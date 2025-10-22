Atos a déployé avec succès ses technologies sportives de pointe pour les Championnats du monde de para-natation et de para-athlétisme en Asie

Paris, France, le 22 octobre 2025 – Atos, leader mondial de la transformation digitale alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui avoir fourni avec succès les services essentiels pour deux événements parasportifs emblématiques qui se sont déroulés presque simultanément en Asie : les Championnats du monde de para-natation Singapour 2025 et les Championnats du monde de para-athlétisme New Delhi 2025, en Inde. Atos a géré la planification, la préparation, l'orchestration et l'exploitation des deux événements, offrant aux concurrents et aux parties prenantes une expérience exceptionnelle, renforçant les valeurs d'inclusion, d'accessibilité et d'excellence sportive.

Les Championnats du monde de para-natation Singapour 2025, organisés pour la première fois en Asie, se sont déroulés du 21 au 27 septembre 2025 à Singapour. L'événement, organisé par le Conseil des sports pour personnes handicapées de Singapour (SDSC), s'est déroulé au centre aquatique ultramoderne OCBC, avec la participation de 585 athlètes issus de 74 pays. Les championnats ont rassemblé des athlètes ayant des handicaps moteurs, visuels et intellectuels, classés selon le système World Para Swimming (S1-S10 pour le physique, S11-S13 pour le visuel, S14 pour l'intellectuel). L'événement a attiré environ 19 000 spectateurs et a été diffusé dans le monde entier, offrant aux fans et aux supporters une occasion unique d'assister à des performances de classe mondiale et à des histoires inspirantes de résilience.

Quelques jours plus tard, du 27 septembre au 5 octobre 2025, New Delhi a accueilli les Championnats du monde de para-athlétisme dans l'emblématique stade Jawaharlal Nehru (JLN). Il s'agissait du plus grand événement sportif paralympique jamais organisé en Inde, accueillant plus de 1 000 athlètes issus de plus de 100 pays. Les athlètes ont participé à 186 épreuves médaillées couvrant un large éventail de disciplines en athlétisme, y compris un relais universel. Atos devait prendre en compte la classification afin de déterminer quels athlètes sont éligibles aux compétitions et comment ces athlètes sont ensuite regroupés par compétition afin de minimiser l'impact des déficiences des athlètes sur les performances sportives, afin d’assurer une concurrence loyale.

La vaste expérience d'Atos dans le secteur du sport, associée à son excellence dans les technologies sportives de pointe, a permis aux deux événements d'atteindre le plus haut niveau de performance. Dans le cadre de ce partenariat, Atos a fourni l'ensemble des projets fondamentaux et des services technologiques d'exploitation liés aux données critiques, sur site et hors site, les équipements tels qu’ordinateurs portables et écrans, la gestion des systèmes informatiques, ainsi que :

Les systèmes de résultats sur site (OVR) pour tous les sports, y compris des listes de départ, des chronométrages, des scores et des résultats à jour et précis ;

L’intégration graphique en temps réel pendant les opérations de distribution sur tous les canaux, y compris les téléviseurs et les diffuseurs.

Étant donné que les sports adaptés s'accompagnent d'un ensemble unique et complexe de règles et de catégories basées sur les capacités physiques des concurrents, l'expérience et les technologies sportives avancées d'Atos ont joué un rôle crucial, améliorant considérablement la préparation et les capacités de déploiement, garantissant ainsi une expérience sans faille pour les athlètes et les organisateurs.

« En tant que partenaire fidèle de longue date du mouvement Para Sports, nous sommes fiers qu'Atos ait une fois de plus joué un rôle déterminant dans la fourniture de solutions technologiques ayant aidé les concurrents à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ces deux événements. » a déclaré Nacho Moros, directeur d'Atos Major Events.

Depuis plus de 3 décennies, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée ainsi que l'expérience et la flexibilité nécessaires pour servir ses clients, indépendamment de leur visibilité, de leur taille et de leur envergure. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales, Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos a été impliqué dans le Mouvement olympique et paralympique près de 30 ans jusqu'en 2024. Atos est le partenaire informatique officiel de l’UEFA pour les équipes nationales de football et le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'UEFA Euro 2024 et la finale de l'UEFA Nations League 2025, ou bien encore pour des événements inspirants tels que les Jeux Invictus de Vancouver 2025 ou les Jeux Special Olympics d'hiver de Turin 2025.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos Major events.

