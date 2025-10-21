BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 21. oktober 2025
SELSKABSMEDDELELSE NR. 13/2025
Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen i Brøndby IF har efter dagens generalforsamling konstitueret sig med Jan Bech Andersen som formand og Scott McLachlan som næstformand.
Bestyrelsen vil snarest udpege medlemmer til Revisions- og vederlagsudvalget, og oplyse disse på www.brondby.com.
Brøndby IF
Bestyrelsen
