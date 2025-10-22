TRMラブズ (TRM Labs)、シンガポール・サイバーセキュリティ庁 (Cyber Security Agency of Singapore) と提携し、ブロックチェーン分野における国家サイバー脅威インテリジェンスの強化を推進

シンガポール発, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TRMラブズは本日、シンガポール・サイバーセキュリティ庁 (CSA) との協力覚書 (MOC) を締結したことを発表した。これは人工知能 (AI) を活用したブロックチェーン・インテリジェンスにより、国家のサイバーレジリエンスを強化するためのものである。 同MOCに基づき、TRMはCSAに対し、ブロックチェーン・インテリジェンス・プラットフォームならびに生成型および推論コンポーネントを含めた関連AI機能へのアクセスを付与するとともに、データと技術的専門知識を提供し、CSAの長期的運用ニーズに合わせたソリューションを共同開発する。

TRMとCSAが協力し、エージェント型AIを活用したブロックチェーン追跡ソリューションの開発を模索し、これによりシンガポール国内におけるランサムウェアへのエクスポージャーレベルをより正確に追跡し、オンチェーンとオフチェーンにおける攻撃者アクティビティをより強固に関連付けることで、同庁によるランサムウェアグループの活動阻止への取り組みを強化する。

高度な詐欺やランサムウェアから国家支援型侵入に至るまで、ブロックチェーンとデジタル資産の活動がサイバー犯罪とますます交錯するようになっている中で、この連携は時宜を得たものである。 TRMラブズの「2025年暗号資産犯罪報告書 (2025 Crypto Crime Report)」は、ハッキング、制裁対象のエクスポージャー、不正資金の流れにおける変化しつつあるパターンを浮き彫りにしている。不正な暗号資産アドレスへの流入額は、2021年の374億米ドル (約5兆5,289億円) から2024年には447億米ドル (約6兆6,080億円) に増加しており、ネットワーク横断的なオンチェーン行動を迅速にマッピングできるインテリジェンスの必要性が改めて強調されている。 CSAの最新報告書「2024/2025年シンガポール・サイバー情勢 (Singapore Cyber Landscape 2024/2025)」は、国家サイバー防衛の中核的支柱として、機関が分散型システムにおける違法活動を監視し続ける必要性が依然として重要であることを改めて強調している。

TRMラブズの共同創業者兼CEOであるエステバン・カスタニョ (Esteban Castaño) は次のように述べている。「CSAとの提携は、最先端のAIをサイバー防衛の最前線に導入する上で極めて重要な一歩です。」 「シンガポール・サイバーセキュリティ庁とのこの提携は、より安全なデジタル世界の構築に向けた当社の継続的な取り組みを基盤としており、違法資金の阻止を支援するリアルタイムの官民連携情報共有システムである『ビーコン・ネットワーク (Beacon Network)』などのイニシアチブが含まれています。 業界をリードするクロスチェーン分析とAI駆動型ブロックチェーン・インテリジェンスを、シンガポールのサイバーセキュリティ専門知識と組み合わせることで、デジタル信頼性とレジリエンスの新たなフロンティア形成に貢献しています。」



「サイバー脅威が高度化する中、シンガポールの国家サイバー防衛を強化するため、AI能力を構築することが重要です。 これらの連携により、脅威検知を加速させるエージェント型AI脅威分析の導入を含め、サイバー脅威に対するインシデント対応を強化していきます。」と、CSA副最高経営責任者 (国家サイバーレジリエンス担当) のエドワード・チェン (Edward Chen) は述べている。

MOCの一環として、TRMはCSAの使命の成果を支援するため、同社のグローバル事業および関連会社全体のリソースと専門知識を活用する。 両当事者は、CSAの運用知見とTRMの技術を融合した共同開発の道筋を模索し、捜査、脅威発見、リアルタイムリスク対応のための拡張可能なデータ駆動型機能を提供し、シンガポールのデジタル信頼性とイノベーション推進計画を支援する。

TRMラブズについて

TRMラブズは、法執行機関や国家安全保障機関、金融機関、暗号資産関連事業者に対し、暗号資産関連の詐欺や金融犯罪の検知、捜査、阻止を支援するブロックチェーン分析ソリューションを提供している。 TRMのブロックチェーン・インテリジェンス・プラットフォームには、資金の出所と送金先の追跡、違法活動の特定、ケース作成、脅威の実態把握のためのソリューションがある。 TRMは、より安全で安心な暗号資産エコシステムの実現を支える存在として、世界中の主要機関や企業から信頼されている。 詳しくは、www.trmlabs.comを参照されたい。