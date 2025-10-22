ALSTOM S.A : Eurostar choisit Alstom pour 30 trains à très grande vitesse Avelia Horizon

Cette levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom représente un montant de près de 1,4 milliard d’euros

Les nouvelles rames Avelia Horizon seront exploitées par Eurostar et emprunteront le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.

22 octobre 2025 – Le Conseil d’administration de SNCF Voyageurs a approuvé une commande supplémentaire de 30 trains à très grande vitesse Avelia Horizon de nouvelle génération pour un montant de près de 1,4 milliard d’euros1, ainsi que des options pouvant aller jusqu'à 20 rames additionnelles. Les premières livraisons sont attendues en 2031.

Cette commande porte sur la version quadri-tension de ce train à très grande vitesse répondant aux besoins de circulation européenne. Les rames internationales circuleront en effet sur les réseaux ferrés de cinq pays sous la bannière Eurostar : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni, jusqu’à Londres (gare de Saint Pancras International) via le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.

« En choisissant Avelia Horizon pour le renouvellement de sa flotte, Eurostar affirme sa volonté de conjuguer performance technologique, efficacité énergétique et confort passager. Ce train nouvelle génération, conçu pour répondre aux exigences du trafic international à très grande vitesse, incarne notre vision d’une mobilité européenne durable et compétitive », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d’Alstom.

Cette troisième levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom, complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l’exploitation commerciale en France et 15 à l’exploitation commerciale en Europe.

Avelia Horizon : le train à très grande vitesse d'Alstom qui allie performance, efficacité énergétique et confort





Héritier de plus de 40 ans d’expertise dans la très grande vitesse, Avelia Horizon, développé dans le cadre d’un partenariat d’innovation entre SNCF Voyageurs et Alstom, incarne une nouvelle ère du transport ferroviaire. Ce train à très grande vitesse est le dernier modèle à deux niveaux d’Alstom, capable d’atteindre plus de 300 km/h, tout en offrant une capacité et un confort exceptionnels, et une flexibilité opérationnelle inégalée.

Doté de deux motrices compactes et performantes et de neuf voitures articulées à deux niveaux, ce train Avelia Horizon pourra confortablement accueillir plus de 1000 voyageurs (en unité multiple), tout en permettant une circulation à une vitesse maximale de 320 km/h.

Pensé pour une performance durable, ce nouveau train consomme 20 % d’énergie en moins que la génération précédente, grâce à une conception aérodynamique avancée et une traction optimisée.

Les coûts de maintenance du train Avelia Horizon sont réduits de 30 % par rapport à la génération précédente. De nombreux composants ont été repensés pour simplifier et espacer les opérations de maintenance, réduisant ainsi les coûts et les immobilisations. La maintenance prédictive a été intégrée dès la phase de conception, avec un système de diagnostic à distance permettant d’anticiper les interventions et d’accroître la fiabilité.

Grâce à ces améliorations, alliées à la plus grande capacité en sièges du marché, Avelia Horizon permet une réduction significative du coût d’exploitation par siège, tout en garantissant un haut niveau de confort et de service.

Un train conçu et fabriqué en France

« La réussite de ce programme d’envergure repose sur l’engagement de tous les sites français mobilisés autour de la gamme Avelia Horizon. Grâce à l’implication de 10 sites nationaux, nous démontrons une fois de plus l’excellence du savoir-faire ferroviaire français et notre aptitude à répondre aux enjeux de mobilité durable en Europe » a souligné Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France.

Afin de mieux répondre à la demande croissante du marché français et international pour sa plateforme de trains à très grande vitesse Avelia, Alstom a annoncé un investissement de 150 millions d’euros pour accroître la capacité de production du groupe sur plusieurs sites français.

10 des 14 sites français d’Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet :

Belfort, pour les motrices ;

La Rochelle, pour les voitures passagers et la gestion du projet ;

Villeurbanne, pour le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués ;

Ornans, pour les moteurs ;

Le Creusot, pour les bogies ;

Tarbes, pour la traction et les armoires électriques ;

EDC Toulouse, pour les circuits électriques ;

Petit-Quevilly, pour les transformateurs ;

Saint-Ouen, pour le design et la signalisation ;

et Valenciennes (CDS, Component Development Site Interiors), pour les intérieurs.

La gamme de trains à grande vitesse Avelia d’Alstom couvre des vitesses d’exploitation maximales comprises entre 200 km/h et 350 km/h. Une grande variété de configurations et d’architectures est disponible afin de répondre au mieux aux besoins des clients : train à un ou deux niveaux, traction concentrée ou distribuée, architecture articulée ou non, trains pendulaires ou non. Issus d’un éventail complet de solutions de grande vitesse, les trains Avelia constituent l'offre la plus large du marché. Plus de 1 000 trains Avelia circulent dans 25 pays, traversant 22 frontières.

ALSTOM™, Avelia™ et Avelia Horizon™ sont des marques protégées du groupe Alstom

A propos d'Alstom





Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

Ses quelque 12 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

stephane.savignard@alstomgroup.com









1 Ce contrat a été enregistré au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26 d’Alstom

