentrage sur les activité stratégiques

Entrée en négociations exclusives avec Shift4 pour la cession de Worldline North America

Signing MTS prévu au T4 2025 et closing confirmé pour le S1 2026

Journée Investisseurs le 6 Novembre

Paris La Défense, 21 octobre 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader européen des services de paiement, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2025.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, a déclaré : «Au cours des trois derniers mois, nous avons continué à développer la dynamique de Worldline, en tirant parti de la montée en puissance de notre équipe de direction renouvelée. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a été conforme à nos attentes et, même si nos performances reflètent toujours les défis importants auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs trimestres, elles montrent également que les premières mesures prises commencent à porter leurs fruits. Nous confirmons donc nos prévisions pour 2025.

La revue externe du portefeuille de commerçants et l'évaluation de notre cadre de contrôle des risques ont été finalisés. Nous nous concentrons désormais sur la mise en œuvre du plan visant à garantir son application cohérente, une automatisation accrue et un engagement continu en faveur de la conformité avec les règles et de notre appétence définie au risque.

Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre stratégie de cessions d’actifs avec l'annonce d'un accord sur nos activités nord-américaines. Enfin, nous avons simplifié notre organisation pour accélérer notre transformation. La journée investisseurs qui arrive sera l’occasion de présenter nos plans pour revenir à un niveau de croissance et de génération de trésorerie adéquat.»



Chiffre d’affaires du T3 2025 par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3

2025 T3

2024* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Ytd T3

2025 Ytd T3

2024* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 862 863 -0,1% -3,5% 2 480 2 518 -1,5% -4,8% Services Financiers 201 211 -4,5% -4,5% 611 664 -8,1% -8,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 85 85 +0,6% +0,7% 263 259 +1,6% +1,6% Worldline 1 149 1 159 -0,8% -3,3% 3 353 3 442 -2,6% -5,0% *à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au T3 2025 a atteint 1 149 millions d'euros, soit une baisse de 0,8% par rapport au T3 2024, affichant une amélioration séquentielle par rapport à la performance récente grâce à l'atténuation de l'effet des éléments non récurrents identifiés.

Services aux Commerçants

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants au T3 2025 a atteint 862 millions d'euros, soit une légère baisse de 0,1% par rapport au T3 2024 et une baisse de 3,5 % sur la base du chiffre d'affaires net net.

La performance par marché cible a été la suivante :

Enterprise : forte croissance dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, avec des clients nouveaux et les clients existants, globalement compensée par une baisse des ventes de terminaux en raison d'une base de comparaison élevée l'année précédente, ainsi que par une dynamique moins favorable dans le secteur de la vente au détail.

SMB : poursuite d'une croissance généralisée en Europe centrale, compensée par une baisse des ventes de terminaux et des pertes de clients, ces dernières se stabilisant au cours des derniers mois. Co-entreprises : bonne croissance grâce aux gains de parts de marché en Europe du Sud, soutenus par la migration des commerçants Credem et CCB, et aux bénéfices des initiatives de repricing en Australie. L’Allemagne a été freinée par la baisse des ventes de terminaux et une faible performance en acceptance.







En termes de produits, le Groupe a bien progressé dans la livraison de terminaux de nouvelle génération et des logiciels associés, permettant ainsi de stabiliser le taux de pertes de clients. Le Groupe a également accéléré la montée en puissance de sa solution SoftPOS en Europe, confirmant ainsi sa pertinence sur tous les segments.

Au troisième trimestre, Worldline a confirmé sa bonne dynamique commerciale dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie. Le Groupe a signé deux nouveaux partenariats stratégiques : l'un avec Yeepay pour exploiter les opportunités de paiement transfrontalier dans le secteur de l'aviation et du voyage en Chine, et l'autre avec Outpayce, de la plateforme Amadeus, afin de créer un écosystème connecté qui optimise l'efficacité, améliore l'expérience client et ouvre de nouvelles perspectives de revenus pour les compagnies aériennes et les prestataires de voyages.

Au cours du trimestre, Worldline a également conclu des contrats avec les groupes hôteliers Hesperia et Budapest Quality Apartments (acquisition e-commerce). et développé ses activités auprès de plusieurs clients existants (Lufthansa Group, Millennium Hotels, Minor Hotels, Avis Budget Group, Emirates).

Au-delà de ces secteurs, Worldline a également étendu son activité pour le fabricant et détaillant de parfums Arabian Oud, en unifiant les paiements à l'échelle européenne avec l'acquisition et l'acceptance.

Services Financiers

Le chiffre d'affaires du T3 2025 a atteint 201 millions d'euros, en baisse de 4,5% par rapport au T3 2024. La performance par division a été la suivante:

Traitement Émetteurs et Traitement Acquéreurs : légère baisse liée au retrait des volumes notamment au Benelux et en Italie, en partie compensée par une bonne dynamique en Allemagne avec l'intégration d'un nouveau client et des hausses de prix et de volumes auprès de divers clients.

Digital Banking : chiffre d'affaires stable, la hausse de la demande dans les solutions de sanctions et de surveillance ayant été compensée par une baisse des volumes dans les activités des plateformes de messagerie SMS en France et des volumes iDeal aux Pays-Bas.

Paiements Non-cartes : chiffre d'affaires en retrait en Allemagne en raison d'une baisse des projets de transformation, non compensée par la légère hausse en France et aux Pays-Bas.





Au troisième trimestre, Worldline a remporté un contrat avec Garanti Bank pour connecter les commerçants aux services d'acquisition e-commerce, ainsi que des contrats avec de grandes banques en Italie et aux Pays-Bas pour la vérification de bénéficiaire, le traitement Wero et la migration de clients vers la plateforme émettrice cible.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de 0,6% par rapport au T3 2024, pour atteindre 85 millions d'euros. La performance par division est la suivante:

Transport et Mobilité: hausse significative du chiffre d'affaires, principalement portée par une forte activité dans le secteur ferroviaire au Royaume-Uni. Solide performance également en France grâce à l'activité billettique et à un nouveau projet de Mobilité comme service avec les Pays de la Loire.

Interactions Omnicanales: activité en légère baisse en raison de la non-répétition des revenus de licences en France, partiellement compensée par une activité de projet accrue et une augmentation des volumes avec LCL. Services de Confiance: baisse liée à une moindre activité en France, notamment liée à la fin du contrat Dossier Médical Partagé et à la baisse des volumes sur notre solution de véhicule connecté.







Au troisième trimestre, Worldline a été sélectionné par l'Agence française des services et des paiements pour la gestion, la coordination et la conception fonctionnelle du projet ISIS, du nouveau SIGC (Système intégré de gestion et de contrôle) et du nouveau 3STR (Système de surveillance de surface en temps réel) au service de l'État français et des agriculteurs français pour le paiement des aides agricoles.

Worldline a également renouvelé son contrat avec The Rail Delivery Group (RDG) au Royaume-Uni pour plusieurs années. Worldline modernisera et transformera son offre de services en migrant les solutions vers un service cloud de Google et en remplaçant le logiciel de billettique existant. Cela permettra au secteur de passer d'un système utilisant des données renouvelées deux fois par an à des données actualisées en temps réel, améliorant ainsi la précision des transferts de fonds et fournissant de meilleures informations aux utilisateurs.

Resserrage du modèle opérationnel du Groupe pour favoriser la transformation et l'amélioration des performances

Afin de rationaliser l'organisation, nous avons simplifié les Services aux Commerçants. Les marchés cibles seront rattachés au directeur général, tandis que les opérations clients seront intégrées à la division Technologie et Opérations du Groupe.

Recentrage en cours sur les activité stratégiques

Le 29 juillet 2025, le Groupe a annoncé le projet de cession stratégique de son activité Mobilité & Services Web Transactionnels à Magellan Partners Group, pour une valeur d'entreprise initiale de 400 millions d'euros, plus un complément de prix conditionnel de 10 millions d'euros basé sur la performance opérationnelle du périmètre en 2025.

Le processus progresse comme prévu et la signature du contrat de cession est attendue dans les prochaines semaines, tandis que la clôture de la transaction est confirmée pour le premier semestre 2026.

Le 21 octobre 2025, le Groupe a annoncé être entré en négociations exclusives avec Shift4 concernant le projet de cession des activités nord-américaines de Worldline, pour une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros. Le périmètre nord-américain de Worldline représente un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2024. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026, sous réserve des approbations habituelles1.

Revues externes du portefeuille de Marchands conforme aux attentes

Le 2 juillet 2025, le Groupe a annoncé qu’Accuracy avait été mandaté pour examiner le portefeuille de clients à haut risque (HBR) restant du Groupe et Oliver Wyman pour réaliser une évaluation externe du cadre de conformité et de gestion des risques et de sa mise en œuvre. Tous deux ont collaboré avec le conseil juridique externe mandaté par le Groupe.

Revue Accuracy

Accuracy a procédé à une revue du portefeuille HBR du Groupe. Dans le cadre d'une évaluation plus large des risques, Accuracy a également examiné l'ensemble du portefeuille d'acquisition et de collecting afin de déterminer si des commerçants du Groupe non déjà classés HBR présentaient des caractéristiques de risque comparables. Accuracy a suivi une approche statistique et une évaluation ligne par ligne sur les commerçants potentiellement à plus haut risque. Sur la base de cette revue, Worldline peut confirmer qu'aucune résiliation significative n'est attendue dans le portefeuille d'acquisition et de collecting de commerçants du Groupe, au-delà de celles déjà effectuées depuis 2023. Par ailleurs, le Groupe poursuit également l'analyse de l'activité de sa couche d'orchestration technique périphérique, sans impact significatif anticipé en 2025.

Revue Oliver Wyman

Oliver Wyman a présenté à Worldline son évaluation prospective du cadre de conformité en matière de criminalité financière (FCC) et des cadres de risque associés, ainsi que de leur mise en œuvre à travers le Groupe. Leur revue a combiné une analyse comparative avec les pairs et une évaluation de l'efficacité opérationnelle pour permettre d'identifier des améliorations prospectives ciblées du FCC et des cadres de risque associés, du modèle opérationnel et de la gouvernance, de l'évaluation des risques, du reporting et de la coordination entre le Groupe et les entités. Le rapport confirme que Worldline a déployé des efforts significatifs et réalisé des progrès considérables pour améliorer son cadre de gestion des risques et de conformité au cours des deux dernières années, avec une stratégie pluriannuelle globale et clairement définie pour l'ensemble du Groupe. L'évaluation conclut également que le cadre FCC et les structures de gouvernance sont bien définis comparés à leurs pairs. Cependant, l'opérationnalisation au sein des entités reste inégale et rencontre encore des difficultés de mise en œuvre, principalement en raison de la croissance rapide de l'organisation par acquisitions. Cela reflète également la possibilité de tirer davantage parti de l'automatisation, de la technologie et de la centralisation au sein des Centres de Compétence Globaux afin de favoriser l'industrialisation des processus. Worldline met actuellement à jour son plan en conséquence et s'engage à une mise en œuvre rapide.

Parallèlement, Worldline coopère pleinement avec les régulateurs et les schémas de paiement, répondant rapidement à leurs questions et aux audits en cours.

Worldline présentera sa stratégie lors de la Journée Investisseurs du 6 novembre

Le Groupe tiendra sa Journée Investisseurs à Paris le 6 novembre 2025. Lors de cet événement, la direction présentera l'ambition à moyen terme de l'entreprise et expliquera comment le positionnement unique de Worldline peut générer de la valeur à long terme pour les actionnaires et les partenaires.

Fourchette de guidance 2025 resserrée

Pour 2025, Worldline anticipe une baisse organique des ventes du Groupe entre 1% et 4% (low single digit percentage), avec une amélioration au S2 par rapport au S1, tirée par la réduction progressive des éléments non récurrents. La direction maintient sa priorité à la maîtrise des coûts et confirme l'objectif d'économies de coûts cash de 50m€ en base annuelle d'ici fin 2025.

L'EBE devrait se situer entre 830 et 855m€, impacté par une baisse du chiffre d'affaires et un mix client et secteur encore négatif.

Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30m€ et €0m+, en fonction de l’EBE ajusté, avec un contrôle strict des dépenses d'investissement et une hausse des coûts de financement. Les coûts cash de restructuration, hors Power24, devraient s'élever à environ 150m€, incluant les coûts liés aux cessions d’actifs en cours et à l’optimisation des effectifs.

Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2024 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2024 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T3 2024 à périmètre et taux de change constants ci-dessous par Ligne de Services:

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2024 Effets de périmètre** Effets des taux de change T3 2024* Services aux Commerçants 866,7 +4,3 -6,3 864,7 Services Financiers 210,7 +0,0 +0,0 210,8 Mobilité & Services Web Transactionnels 85,4 +0,0 -0,3 85,1 Worldline 1 162,8 +4,3 -6,5 1 160,6 * à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2025 0,0 ** aux taux de change moyens de décembre 2024

Les effets de change au T3 sont principalement liés à la dépréciation du dollar australien, de la livre turque et de la roupie indienne, partiellement compensée par l’appréciation du franc suisse et de la couronne suédoise. L’effet périmètre est lié à l’acquisition de Credem en Italie.

RECONCILIATION ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET NET

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2025

Publié Frais schémas & partenaires T3 2025

Net Net T3 2024 Publié* Frais schémas & partenaires T3 2024

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 862 -257 605 863 -236 627 -0,1% -3,5% Services Financiers 201 -2 199 211 -2 209 -4,5% -4,5% Mobilité & Services Web Transactionnels 85 86 85 85 +0,6% +0,7% Chiffre d'affaires 1 149 -259 890 1 159 -238 921 -0,8% -3,3% Chiffre d'affaires En millions d'euros Ytd T3 2025

Publié Frais schémas & partenaires Ytd T3 2025

Net Net Ytd T3 2024

Publié Frais schémas & partenaires Ytd T3 2024

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 2 480 -708 1 772 2 518 -656 1 862 -1,5% -4,8% Services Financiers 611 -6 605 664 -7 658 -8,1% -8,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 263 263 259 259 +1,6% +1,6% Chiffre d'affaires 3 353 -714 2 640 3 442 -663 2 779 -2,6% -5,0% * à périmètre et taux de change constants

Frais schémas & partenaires : Schémas internationaux + commissions aux partenaires PM03

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

6 novembre 2025 : Journée Investisseurs

25 février 2026 : Résultats 2025

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires d’environ 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

