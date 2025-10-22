Datavault AI, 전 미 해군 네이비실 출신 피트 스코벨(Pete Scobell)을 글로벌 보안 부문 부사장으로 임명

오리건주 비버튼, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야를 선도하는 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT) 는 오늘 피트 스코벨(Pete Scobell) 을 글로벌 보안 부문 부사장 (Vice President, Global Security) 으로 임명했다고 발표했다. 미 해군 네이비 실(US Navy SEAL) 출신으로 다수의 훈장을 받은 스코벨은 앞으로 Datavault AI의 글로벌 보안 운영, 리스크 관리, 그리고 전 세계 지역에서의 실물자산 물류 운영(real-world asset logistics)을 총괄하게 된다.

이번 인사는 Datavault AI가 올해 초 발표한 ‘Anti-Stolen Valor(허위 군경력 방지)’ 이니셔티브를 지속적으로 추진하는 가운데 이루어졌다. 이 프로그램은 군 복무의 명예, 진정성, 책임의 가치를 존중하며, 데이터 기반의 가치 중심 생태계를 통해 Datavault AI의 철학을 실천하는 데 초점을 맞추고 있다. 이는 국가 봉사정신과 운영 탁월성에 기반한 실질적 가치 창출(measurable value creation)을 통합하려는 Datavault AI의 사명을 강화하는 조치이기도 하다.

Datavault AI의 CEO 네이선 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “피트의 리더십은 Datavault 브랜드를 정의하는 규율, 신뢰, 정밀함의 본질을 그대로 보여준다. 특히 당사의 실물자산 운영(Real-World Asset Operations) 과 국제 원자 요소 거래소(International Elements Exchange)의 글로벌 확장이 본격화됨에 따라, 피트의 임무 수행 능력과 보호 전략 경험은 세계 최고 수준 보안 기관에 기대되는 엄격함과 신뢰성을 Datavault에서도 실현할 것이다.”라고 기대감을 내 비쳤다.

임무 수행, 물류 실행, 압박 속 리더십 등 핵심 작전(Operation Critical) 분야에서 폭넓은 경력을 쌓아온 피트 스코벨은, 미 해군 네이비 실로 복무할 때 발휘했던 집중력과 결단력을 Datavault AI의 확장되는 포트폴리오에도 그대로 가져올 예정이다.

스코벨 (Scobell)은 “진정한 보안이란 정밀한 실행과 강한 조직 문화에서 비롯된다”라며, “Datavault AI의 일원으로서 가치를 안전하고 책임 있게 전 세계적으로 보호하고 이동시키는 사명에 동참하게 되어 영광이다. 진정한 보호란 단지 물리적인 것이 아니라 도덕적(Moral) 인 것이다. 즉 진짜인 것, 노력으로 얻은 것, 옳은 것을 지키는 일이다. Datavault의 혁신적인 리더십 팀과 함께 일하게 되어 매우 기대되며, 정직성과 혁신을 결합한 이들의 비전이 ‘책임과 신뢰의 새로운 글로벌 표준’을 만들어가고 있다고 믿는다”라고 취임 일성을 전했다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험(Data Experience), 자산 가치평가(Valuation), 수익화(Monetization)를 선도하는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학(Acoustic Science & Data Science) 분야에 특화된 협업 중심 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문(Acoustic Science Division) 은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초의 기초 공간 및 다중 채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 포함한다. 이들 기술은 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거(multi-channel interference cancellation) 등 핵심 영역에서 지적 재산권(IP)을 확보하고 있다. 데이터 과학 부문(Data Science Division) 은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 잠재력을 활용하여 데이터의 체험적 인식(Experiential Data Perception), 가치 평가(Valuation), 보안 기반 수익화(Secure Monetization) 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 기반의 통합 솔루션을 지원한다. 또한 Information Data Exchange® (IDE) 는 실물 자산을 변경 불가능한 메타데이터 객체에 안전하게 연결하여 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(Name, Image & Likeness; NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 윤리적이고 책임 있는 AI(Responsible AI)를 구현한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤형(Customizable) 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 데이터 분석 및 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.dvlt.ai)에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 1995년 제정된 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act) 및 기타 관련 증권법의 의미 내에서 정의된 “미래예측진술(Forward-Looking Statements)” 이 포함되어 있다. “예상한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, 지속한다(continues)”, “예측한다(anticipates)” 등의 표현과 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건부 표현은 모두 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술에는, 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선싱 및 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적인 구현 가능성 등에 관한 언급이 포함되어 있다. 이 진술들은 당사 경영진이 합리적이라고 판단한 추정치와 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성이 내재되어 있다. 따라서 독자 여러분께서는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바란다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험 및 불확실성 요인으로 인해 본 진술에서 언급된 내용과 중대하게 다를 수 있다. 즉 이미 발급되었거나 허가 통지를 받은 지적 재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 활용해 시장 점유율을 성장시킬 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 당사의 유동성 현황 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적인 시장, 경제 및 기타 외부 환경 요인, 계속기업(going concern) 으로서의 존속 가능성, 당사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리, 운영 및 예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 여부, 라이선스 보유자가 당사 기술을 자사 제품에 실제 적용할지 여부 및 그 시점, 기술 혁신, 지적 재산권 관련 위험, 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 최신 Form 10-K 연차보고서 및 Form 10-Q 분기보고서의 “위험요인(Risk Factors)” 항목에 보다 자세히 기술되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률이 요구하지 않는 한 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 본 미래예측진술을 갱신하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

기업 커뮤니케이션 정보:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Media Contact:

marketing@dvlt.ai