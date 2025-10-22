Informacija apie „INVL Baltic Real Estate“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus

Atsižvelgiant į tai, kad „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) akcijų supirkimo proceso metu iš Bendrovės akcininkų įsigijo 21 011 vnt. Bendrovės akcijų už 63 033,00 eurų, už kurias su Bendrovės akcininkais buvo atsiskaityta 2025 m. spalio 22 d., Bendrovė skelbia išleistų akcijų duomenis 2025 m. spalio 22 dienai:
|Akcijų klasė
|Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt.
|Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)
|Nominali vertė, EUR
|Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR
|Dalis įstatiniame kapitale, proc.
|Paprastosios vardinės akcijos
|7 953 934
|7 932 923
|1,45
|11 533 204,30
|100
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com