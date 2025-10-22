TRM 랩스(TRM Labs), 싱가포르 사이버보안청(CSA) 과 협력해 블록체인 분야 국가 사이버 위협 인텔리전스 강화 추진

싱가포르, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TRM 랩스(TRM Labs) 가 싱가포르 사이버보안청 (CSA, Cyber Security Agency of Singapore) 과 AI 기반 블록체인 인텔리전스(AI-powered blockchain intelligence) 를 활용해 국가 차원의 사이버 회복력을 강화하기 위한 업무협약 (MOC, Memorandum of Collaboration) 을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 협약에 따라 TRM은 CSA에 자사의 블록체인 인텔리전스 플랫폼과 관련 AI 기능(생성형 및 추론형 컴포넌트 포함)을 제공하고, CSA의 장기 운영 수요에 맞춘 맞춤형 솔루션 공동 개발을 위해 데이터 및 기술 전문성을 지원할 예정이다.

TRM과 CSA는 또한 에이전틱 AI(agentic AI) 를 활용해 싱가포르의 랜섬웨어 노출 수준을 보다 정확하게 추적할 수 있는 블록체인 추적 솔루션 개발을 공동으로 모색할 계획이다. 이 솔루션은 온체인(on-chain) 및 오프체인(off-chain)에서의 공격자 활동 간 연계를 강화하여, 랜섬웨어 그룹의 활동을 방해하고 국가 사이버 보안 대응 역량을 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번 협력은 블록체인과 디지털 자산 활동이 사이버 범죄와 점점 더 교차하는 시점에서 이루어졌다는 점에서 시의적절한 행보로 평가된다. 이 교차 영역에는 정교한 사기, 랜섬웨어 공격, 국가 주도의 사이버 침입까지 포함된다. TRM 랩스의 2025 암호화폐 범죄 보고서(2025 Crypto Crime Report) 에 따르면, 해킹·제재 회피·불법 자금 흐름 등 전반에서 새로운 양상이 나타나고 있으며, 불법 암호화폐 주소로 유입된 금액이 2021년 374억 달러에서 2024년 447억 달러로 증가한 것으로 나타났다. 이는 네트워크 전반의 온체인 행동을 신속히 파악할 수 있는 인텔리전스의 필요성을 다시금 강조하는 수치다. 또한 CSA의 최신 보고서 ‘Singapore Cyber Landscape 2024/2025 ‘역시 탈중앙화 시스템 내 불법 활동을 국가 사이버 방어의 핵심 축으로 지속적으로 모니터링해야 한다는 중요성을 부각시켰다.

TRM 랩스의 공동 창업자이자 CEO인 에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño)는 “CSA와의 협력은 첨단 AI를 사이버 방어의 최전선으로 끌어오는 중대한 진전에 해당한다”고 평가했다. 그는 이어 “싱가포르 사이버보안청과의 이번 파트너십은 불법 자금 차단을 위한 실시간 민관 인텔리전스 공유 시스템 ‘비컨 네트워크(Beacon Network)’ 등, 더 안전한 디지털 세계를 만들기 위한 우리의 지속적 노력을 기반으로 하고 있다.TRM 랩스는 업계 선도적 수준의 크로스체인 분석 기술과 AI 기반 블록체인 인텔리전스를 싱가포르의 사이버 보안 전문성과 결합함으로써, 디지털 신뢰와 회복력의 새로운 경계를 함께 구축하고 있다"고 덧붙였다.



싱가포르 사이버보안청(CSA)의 에드워드 첸(Edward Chen) 부청장(국가 사이버 회복력 담당) 은 “사이버 위협이 점점 더 정교해지는 상황에서, 싱가포르의 국가 사이버 방어력을 강화하기 위해 AI 역량을 구축하는 것은 매우 중요하다”라며, “이번 협력은 에이전틱 AI(Agentic AI) 기반 위협 분석을 도입해 위협 탐지를 가속화함으로써, 사이버 공격에 대한 대응력과 사고 대응(incident response)을 강화할 것”이라고 말했다.

이번 업무협약(MOC)의 일환으로 TRM은 전 세계 사업망과 계열사들의 리소스 및 전문성을 활용해 CSA의 미션 수행을 지원할 예정이다. 양 기관은 CSA의 운영 인사이트와 TRM의 기술력을 결합해 조사, 위협 탐지, 실시간 위험 대응을 위한 확장 가능한 데이터 기반 역량을 공동 개발할 계획이다. 이를 통해 싱가포르는 디지털 신뢰(Digital Trust) 와 혁신(Innovation) 을 강화하는 국가 전략을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

TRM 랩스(TRM Labs) 소개

TRM 랩스는 블록체인 분석 솔루션(Blockchain Analytics Solutions) 을 제공하여 법 집행기관, 국가 안보 기관, 금융기관, 암호화폐 관련 기업 등이 암호화폐 기반 사기 및 금융 범죄를 탐지·조사·차단할 수 있도록 지원한다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼은 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 불법 활동을 식별하며, 사건을 수사하고, 위협의 전체적 작동 구조를 파악할 수 있는 종합 솔루션을 포함하고 있다. 현재 전 세계 주요 기관과 기업들은 TRM의 기술을 신뢰하고 있으며, TRM은 이를 통해 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 생태계 조성을 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com에서 확인할 수 있다.