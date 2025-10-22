TRM Labs 與 Cyber Security Agency of Singapore 攜手合作，提升區塊鏈領域的國家網絡威脅情報能力

新加坡, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TRM Labs 今日宣佈與 Cyber Security Agency of Singapore (CSA) 簽署合作備忘錄 (MOC)，旨在運用人工智能 (AI) 驅動的區塊鏈情報技術強化國家網絡防禦抗逆力。 根據該合作備忘錄，TRM 將向 CSA 開放其區塊鏈情報平台及相關 AI 功能——包括生成及推理組件——同時貢獻數據資源及技術專業知識，以共同開發符合 CSA 長期運作需求的定制解決方案。

TRM 與 CSA 將共同探索開發區塊鏈追蹤解決方案，運用代理型 AI 更精準監測新加坡全國勒索軟件威脅水平，並建立鏈上與鏈下惡意活動的強化關聯——提升該局打擊勒索軟件組織行動的成效。

是次合作適逢其時，隨著區塊鏈及數碼資產活動與網絡犯罪越來越多交集，從精密詐騙、勒索軟件以至國家支持的入侵行為都日趨緊密。 TRM Labs 的《2025 加密貨幣犯罪報告》(2025 Crypto Crime Report) 揭示黑客攻擊、制裁風險及非法資金流動的演變模式，其中流入非法加密貨幣地址的金額從 2021 年的 374 億美元上升至 2024 年的 447 億美元，彰顯能快速繪製跨鏈鏈上行為的情報能力非常重要。 CSA 最新發佈的《2024/2025 新加坡網絡局勢報告》(Singapore Cyber Landscape 2024/2025) 進一步強調，監測去中心化系統中的非法活動持續成為機構維護國家網絡防禦的核心支柱。

TRM Labs 聯合創辦人兼行政總裁 Esteban Castaño 表示：「與 CSA 聯手合作是將頂尖 AI 推向網絡防禦前線的關鍵一步。 是次與 Cyber Security Agency of Singapore 的合作，建基於我們持續建構更安全數碼世界的努力——包括 Beacon Network 等倡議——該實時公私營情報共享系統能有效阻截非法資金流動。 透過將我們領先業界的跨鏈分析與 AI 驅動的區塊鏈情報，結合新加坡的網絡安全專業知識，我們正協助塑造數碼信任與抗逆力的新境界。」



CSA 主管國家網絡抗逆力的副局長 Edward Chen 表示：「隨著網絡威脅日趨複雜，構建 AI 能力以強化新加坡國家網絡防禦系統非常重要。透過這些合作關係，當中包括採用代理型 AI 威脅分析以加快檢測威脅，將鞏固我們抵禦網絡威脅的事故應變能力。」

根據合作備忘錄規劃，TRM 將調動其全球營運網絡及聯營機構的資源及專業知識，以支持 CSA 實現使命目標。 各方將探索共同開發路徑，融合 CSA 的營運洞察與 TRM 的技術優勢，為調查取證、威脅狩獵與實時風險應對提供可擴展的數據驅動能力，以助推動新加坡的數碼信任及創新議程。

關於 TRM Labs

TRM Labs 提供區塊鏈分析解決方案，以助執法及國家安全機構、金融機構及加密貨幣企業偵測、調查和打擊與加密貨幣相關的詐騙及金融罪行。 TRM 的區塊鏈情報平台涵蓋資金流向追蹤、識別非法活動、案件建立及威脅全貌描繪等解決方案。 TRM 廣獲全球頂尖機構及企業信賴，這些合作夥伴依賴 TRM 建構更安全可靠的加密貨幣生態系統。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.trmlabs.com。