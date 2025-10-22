Solar A/S: Nr. 9 2025 Solar underskriver aftale om køb af Sonepar i Norge

Solar Norge AS har i dag underskrevet en aftale med Sonepar Sverige AB om at købe 100% af Sonepar Norge AS. Transaktionen værdiansætter Sonepar Norge til DKK 315 mio. baseret på Enterprise Value. Transaktionen forventes ikke at påvirke Solar-koncernens resultater i 2025 bortset

fra forventede købsomkostninger på DKK 5 mio. Transaktionen vil blive finansieret gennem en kombination af 1/3 egenkapitalfinansiering via en accelereret bookbuilding og 2/3 gældsfinansiering.

CEO Jens Andersen udtaler:

"Kombinationen af Solar og Sonepar i Norge vil være transformerende for vores norske forretning, idet der skabes stordriftsfordele og en forbedring af vores fysiske distributionskanaler via et stærkt netværk af filialer. De betydelige operationelle og kommercielle synergier mellem selskaberne forventes at åbne op for væsentlige muligheder for at udvikle den kombinerede forretning, drive vækst og øge indtjeningen i de kommende år."

Sonepar Norge er en respekteret aktør på markedet for B2B-distribution af el-materiel med et stærkt fodfæste i installationssegmentet og i mindre grad i industrisegmentet. Sonepar har en loyal base på næsten 4.000 kunder, hvor mange er langvarige relationer, der strækker sig over mere end 10 år, et centrallager i Drammen, en omfattende produktportefølje på 12.000+ SKU'er (lagerenheder) med fokus på ESG-compliant sourcing, 13 lokationer drevet af højt kvalificerede teams, en årlig omsætning på ca. DKK 700 mio. og 115 højt kvalificerede medarbejdere.

Opkøbet af Sonepar Norge er et bolt-on opkøb, der positionerer den kombinerede forretning som en af de førende distributører, der tilbyder effektive sourcing- og serviceydelser primært inden for el, ventilation og klima- og energiløsninger. Tilsammen vil de to selskaber tilbyde en produktportefølje på 25.000 SKU’er og generere en årlig omsætning på ca. DKK 2,5 mia.

Oversigt over transaktioner

Enterprise value på DKK 315 mio. og egenkapitalværdi på DKK 225 mio.

Ved gennemførelse af købet vil Solar Norge erhverve 100% af Sonepar Norge.

Rapporteret EBITDA på DKK 0 mio., mens fremtidig estimeret normaliseret årligt EBITDA udgør ca. DKK 60 mio. inkl. synergier primært fra samlede omkostningsreduktioner.

Estimerede transitionsomkostninger på ca. DKK 60 mio.

Estimeret DKK 30 mio. i frigjort kapital fra reduktion af nettoarbejdskapital.

Solar forventer at finansiere transaktionen i løbet af de næste to måneder gennem en kombination af 1/3 egenkapitalfinansiering via en accelereret bookbuilding uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og 2/3 gældsfinansiering leveret af Danske Bank og Nordea.

Solars hovedaktionær Fonden af 20. December, der ejer 17% af aktiekapitalen i Solar, vil deltage pro rata i den accelererede bookbuilding og vil garantere for hele transaktionen.

Opkøbet er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes gennemført i starten af december 2025. Indtil transaktionen gennemføres, forbliver Solar Norge og Sonepar Norge to separate selskaber, der driver forretning som normalt.

Strategisk og finansielt rationale

Solar er fortsat aktiv og åben for at opsøge de forretningsmuligheder og opkøb, der tilbyder strategisk værdi og langsigtet vækstpotentiale. Sammenlægningen med Sonepar i Norge er en unik mulighed for at skabe og udvikle Solar som en af de førende norske distributører, der tilbyder effektive sourcing- og serviceydelser primært inden for el, ventilation og klima- og energiløsninger i en meget konkurrencepræget branche.

Solar og Sonepar i Norge er et fremragende match baseret på ligheder ikke kun i forhold til deres forretningsmodel, men også med fælles kulturværdier, hvilket vil resultere i flere fordele, herunder:

Stærke kunderelationer.

Kommercielle synergier og stærkere netværk.

Operationelle synergier fra konsolidering af drift, administrations- og logistikfaciliteter og IT-infrastruktur.

Stort fokus på bæredygtighed.

Når opkøbet er gennemført, vil opdaterede detaljer om effekt af opkøbet blive offentliggjort, herunder estimater for og timing af synergier og integrationsomkostninger. Transaktionen forventes ikke at påvirke Solar-koncernens resultater i 2025 bortset fra de forventede købsomkostninger på DKK 5 mio.

Integrationen forventes afsluttet inden udgangen af H1 2026.

