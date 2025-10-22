Pixelligent 推出 PixMicro™ 产品线，推动 XR 技术、下一代显示与光学传感技术发展

巴尔的摩, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为新一代电子产品高折射率 (RI) 纳米复合材料的领先制造商，Pixelligent Technologies LLC (简称 Pixelligent) 今日正式推出 PixMicro™，实现微光学材料领域的重大突破。 PixMicro™ 是全新微压印配方系列，旨在支持高性能传感器、微透镜阵列、波导、3D 打印光学元件、CPO 以及衍射光学元件（DOE）的制造。

凭借卓越的透光性、超低雾度以及高达 1.90 折射率的无溶剂配方，PixMicro™ 产品线帮助设备制造商实现更清晰锐利的视觉效果、更小的设备体积、更高的能效与更具成本效益的生产。

Pixelligent 首席执行官 Craig Bandes 表示：“光学传感器、3D 打印精密光学器件和显示应用对极致性能的需求正迅猛增长，这要求材料创新不断突破，以满足消费级与工业级市场客户对新一代产品的诉求。 PixMicro™ 结合了无与伦比的高折射率、光学透光率、机械性能与工艺灵活性，为制造商提供了构建下一代沉浸式科技设备所需的关键工具。”

PixMicro™ 高折射率微压印产品兼容玻璃和塑料基材，可适配市售压印模具及行业标准制造工艺，应用场景广泛。 PixMicro™ 的性能优势包括：

高负载无溶剂配方，折射率可达 1.9+

支持 30 µm–50 µm 厚度结构的高产率微压印

可调节粘度

与现有制造工艺及基材兼容

行业领先的透光率：可见光波段透光率超过 95%

超低雾度（<0.1%），确保晶莹剔透的光学表现

随着光学传感器、XR 设备与 IT OLED 在未来几年内成为增长最快的消费与工业技术市场之一，Pixelligent 将凭借全新的 PixMicro™ 产品线，以及已有的 PixNIL® 与 PixJet® 产品系列，占据下一代显示技术创新的核心地位。

