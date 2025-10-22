Solera Autodata en Digidentity lanceren de eerste volledig MVIS-conforme oplossing voor onafhankelijke garages in Australië

MELBOURNE, Australië, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In november 2025 introduceren Solera Autodata en Digidentity de eerste volledig MVIS-conforme oplossing voor onafhankelijke garages in Australië. Deze integratie maakt het mogelijk om op een efficiënte en conforme manier toegang te krijgen tot gegevens voor hybride en elektrische voertuigen.

De MVIS verplicht autofabrikanten om technische reparatiegegevens te delen met onafhankelijke garages. Alleen gekwalificeerde technici hebben toegang tot gegevens die cruciaal zijn voor de veiligheid.

Solera Autodata en Digidentity stroomlijnen de naleving met behulp van de Autodata Workshop Application en de Digidentity Wallet-app. Garagehouders registreren hun bedrijf, nodigen technici uit om hun identiteit en kwalificaties te verifiëren en krijgen vervolgens toegang tot beperkte gegevens.

“De MVIS regelt niet alleen de toegang tot gegevens, maar zorgt er ook voor dat de toegang tot veiligheidskritieke gegevens op een gecontroleerde manier verloopt”, aldus Chris Iacovou, Managing Director APAC bij Solera Autodata. “Ons partnerschap met Digidentity garandeert dat dit op een efficiënte manier gebeurt.”

Fred Slikker, Managing Director bij Digidentity, voegde hieraan toe: “Wij geven garages een snelle manier om aan te tonen dat technici gekwalificeerd zijn voor geavanceerde systemen. Dit zorgt voor hogere veiligheidsnormen en meer vertrouwen.”

De oplossing zal ook verkrijgbaar zijn in Nieuw-Zeeland. Gecontroleerde toegang tot reparatiegegevens van EV's beperkt risico's en vergroot het vertrouwen van klanten.

“Het partnerschap tussen Autodata en Digidentity zet een nieuwe standaard voor conforme, gemakkelijke toegang tot EV-gegevens”, aldus Salim Arkadan, Director, Product Management bij Solera Autodata.

De oplossing zal vanaf november 2025 beschikbaar zijn voor onafhankelijke reparateurs in heel Australië.

Over Solera

Solera is wereldwijd marktleider op het gebied van software-as-a-service, gegevens en diensten voor het beheer van de levenscyclus van voertuigen. Talrijke leidende merken in vier verschillende bedrijfstakken (voertuigclaims, voertuigreparaties, voertuigoplossingen en wagenparkoplossingen) in het ecosysteem van de voertuiglevenscyclus zijn onderdeel van Solera, zoals Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi en Autodata. Solera draagt bij aan het succes van klanten in het digitale tijdperk door hen een alles-in-een-oplossing te presenteren die de bedrijfsactiviteiten stroomlijnt, gegevensgestuurde analyses levert en de klantbetrokkenheid verbetert. Solera is ervan overtuigd dat dit tot meer verkopen, betere klantretentie en hogere winstmarges leidt. Solera heeft meer dan 300.000 klanten en partners in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.solera.com .

Over Digidentity

Digidentity is een pionier op het gebied van digitale identiteit en is onderdeel van Solera. Het platform heeft met succes meer dan 25 miljoen identiteiten met een hoog betrouwbaarheidsniveau geverifieerd en biedt het gemak van herhaald gebruik voor verschillende diensten. Het platform is zo ontworpen dat onze klanten makkelijk identiteiten kunnen verifiëren op verschillende platforms en voor verschillende diensten. Het is dus een soort alles-in-een-oplossing voor alles wat met geverifieerde identiteiten te maken heeft.

Het platform is gericht op veiligheid, naleving van regelgeving en integreerbaarheid, waardoor identiteiten bij verschillende diensten, sectoren en zelfs over de grenzen heen worden geaccepteerd. Dit levert waarde op voor de eindgebruiker en voldoet tegelijkertijd aan de nalevingsvereisten van de dienstverlener.

We zijn er trots op dat we een vertrouwde partner zijn van overheden, zorgverleners en 175.000 bedrijven, met geverifieerde identiteiten van meer dan 180 nationaliteiten. Onze inzet voor veiligheid blijkt uit onze opname in prestigieuze lijsten met vertrouwde instanties, zoals het Britse Digital Identity and Attributes Trust Framework (DIATF) en de Adobe Approved Trust List (AATL).

