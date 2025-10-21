Dattax IT Private Limited बना MariaDB का भारत में आधिकारिक वितरक, आधुनिक डेटाबेस समाधानों को देगा बढ़ावा

बेंगलुरु, भारत, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dattax IT Private Limited ने भारत में ओपन-सोर्स डेटाबेस समाधानों में वैश्विक लीडर MariaDB का आधिकारिक वितरक नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। यह रणनीतिक साझेदारी MariaDB की एंटरप्राइज-ग्रेड डेटाबेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को पूरे भारत के संगठनों तक पहुँचाएगा, जिससे व्यवसायों को मजबूत व सुरक्षित डेटा प्रबंधन के साथ डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा।

MariaDB पर दुनिया भर के अग्रणी उद्यमों द्वारा इसके उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीयता और vector search, columnar analytics, elastic scale-out, hybrid transactional/analytical processing जैसी उन्नत सुविधाओं के लिए भरोसा किया जाता है। भारतीय व्यवसायों को अब स्थानीय विशेषज्ञता, सुविधा और MariaDB के व्यापक डेटाबेस उत्पादों और सेवाओं तक सहज पहुँच से लाभ मिलेगा।

Dattax IT के प्रबंध निदेशक अभिजीत चटर्जी ने कहा: “MariaDB के साथ हमारी साझेदारी Dattax IT और भारतीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे गहरे बाजार की उपस्थिति को MariaDB के cutting-edge समाधानों के साथ मिलाकर, हम भारतीय उद्यमों को डिजिटल सफलता और भविष्य के लिए तैयार डेटा बुनियादी ढाँचे हेतु आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

MariaDB plc के उपाध्यक्ष (APAC) Nans Narayanan ने कहा: “भारत इनोवेशन के लिए अपार क्षमता वाला एक तेजी से बढ़ता बाजार है। Dattax IT Private Limited के साथ साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय संगठन स्केलेबल, उच्च-प्रदर्शन वाले एप्लिकेशन बनाने और AI और डेटा-संचालित व्यवसाय में नए अवसरों को अनलॉक करने के लिए MariaDB की नवीनतम प्रगति का लाभ उठा सकें जिसमें नया Enterprise Platform भी शामिल है।”

MariaDB plc के निदेशक और भारत एवं सार्क व्यापार प्रमुख अंकुर अरुण ने कहा, "दुनिया की सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत का डिजिटल विकास अजेय है—और MariaDB इसे शक्ति देने के लिए तैयार है। Dattax IT Private Limited के साथ साझेदारी करके हम देशभर के व्यवसायों को MariaDB के ओपन-सोर्स, एंटरप्राइज-ग्रेड डेटाबेस समाधान प्रदान करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर भारत के डेटा-संचालित भविष्य के लिए नए अवसरों को खोलना और भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का समर्थन करना है।”

Dattax IT Private Limited MariaDB के एंटरप्राइज समाधानों के लिए बिक्री, स्थानीय समर्थन और परामर्श सेवाएँ प्रदान करेगा, जिससे भारतीय संगठन अपने डेटाबेस बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण कर सकेंगे और व्यावसायिक विकास को गति दे सकेंगे।

Dattax IT Private Limited के बारे में

Dattax IT विभिन्न अग्रणी Data technologies का एक प्रमुख value-added distributor और कनसल्टिंग साझेदार है, जिसकी उपस्थिति मध्य पूर्व व अफ्रीका, युरोप और भारत क्षेत्र में है। email: contact@dataxsolution.net

इस घोषणा के साथ एक तस्वीर उपलब्ध है https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5c3273a-9ba0-4387-8cba-1d6a691ee10e