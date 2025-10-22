EDF : EDF annonce le remboursement anticipé de prêts bancaires pour un montant total de 7,4 milliards d’euros

EDF annonce le remboursement anticipé de prêts bancaires pour un montant total de 7,4 milliards d’euros

EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) annonce le remboursement anticipé de prêts bancaires de maturité de 3 à 5 ans pour un montant total équivalent à 7,4 milliards d’euros, d’ici début janvier 2026. Le remboursement anticipé de chaque prêt se fera à la date de paiement des intérêts et ne fera par conséquent l’objet d’aucune pénalité financière.

Après le succès des émissions obligataires de cette année et une bonne performance opérationnelle, permettant un niveau de liquidité nette encore élevé, cette opération permet à EDF de diminuer le coût de son endettement financier.

