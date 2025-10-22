TRM Labs Bekerjasama Dengan Agensi Keselamatan Siber Singapura untuk Memajukan Perisikan Ancaman Siber Negara dalam Dunia Blockchain

SINGAPURA, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TRM Labs hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani Memorandum Kolaborasi (MOC) dengan Agensi Keselamatan Siber Singapura (Cyber Security Agency of Singapore, CSA) bagi memperkukuh daya tahan siber negara melalui kecerdasan blockchain yang dipacu oleh Kecerdasan Buatan (AI)., Di bawah MOC ini, TRM akan memberikan CSA akses kepada platform kecerdasan blockchainnya serta ciri-ciri AI berkaitan — termasuk komponen generatif dan penaakulan — sambil menyumbangkan data dan kepakaran teknikal bagi membangunkan penyelesaian yang disesuaikan dengan keperluan operasi jangka panjang CSA.

TRM dan CSA akan bekerjasama menerokai pembangunan penyelesaian penjejakan blockchain yang menggunakan AI agentik untuk menjejak tahap pendedahan negara terhadap serangan perisian tebusan di Singapura dengan lebih tepat, serta mewujudkan hubungan yang lebih kukuh antara aktiviti musuh dalam rantaian (on-chain) dan luar rantaian (off-chain) — sekali gus memperkukuh keupayaan agensi untuk mengganggu aktiviti kumpulan perisian tebusan.

Kerjasama ini amat tepat pada masanya, memandangkan aktiviti blockchain dan aset digital semakin berkait rapat dengan jenayah siber — daripada penipuan berteknologi tinggi dan serangan perisian tebusan hinggalah kepada pencerobohan yang disokong oleh negara. Laporan Jenayah Kripto 2025 oleh TRM Labs menyorot perubahan corak dalam penggodaman, pendedahan kepada sekatan dan aliran haram, di mana jumlah masuk ke alamat kripto haram meningkat daripada USD 37.4 bilion pada 2021 kepada USD 44.7 bilion pada 2024 — mengukuhkan keperluan mendesak untuk kecerdasan yang mampu memetakan tingkah laku dalam rantaian dengan pantas merentasi rangkaian. Laporan Lanskap Siber Singapura 2024/2025 oleh CSA turut menekankan keperluan berterusan bagi institusi untuk memantau aktiviti haram dalam sistem terdesentralisasi sebagai tonggak utama pertahanan siber negara.

“Bekerjasama dengan CSA merupakan langkah penting dalam membawa AI tercanggih ke barisan hadapan pertahanan siber,” kata Esteban Castaño, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif TRM Labs. “Kerjasama dengan Agensi Keselamatan Siber Singapura melanjutkan usaha berterusan kami untuk mewujudkan dunia digital yang lebih selamat — termasuk inisiatif seperti Beacon Network — sistem perkongsian maklumat masa nyata antara sektor awam dan swasta yang membantu menghentikan aliran dana haram. Dengan menggabungkan analitik rentas rantaian terkemuka industri dan kecerdasan blockchain berasaskan AI dengan kepakaran keselamatan siber Singapura, kami membantu membentuk sempadan baharu kepercayaan dan daya tahan digital.”



“Seiring dengan peningkatan tahap sofistikasi ancaman siber, adalah penting untuk kami membangunkan keupayaan AI bagi memperkukuh pertahanan siber negara Singapura. Melalui kerjasama ini, termasuk penggunaan analisis ancaman Agentic AI untuk mempercepatkan pengesanan ancaman, ia akan memperkukuh tindak balas insiden kami terhadap ancaman siber,” kata Edward Chen, Timbalan Ketua Eksekutif (Daya Tahan Siber Negara) CSA.

Sebagai sebahagian daripada MOC ini, TRM akan memanfaatkan sumber dan kepakaran merentasi operasi global serta rangkaian sekutunya untuk menyokong pencapaian objektif misi CSA. Kedua-dua pihak akan menerokai laluan pembangunan bersama yang menggabungkan cerapan operasi CSA dengan teknologi TRM untuk menyampaikan keupayaan boleh diskala dan dipacu data bagi siasatan, pemburuan ancaman dan tindak balas risiko masa nyata — menyokong agenda kepercayaan dan inovasi digital Singapura.

TRM Labs menyediakan penyelesaian analitik blockchain untuk membantu agensi penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan negara, institusi kewangan serta perniagaan mata wang kripto dalam mengesan, menyiasat dan mengganggu penipuan serta jenayah kewangan berkaitan kripto. Platform kecerdasan blockchain TRM merangkumi penyelesaian untuk menjejak sumber dan destinasi dana, mengenal pasti aktiviti haram, membina kes dan membentuk gambaran operasi ancaman. TRM dipercayai oleh agensi dan perniagaan terkemuka di seluruh dunia yang bergantung kepada TRM untuk mewujudkan ekosistem kripto yang lebih selamat dan terjamin. Untuk maklumat lanjut, layari www.trmlabs.com.