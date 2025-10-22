WePlay x Care Bears Carnaval de Halloween oficialmente começou! Use a magia fofinha dos ursinhos para iluminar sua noite de diversão

BRASÍLIA, Brasil, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a chegada da noite de Halloween, a WePlay se uniu ao clássico IP global "Care Bears™ (Ursinhos Carinhosos)" para criar uma “Halloween Carnival Party” repleta de surpresas e aconchego!

Este não é apenas um festival de celebração, mas um encontro emocionante que transcende dimensões, a WePlay convida todos os usuários a se juntarem aos Ursinhos Carinhosos para desbloquear a magia especial dentro de si, derrotar a tristeza e acender o calor que pertence a este outono!





Prévia do conteúdo da colaboração: benefícios exclusivos e visuais especiais chegam juntos!

Durante o período de colaboração, de 17 a 31 de outubro, a WePlay lançará uma série de conteúdos especiais em torno do tema “Festa de Halloween”. Confira os destaques:

Ofertas especiais de recarga: durante o evento, os usuários poderão aproveitar múltiplos benefícios de recarga, desfrutando ao máximo das funcionalidades de jogos e interação social;

Novos presentes virtuais temáticos: Presentes virtuais com o tema dos Ursinhos Carinhosos serão lançados, trazendo calor e incentivo para todos;

Skins temáticas exclusivas: combinando elementos travessos do Halloween com o estilo fofo dos Ursinhos Carinhosos, uma série de skins especiais será lançada, permitindo que os usuários se transformem nos “amiguinhos mágicos” mais fofos do festival;



Por que nos reunimos? Vamos escrever juntos uma nova história neste Halloween

"Cada pessoa tem um mago dentro de si capaz de derrotar a tristeza."

Assim como os Ursinhos Carinhosos vêm transmitindo desde os anos 1980, os símbolos de coração em suas barriguinhas representam coragem, esperança e cuidado. Na festa virtual criada pela WePlay, essa sensação de aconchego é reproduzida: os usuários poderão se unir aos Ursinhos Carinhosos para enfrentar emoções negativas, participar de jogos interativos, conhecer amigos com interesses em comum e redescobrir a alegria pura através da diversão.

Sobre a WePlay: tornando o mundo mais incrível através da interação

Como o principal produto de entretenimento social da WeJoy, com sede em Singapura, a WePlay se dedica a combinar jogos e interação social para criar um espaço de entretenimento acessível e altamente interativo para jovens de 18 a 25 anos. A plataforma oferece uma variedade de jogos, como Lobisomem Espacial, Desenhe e Adivinhe e Competiçao HiSong, permitindo que os usuários façam novas amizades enquanto se divertem.

Atualmente, a WePlay domina consistentemente os rankings de aplicativos gratuitos da App Store e Google Play em mercados como Oriente Médio, Sudeste Asiático e Taiwan, tornando-se uma das escolhas favoritas de jovens para socialização e entretenimento.

A colaboração com os Ursinhos Carinhosos é mais um marco significativo, após parcerias de sucesso como BugCat Capoo e Chibi Maruko-chan. Ela simboliza o compromisso contínuo da WePlay em expandir colaborações globais e enriquecer seu ecossistema social.

No futuro, a WePlay continuará a expandir parcerias com IPs mundialmente reconhecidos, promovendo intercâmbios culturais e experiências conjuntas, criando um ecossistema social que atenda às necessidades dos jovens, e criando, junto aos jogadores, uma nova era de socialização e jogos cheia de possibilidades e inovação.

