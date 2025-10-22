



Chiffre d’affaires du T3 2025 :

Ventes en retrait organique de -1,6%, dans un contexte de marché qui reste faible dans la plupart des géographies

Le groupe revoit ses perspectives pour l’année 2025 et vise dorénavant un EBITDA ajusté proche de celui de 2024

Résultats du troisième trimestre 2025

Le Groupe a anticipé cette publication, initialement prévue le 30 octobre 2025, compte tenu de la révision de ses perspectives d’EBITDA pour 2025

Chiffre d’affaires en retrait organique de -1,6% par rapport au T3 2024

L’Amérique du Nord est le seul segment en croissance organique (+2,2%), porté par un effet de rattrapage des retards d’expéditions consécutifs au regroupement de plusieurs plateformes logistiques en début d’année, qui compense la faiblesse de la demande dans le Résidentiel

En EMEA, l’activité est en baisse de -1,8% (organique) par rapport au troisième trimestre 2024, notamment en raison d’une dynamique défavorable sur les marchés résidentiels

Le segment CEI, APAC et Amérique latine a été pénalisé par un net ralentissement de la demande en CEI et en Amérique latine, tandis que l’Asie a affiché une bonne croissance au cours du trimestre

Le segment Sport enregistre une légère baisse organique de -1,1% par rapport à la base de comparaison élevée du troisième trimestre 2024. La contribution des sociétés acquises soutient la croissance du chiffre d’affaires reporté, qui progresse de +4,6% sur la période malgré un effet défavorable du dollar américain (-3,4%)

Les prix de vente sont globalement stables par rapport au 3 ème trimestre 2024 (-0,3%)

Compte tenu d’un marché qui reste atone et de la faiblesse du dollar américain, le Groupe estime désormais que l’EBITDA ajusté de l’année 2025 sera proche de celui de 2024 (soit 329 millions d’euros, comparé à l’objectif de 360 millions d’euros communiqué en début d’année)





Paris, le 22 octobre 2025 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT) a examiné le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le troisième trimestre 2025.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe de ce document :

Chiffre d’affaires en millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation Dont variation organique EMEA 210,5 214,1 -1,7% -1,8% Amérique du Nord 207,8 218,7 -4,9% +2,2% CEI, APAC & Amérique latine 144,4 155,0 -6,8% -7,6% Sport 433,2 414,2 +4,6% -1,1% Total Groupe 996,0 1 002,0 -0,6% -1,6%

1. Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025





Le chiffre d’affaires net du Groupe s’élève à 996 millions d’euros au troisième trimestre 2025, enregistrant une légère baisse de -0,6% par rapport à la même période en 2024. La croissance organique ressort à -1,6%. Les prix de vente sont restés globalement stables, avec une variation limitée à -0,3% par rapport au troisième trimestre 2024.

Le segment EMEA a généré un chiffre d’affaires de 211 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en recul de -1,7% par rapport à la même période en 2024. Cette évolution intègre un effet de change favorable de +0,1%, portant la variation organique à -1,8%. L’activité reste en retrait dans le segment résidentiel où l’environnement macroéconomique pénalise les projets de rénovation et de construction neuve dans l’ensemble des pays de la zone. Les ventes des produits commerciaux à destination des secteurs de la santé, de l’éducation et des bureaux ont confirmé leur résilience et progressent par rapport au T3 2024.

Le segment Amérique du Nord a enregistré un chiffre d’affaires de 208 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de -4,9% par rapport à la même période en 2024. Cette évolution reflète une croissance organique des ventes de +2,2%, un effet de change défavorable de -4,8% lié à l’affaiblissement du dollar et un effet périmètre de -2,3%, lié à la cession en juillet 2024 des activités de distribution en Californie. Le marché résidentiel reste très en retrait et les indicateurs de marché ne montrent aucun signe de reprise, les projets de rénovation et de construction neuve étant pénalisés par les taux d’emprunts bancaires élevés et par l’inflation. L’activité des segments commerciaux a bénéficié au cours de l’été du rattrapage des livraisons retardées par la mise en place de la nouvelle plateforme logistique en début d’année. Néanmoins, le mois de septembre a connu une activité plus ralentie que l’année dernière, tendance qui devrait perdurer sur le dernier trimestre. Le segment de l’hôtellerie est en croissance par rapport à 2024.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 144 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en recul de -6,8% par rapport à la même période en 2024. Cette baisse s’explique par une diminution des ventes organiques de -7,6% (hors effet prix dans les pays de la CEI), partiellement atténuée par un effet de change favorable de +0,8%. En Russie, qui représente environ 7% des ventes totales du Groupe, le ralentissement de la demande a conduit à un net retrait des volumes de -13% sur le trimestre par rapport à 2024. L’Asie est en croissance grâce à une bonne dynamique en Chine et en Asie du Sud-Est. En Amérique latine, l’activité a été en légère croissance au Brésil mais en retrait dans d’autres pays de la région comme le Mexique.

Le chiffre d’affaires du segment Sport s’est élevé à 433 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en progression de +4,6% par rapport à la même période en 2024. Cette évolution intègre une variation organique de -1,1%, un effet de change défavorable de -3,4%, ainsi qu’une contribution positive de +9,1% liée aux acquisitions récentes. Les ventes du trimestre sont en retrait dans le gazon artificiel aux Etats-Unis compte tenu de décalages de décisions de lancement de projets dans un contexte règlementaire et fiscal qui a beaucoup évolué. Les pistes d’athlétisme sont en croissance tout comme les activités européennes.

2. Point sur l’offre publique de retrait





La société Tarkett Participation, actionnaire de contrôle de Tarkett SA, a déposé le 24 février 2025 un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les titres de la société Tarkett qu’elle ne détient pas. L'offre publique de retrait était ouverte du 11 au 24 juin 2025 inclus. Depuis la clôture de l’offre publique de retrait, Tarkett Participation détient 97,11% du capital de la société Tarkett SA.

Un recours en annulation de la décision de conformité de l’AMF rendue le 5 juin 2025 a été déposé par un actionnaire minoritaire auprès de la cour d'appel de Paris le 16 juin 2025. La décision de la cour d’appel devrait être rendue fin novembre.

3. Perspectives





Après un premier semestre qui a vu l’activité du Groupe se maintenir dans un marché atone, la persistance d’un contexte macroéconomique difficile pénalise les projets de rénovation et de construction neuve.

Les marchés résidentiels demeurent très ralentis en Europe et aux Etats-Unis sans signe de reprise à court terme. En Russie et dans certains pays de la CEI, le ralentissement de la demande dans le segment résidentiel s’accentue, sous l’effet conjugué de taux d’intérêts élevés et d’une inflation durable.

Les segments commerciaux, qui représentent près de 80% de l’activité du Groupe, montrent plus de résilience, notamment en Europe où le Groupe enregistre une performance solide depuis le début de l’année 2025. Toutefois, la demande ne laisse pas entrevoir de signaux de reprise. En Amérique du Nord, le ralentissement des prises de commandes observé au troisième trimestre va peser sur l’activité de fin d’année.

Le segment Sport demeure porteur, bien que le contexte en Amérique du Nord ait entrainé le report de certains projets en 2025, ralentissant ainsi le rythme de croissance du marché. Après un troisième trimestre inférieur aux attentes, les installations de terrains de sport en gazon artificiel sont prévues en légère décroissance sur l’ensemble de l’année.

Ces perspectives, accentuées par l’affaiblissement du dollar, amènent le Groupe à revoir sa prévision d’EBITDA ajusté incluant les variations de périmètre pour l’exercice 2025. Celui-ci devrait être proche de l’EBITDA ajusté de 2024 (soit 329 millions d’euros, comparé à un objectif de 360 millions d’euros communiqué en début d’année).

Le Groupe considère néanmoins qu’il est bien positionné pour servir les besoins structurels du marché, notamment en installations sportives, en bâtiments pour les secteurs de la santé, de l’éducation et en logements. Les mesures de réductions structurelles des coûts prises dès 2024 permettent de contenir les effets de la faiblesse du volume et offrent des perspectives d’amélioration des résultats lorsque que la demande se redressera.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (https://www.tarkett-group.com/en/category/urd/). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Calendrier financier

19 février 2026 : Publication des résultats annuels 2025





###

A propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

Contact Investisseurs et Actionnaires Individuels

investors@tarkett.com

Contacts Media

Agence Ogilvy - tarkett@ogilvy.com

Emmeline Jacob – Tel. +33 6 79 39 75 04 – Marceau Barbedette – Tel. +33 6 01 16 08 94

Annexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :





En millions d’euros Chiffre d’affaires 2025 Chiffre d’affaires 2024 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 669,8 668,1 +0,2%





-1,1%









-0,6%







+0,2% +1,3% +0,4% Dont variation organique -1,7% Dont variation des prix de vente -0,4% Total Groupe T2 903,6 890,5 +1,5%



+1,1%







-0,2%







+0,3% -1,9% +2,3% Dont variation organique +0,9% Dont variation des prix de vente +0,1% Total Groupe S1 1 573,5 1 558,7 +0,9%



+0,1%







-0,4%







+0,3% -0,6% +1,5% Dont variation organique -0,2% Dont variation des prix de vente -0,1% Total Groupe T3 996,0 1 002,0 -0,6%





-1,3%











-0,3%











+0,2% -2,5% +3,3% Dont variation organique -1,6% Dont variation des prix de vente -0,1% Total Groupe 9M 2 569,4 2 560,7 +0,3%





-0,4%











-0,3%











+0,2% -1,3% +2,2% Dont variation organique -0,8% Dont variation des prix de vente -0,1%





Chiffre d’affaires en millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation Dont variation organique EMEA 659,3 653,4 +0,9% +0,4% Amérique du Nord 603,2 665,0 -9,3% -2,1% CEI, APAC & Amérique latine 392,8 398,8 -1,5% -2,2% Sport 914,1 843,5 +8,4% +0,0% Total Groupe 2 569,4 2 560,7 +0,3% -0,8%

2/ Chiffre d’affaires en millions d’euros – Passage T3 2024 – T3 2025

T3 2024 1 002 ,0 +/- EMEA -3,9 +/- Amérique du Nord +4,7 +/- CEI, APAC & Amérique latine -11,8 +/- Sport -4,8 T3 2025 à périmètre et taux de change constants 986,2 +/- Effet périmètre +32,9 +/- Devises -26,4 +/- « Lag effect » en CEI +3,3 T3 2025 996,0





9M 2024 2 560,7 +/- EMEA +2,9 +/- Amérique du Nord -13,4 +/- CEI. APAC & Amérique Latine -8,7 +/- Sport -0,1 9M 2025 à périmètre et taux de change constants 2 541,4 +/- Effet périmètre +55,9 +/- Devises -37,6 +/- « Lag effect » en CEI +9,7 9M 2025 2 569,4

Pièce jointe