Forløb af ordinær generalforsamling 2025

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 21. oktober 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2025

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 21. oktober 2025, kl. 16, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Forslag fra bestyrelsen

Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af stykstørrelse.

Forslag om bemyndigelse i vedtægternes § 3a til bestyrelsen til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital med fortegningsret.

Forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 3b til bestyrelsen til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret.

Forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 3c til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.

Forslag om ændring af vedtægternes § 3c samt tillæg 1, punkt 4.1 og 8.1 i Selskabets vedtægter vedrørende opdatering af konverteringskurs af det konvertible lån.

Forslag om ændring af vedtægternes § 9 vedrørende indkaldelse via brevforsendelse.

Forslag om ændring af vedtægternes § 15 vedrørende antallet af direktionsmedlemmer.

Forslag om ændring af vedtægternes tillæg 1, punkt 6.6, vedrørende hvilken part der skal foretage beregning af konverteringskurs.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve Selskabets egne aktier.





Valg af bestyrelse



Valg af én statsautoriseret revisor Bemyndigelse til dirigenten Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 174 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 61,75 % stemmer ud af i alt 1.140.665.466 stemmer.

Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformanden Jan Bech Andersen forelagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Ole Palmå gennemgik årsrapporten 2024/2025 i hovedtræk.

Herefter var der indlæg fra bestyrelsesmedlem Scott Krase, Scott McLachlan og sportsdirektør Benjamin Schmedes.

Der fremkom flere bemærkning og spørgsmål, som blev besvaret af selskabets ledelse. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad 3 Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad 4 Forslag fremsat af bestyrelsen

a. Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af stykstørrelse.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital med formålet hensættelse til særlig reserve, og som gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle stykstørrelse.

Bestyrelsen har fremsat forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 285.166.366,50 med nominelt DKK 171.099.819,9 til nominelt DKK 114.066.546,6 til kurs pari til hensættelse til særlig reserve.

Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige aktier reduceres forholdsmæssigt. Der gennemføres således i forbindelse med den endelige gennemførelse af kapitalnedsættelsen en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle stykstørrelse fra DKK 0,25 til DKK 0,10.

Vedtagelsen af forslaget vil betyde, at alle henvisninger i vedtægterne til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,25 ændres til en henvisning til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,10 samt en forholdsmæssig beløbsmæssig reduktion af bemyndigelserne i vedtægterne. Det er således foreslået at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne

§ 3 foreslås ændret til: ”Selskabets aktiekapital er på DKK 114.066.546,60. Aktiekapitalen er indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 0,10 og multipla heraf.”

§ 3a-3c foreslås ændret i henhold til forslag 4b-4d.

§ 12 foreslås ændret til: ”På generalforsamlinger har hvert aktiebeløb på kr. 0,10 én stemme.”

Tillæg 1 foreslås ændret i henhold til forslag 4e.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

b. Forslag om bemyndigelse i vedtægternes § 3a til bestyrelsen til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital med fortegningsret.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at genindføre den tidligere bemyndigelse om, at bestyrelsen kan beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange gældende frem til 21. oktober 2030. Bemyndigelsen vil give bestyrelsen fleksibiliteten til at beslutte en eventuel fremtidig kapitalforhøjelse uden afholdelse af en ny generalforsamling. Det foreslås, at § 3a i Selskabets vedtægter får følgende nye ordlyd:

Bestyrelsen er indtil 21. oktober 2030 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til 1.140.665.466 stk. aktier a nominelt kr. 0,10 (i alt op til nominelt kr. 114.066.546,60) (forudsat forslag 4a vedtages, ellers vil bemyndigelsen angå ret til at forhøje selskabskapitalen med samme beløb, som selskabskapitalen udgør efter behandling af forslag 4a, hvilket vil sige op til nominelt kr. 285.166.366,50 fordelt på aktier af kr. 0,25 på tidspunktet for indkaldelsen) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.

For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

c. Forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 3b til bestyrelsen til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at forlænge bemyndigelsen i §3b, så den gælder frem til 21. oktober 2030. Forslaget indebærer ændring af vedtægternes § 3b, stk. 1, til nedenstående, som forudsætter, at forslag 4a vedtages, ellers vil bemyndigelsen vedrøre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen med samme beløb, som selskabskapitalen udgør efter behandling af forslag 4a, hvilket vil sige op til nominelt kr. 57.033.273 fordelt på aktier a kr. 0,25 på tidspunktet for indkaldelsen.

Bestyrelsen er indtil 21. oktober 2030 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til 228.133.093 stk. aktier a nominelt kr. 0,10 (i alt op til nominelt kr. 22.813.309,30) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Vedtægternes § 3b, stk. 2 og 3, ændres ikke ved forslaget.

Der fremkom bemærkninger og spørgsmål, som blev besvaret af selskabets ledelse

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

d. Forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 3c til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at forlænge bemyndigelsen i §3c, så den gælder frem til 21. oktober 2030. Forslaget indebærer ændring af vedtægternes § 3c, stk. 1, til følgende:

Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver långiver en ret til at konvertere sin fordring til aktier i en nyoprettet B-aktieklasse i Selskabet der på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen skal svare til markedskurs. Denne bemyndigelse gælder indtil 21. oktober 2030. Lån skal ske ved kontant indbetaling uden fortegningsret for de øvrige aktionærer.

Vedtægternes § 3b, stk. 2-5, ændres ikke ved forslaget.

Der fremkom bemærkninger og spørgsmål, som blev besvaret af selskabets ledelse.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

e. Forslag om ændring af vedtægternes § 3c samt tillæg 1, punkt 4.1 og 8.1 i Selskabets vedtægter vedrørende opdatering af konverteringskurs af det konvertible lån.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at opdatere konverteringskursen på det konvertible lån svarende til en ændring fra 0,55 kr. per aktie til 0,47 kr. per aktie. Ændringen skyldes en genberegning af konverteringskursen som følge af kapitalforhøjelsen af 31. januar 2025. Genberegningen følger bestemmelserne i Selskabets vedtægter tillæg 1, punkt 6. Selskabets vedtægter § 3c får følgende ordlyd:

Selskabets bestyrelse har den 24. november 2022 truffet beslutning om udstedelse af et gældsbrev

med ret til konvertering til aktier i en nyoprettet B-aktieklasse med en nominel værdi på 0,10 kr. for

hver aktie til til en pris pr. aktie på 0,47 kr.

Det Konvertible Gældsbrev giver Kreditorerne en ret, men ikke en pligt, til at konvertere Lånet til aktier i en nyoprettet B-aktieklasse på op til nominelt 160.000.000 kr. B-aktier hver á nominelt 0,10 kr. til en pris pr. aktie på 0,47 kr. (”Konverteringskursen”), jf. dog eventuelle reguleringer som anført i nedenstående afsnit 6.

At prisen pr. aktie af nominelt 0,10 kr. er 0,47 kr. forudsætter at forslag 4a vedtages som foreslået, ellers vil sætning lyde: At prisen pr. aktie af nominelt 0,25 kr. er 0,47 kr.

Såfremt forslag 4a vedtages, vil ovenstående ændringer i § 3c samt til tillæg 1, punkt 4.1 og 8.1 skulle opdateres, hvorefter aktierne har en nominel værdi på 0,10 kr.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

f. Forslag om ændring af § 9 i Selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse via brevforsendelse.





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at at generalforsamlingen træffer beslutning om at ændre afsnittet omkring indkaldelse til generalforsamling med dagsorden ikke længere skal fremsendes ved almindelig brevforsendelse til de noterede aktionærer. Grundlaget herfor er, at afsnittet ikke længere er relevant som følge af ordlyden i §9 og omkostningerne til at servicere et meget lavt antal aktionærer som står anført til at modtage fysisk brev. Forslaget indebærer, at følgende bestemmelse fjernes fra vedtægternes § 9:

Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger, medmindre bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen i § 9a.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

g. Forslag om ændring af § 15 i Selskabets vedtægter vedrørende antallet af direktionsmedlemmer





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at det maksimale antal for direktionsmedlemmer øges fra tre til fem. Dette giver bestyrelsen en øget fleksibilitet til at udpege flere direktionsmedlemmer end tre hvis bestyrelsen finder det nødvendigt uden afholdelse af en ny generalforsamling. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 15, stk. 1, ændres til følgende:

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til fem medlemmer til at lede den daglige drift.

Vedtægternes § 15, stk. 2, ændres ikke ved forslaget.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

h. Forslag om ændring af tillæg 1, punkt 6.6 i Selskabets vedtægter vedrørende hvilken part der skal foretage beregning af konverteringskursen





Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at kravet om, at det skal være den generalforsamlingsvalgte revisor, der skal foretage beregning af ændring af konverteringskursen, ændres til at en statsautoriseret revisor skal foretage beregningen. Dette giver fleksibilitet til valg af hvilken revisor der kan foretage beregningen, samt mindsker risikoen for at den generalforsamlingsvalgte revisor ikke vil være i stand til at foretage beregningen grundet deres uafhængighedsregler. Forslaget indebærer ændring af vedtægternes tillæg 1, stk. 6.6:

Hvis ét af de i nærværende afsnit 6 beskrevne situationer/forhold foreligger, skal Selskabet anmode en statsautoriseret revisor om at beregne, om der skal foretages en regulering af Konverteringskursen samt i givet fald den regulering, der skal foretages. Selskabet skal foranledige revisorens resultat fremsendt til Kreditorerne senest 30 dage efter, Selskabet blev bekendt med den pågældende situation/forhold.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

i. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.





Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndigedes til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs på Nasdaq Copenhagen A/S med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 5 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

Jan Bech Andersen

Scott McLachlan,

Niels Henrik Roth,

Scott Krase,

Johannes Michael Ruppert

Christopher Johannes Anderson.

Michelle Hyncik

Arnold Rijsenburg

De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.

Fanforeningen under Brøndbyernes Idrætsforening havde indstillet Kristian Weise som bestyrelsesmedlem til valg til bestyrelsen.

Der fremkom ikke andre kandidater.

Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.

Alle opstillede kandidater blev valgt, og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:

Jan Bech Andersen

Scott McLachlan,

Niels Henrik Roth,

Scott Krase,

Johannes Michael Ruppert

Christopher Johannes Anderson.

Michelle Hyncik

Arnold Rijsenburg

Kristian Weise

Christian Barrett

Sten Lerche





Ad 6 Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 7 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Ad 8 Eventuelt

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt.

_________

Jan Bech Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18.58.

