Datavault AI Menunjuk Veteran Angkatan Laut AS Pete Scobell sebagai Wakil Presiden, Keamanan Global

BEAVERTON, Ore., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), yang menjadi pelopor dalam pengalaman data AI, valuasi, dan monetisasi, hari ini mengumumkan pengangkatan Pete Scobell sebagai Wakil Presiden, Keamanan Global. Sebagai seorang veteran Navy SEAL AS yang telah menerima berbagai penghargaan, Scobell akan mengawasi operasi keamanan global, manajemen risiko, serta pelaksanaan aktivitas logistik aset dunia nyata Datavault AI di seluruh wilayah.

Pengangkatan Scobell terjadi saat Datavault AI terus memajukan inisiatif Anti-Pencurian Klaim Palsu Identitas dan Penghargaan Militer, yang pertama kali diumumkan pada awal tahun ini. Inisiatif ini bertujuan untuk menghormati dinas militer, integritas, dan akuntabilitas melalui ekosistem berbasis nilai dan didukung data. Program ini memperkuat misi Datavault untuk menggabungkan penciptaan nilai yang terukur dengan prinsip-prinsip pengabdian nasional dan keunggulan operasional.

“Kepemimpinan Pete mencerminkan disiplin, kepercayaan, dan presisi yang menjadi ciri merek Datavault,” ujar Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Seiring dengan perkembangan operasi aset dunia nyata kami secara global, terutama dengan peluncuran International Elements Exchange, pengalaman Pete dalam pelaksanaan misi dan strategi perlindungan menjamin tingkat kecermatan dan keandalan yang sama seperti yang diharapkan klien dari organisasi keamanan kelas dunia.”

Dengan latar belakang yang luas dalam operasi yang penting, pelaksanaan logistik, dan kepemimpinan di bawah tekanan, Scobell membawa fokus dan ketegasan yang sama ke portofolio Datavault AI yang terus berkembang, seperti yang ia tunjukkan selama mengabdi di Navy SEAL AS.

“Keamanan sejati adalah tentang presisi dalam pelaksanaan dan kekuatan dalam budaya,” kata Pete Scobell. “Saya merasa terhormat bergabung dengan misi Datavault AI untuk melindungi dan mengelola nilai secara aman dan bertanggung jawab di skala global karena perlindungan sejati bukan sekadar fisik, tetapi juga moral. Ini tentang melindungi hal yang asli, diperoleh dengan layak, dan benar. Saya sangat bersemangat bisa bekerja bersama tim pemimpin Datavault yang inovatif, dengan visi terkait integritas dan inovasi menetapkan standar baru untuk akuntabilitas dan kepercayaan di tingkat global.”

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data eksperiental, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

