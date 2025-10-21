BitMEX reduce las tarifas al contado en un 50 % e introduce descuentos para los creadores, pagando a los operadores por proporcionar liquidez





VICTORIA, Seychelles, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más seguras, ha anunciado hoy una importante actualización de su estructura de tarifas por operaciones al contado, con una reducción del 50 % en las tarifas y hasta un 0,015 % en reembolsos. El nuevo modelo está diseñado para recompensar de manera contundente a los operadores y proporcionar apoyo a la comunidad tras la reciente caída del mercado, estableciendo una de las estructuras de tarifas más competitivas del sector.

Las tarifas de trading son un componente fundamental de la rentabilidad de un operador, pues afectan directamente a los rendimientos de cada transacción. Al reducir considerablemente el costo de las operaciones, BitMEX apunta maximizar la eficiencia y la rentabilidad para sus usuarios, desde clientes principiantes hasta clientes institucionales con grandes volúmenes.

La nueva estructura de tarifas, que entra en vigencia de inmediato, introduce varios cambios transformadores:

Tarifas al contado reducidas en un 50 % para todas las operaciones : las tarifas estándar para creadores y tomadores se han reducido del 0,1000 % al 0,0500 %. Este cambio otorga a todos los usuarios habituales las tarifas altamente competitivas que antes estaban reservadas a los VIP de primer nivel.

: las tarifas estándar para creadores y tomadores se han reducido del 0,1000 % al 0,0500 %. Este cambio otorga a todos los usuarios habituales las tarifas altamente competitivas que antes estaban reservadas a los VIP de primer nivel. “Gane dinero por operar” con los reembolsos para creadores : todos los operadores VIP recibirán reembolsos por proporcionar liquidez. El programa ofrece descuentos de hasta -0,0150 %, lo que significa que BitMEX ahora paga a sus creadores de mercado con mayor volumen para que operen en la plataforma.

: todos los operadores VIP recibirán reembolsos por proporcionar liquidez. El programa ofrece descuentos de hasta -0,0150 %, lo que significa que BitMEX ahora paga a sus creadores de mercado con mayor volumen para que operen en la plataforma. Apoyo inmediato para la comunidad de trading: lanzada en respuesta a la reciente volatilidad histórica del mercado, esta iniciativa está destinada a proporcionar asistencia y apoyo inmediatos, ayudando a los operadores a acelerar su recuperación y maximizar las oportunidades futuras.





Todos los cambios en la estructura de tarifas de trading al contado de BitMEX se pueden consultar aquí.

“A raíz de los acontecimientos sin precedentes que se han producido en el mercado, nuestra prioridad es proporcionar un apoyo tangible a nuestra comunidad de trading”, afirmó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. “Esta nueva estructura de tarifas supone un cambio fundamental para recompensar a todos los operadores de nuestra plataforma. Al ofrecer algunas de las tarifas más bajas y los reembolsos más altos del sector, reafirmamos nuestro compromiso de hacer de BitMEX la bolsa más eficiente y rentable para las operaciones al contado”.

Puede encontrar más información sobre la nueva estructura de tarifas aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, gran liquidez nativa de criptomonedas y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar sabiendo que sus fondos están seguros. Y también al tener acceso a los productos y herramientas que necesitan para ser rentables.

BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de reservas y prueba de pasivos en la cadena. La bolsa continúa publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información sobre BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com , y síganos en Telegram, Twitte r , Discord, y sus comunidades en línea. Para consultas de los medios, comuníquese con: press@bitmex.com.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c49a619-1644-4c82-920b-07ad245d534a