TRM Labs 与新加坡网络安全局建立合作伙伴关系，推动区块链领域的国家级网络威胁情报发展

新加坡, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TRM Labs 今日宣布已与新加坡网络安全局 (CSA) 签署合作备忘录 (MOC)，旨在通过人工智能 (AI) 驱动的区块链情报技术，加强国家层面的网络韧性。 根据该 MOC，TRM 将向 CSA 提供其区块链情报平台及相关 AI 功能的访问权限，其中包括生成式与推理式模块。同时，TRM 还将贡献数据资源和技术专长，共同开发符合 CSA 长期运营需求的定制化解决方案。

双方将合作开发使用代理式 AI 的区块链追踪解决方案，用以更精确地追踪新加坡境内的全国性勒索软件风险暴露水平，并将链上与链下的敌对活动更紧密地关联起来，从而强化 CSA 打击勒索软件团伙活动的能力。

此次合作恰逢其时，因为区块链和数字资产活动与网络犯罪的交集日益频繁，涵盖从复杂诈骗和勒索软件到国家支持的网络入侵等各个层面。 TRM Labs 发布的《2025 年加密犯罪报告》 (2025 Crypto Crime Report) 中强调，黑客攻击、制裁风险暴露及非法资金流动的模式正在发生变化：流入非法加密货币地址的资金总额已从 2021 年的 374 亿美元上升至 2024 年的 447 亿美元，这一趋势进一步凸显出建立能够快速绘制跨网络链上行为情报体系的紧迫性。 CSA 最新发布的《2024/2025 年新加坡网络态势报告》 (Singapore Cyber Landscape 2024/2025) 进一步强调，持续监测去中心化系统中的非法活动，对于机构是势在必行的，已成为国家网络防御的核心支柱。

“与 CSA 的合作是将尖端 AI 引入网络防御前线的关键一步，” TRM Labs 联合创始人兼首席执行官 Esteban Castaño 表示， “此次与新加坡网络安全局的合作，延续了我们长期以来为打造更安全数字世界所做的努力——其中包括 Beacon Network，一套实时公私部门情报共享系统，旨在阻断非法资金。 通过将我们业内领先的跨链分析与 AI 驱动的区块链情报技术，与新加坡在网络安全领域的专业能力相结合，我们正在塑造数字信任与韧性的下一前沿。”



“随着网络威胁的复杂程度不断提升，我们当前的重中之重是构建 AI 能力，强化新加坡的国家网络防御水平。 通过此类合作——包括采用代理式 AI 威胁分析以加速威胁检测，在应对网络威胁时，能够改善我们的响应效率。”CSA 国家网络韧性副总裁 Edward Chen 表示。

作为 MOC 的一部分，TRM 将调动其全球运营及关联机构的资源与专业能力，以支持 CSA 的任务目标。 双方将共同探索联合开发路径，将 CSA 的运营洞察与 TRM 的技术相结合，打造可扩展的数字驱动型能力，致力于调查、威胁狩猎及实时风险的响应，从而助力新加坡的数字信任与创新战略。

关于 TRM Labs

TRM Labs 提供区块链分析解决方案，协助执法部门与国家安全机构、金融机构以及加密货币企业进行检测、调查并打击与加密资产相关的欺诈和金融犯罪活动。 TRM 的区块链情报平台提供解决方案，可用于追踪资金来源与去向、识别非法活动、进行立案，并构建威胁态势运营图景。 TRM 受到全球领先机构和企业的信赖，这些机构依靠 TRM 构建更安全、更可靠的加密生态系统。 如需了解更多信息，请访问 www.trmlabs.com。