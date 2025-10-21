L'engagement des producteurs et des partenaires aide AgriRÉCUP à atteindre un niveau de récupération record pour les plastiques agricoles au Québec

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec , 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’année 2024 marque un tournant pour AgriRÉCUP au Québec, qui a connu une année record en matière de récupération et de recyclage des plastiques agricoles. Il s’agissait de la première année complète du programme en tant qu’initiative permanente, à la suite de l’implantation du plan de Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour le secteur agricole, entré en vigueur en juin 2023. Ces résultats records sont une excellente façon de souligner la Semaine de la réduction des déchets.

Depuis cette date, presque tous les plastiques et emballages utilisés à la ferme sont visés par le programme, incluant les plastiques de fenaison, les sacs (y compris pour l’alimentation animale), tous les contenants, le plastique acéricole et les produits périmés et sur une base volontaire les médicaments (programme en collaboration avec l’Institut canadien de la santé animal).

Des résultats au-delà des attentes

L’année 2024 a permis à AgriRÉCUP de consolider son réseau, optimiser ses opérations et élargir ses services, entraînant des résultats bien au-delà des attentes initiales :

4,2 millions de kg de plastiques agricoles récupérés, comparativement à 2,9 millions en 2023;

62 % d’augmentation pour la récupération de films agricoles et de ficelles, atteignant un total de 2,37 millions de kg;

28 % de hausse pour la tubulure acéricole, atteignant 733 000 kg récupérés;

191 sites de collecte actifs à travers le Québec, facilitant l’accès au service pour les producteurs;

Des ententes signées avec la majorité des municipalités et MRC agricoles, assurant un maillage local efficace.



Des partenariats locaux, des retombées concrètes

AgriRÉCUP mise sur la collaboration locale pour donner une seconde vie aux plastiques agricoles :

Soutien à l'économie circulaire locale : AgriRÉCUP privilégie les petites entreprises québécoises, y compris une dizaine de transporteurs locaux saisonniers, pour assurer la logistique, le transport et le recyclage des plastiques agricoles;

À Saint-Malachie, Environek, un recycleur à vocation sociale, a permis de détourner 733 tonnes de tubulure acéricole de l’enfouissement, tout en offrant de la formation à des travailleurs en réinsertion;

À Blainville, les contenants récupérés sont préparés par RPM Éco, puis réutilisés pour la fabrication de drains agricoles dans une usine québécoise;

À Farnham, CED-Lo est impliqué dans un projet de recherche sur le recyclage des sacs en polypropylène tissés;

À Ste-Françoise, nous comptons sur l'expertise de Maxi Drain pour fabriquer des drains agricoles à partir du plastique récupéré par le programme;

À Lachute, nous collaborons avec le recycleur Modix pour recycler les plastiques d’ensilage et de foin, tout en explorant de nouvelles solutions d’économie circulaire pour certains plastiques d’emballage.

Une mobilisation agricole essentielle

« Ce qui rend notre programme possible, c’est l’engagement de l’ensemble des intervenants du secteur agricole, en particulier des agriculteurs. », souligne Christine Lajeunesse, Directrice de l’est du Canada chez AgriRÉCUP.

« Les agriculteurs sont fiers de leur terre, de leur région et de leur secteur, ils participent activement à la récupération des plastiques agricoles. Les résultats de 2024 en sont la preuve : grâce à leur engagement, beaucoup moins de matériaux se retrouvent dans les lieux d’enfouissement. Nous les remercions pour leur engagement constant envers l’environnement. »

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP/Cleanfarms est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP/Cleanfarms récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe se trouvent au Québec et aussi en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, et dans les Maritimes.

agriRÉCUP.ca

Contact pour les médias

Catherine Lecomte

Coordonnatrice des relations avec les médias et des communications numériques

lecomtec@cleanfarms.ca | (236) 202-3580 Ext. 2249

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/128d87b4-dd32-4370-b531-e0b78a4b1cc4/fr