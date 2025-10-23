Novachips présente un SSD M.2 COTS personnalisé pour les applications satellitaires

SÉOUL, Corée du Sud, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., innovateur dans le domaine des solutions de stockage flash, a annoncé aujourd’hui le lancement du NN765R, un SSD M.2 COTS (Commercial Off-The-Shelf ou produit du commerce standard) personnalisé, conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications satellitaires et des systèmes embarqués.

Le NN765R est conçu pour protéger ses composants contre les protons à faible énergie grâce à des matériaux de revêtement spéciaux, tandis que sa technologie ECC (Error Correction Code ou code de correction d’erreurs) et de récupération du micrologiciel corrige les erreurs de bits causées par l’exposition aux protons à haute énergie.

S’appuyant sur l’expertise acquise dans les applications aéronautiques, le NN765R offre une fiabilité exceptionnelle dans des températures extrêmes, tout en consommant moins de 3 W, même à pleine vitesse, avec des performances de lecture/écriture atteignant 3 Go/s. Pour garantir une robustesse mécanique, le SSD est conforme aux normes de chocs et de vibrations MIL-STD-810G et dispose d’un boîtier renforcé fixé par des vis latérales doubles.

« Les protons piégés par les champs magnétiques terrestres sont une cause majeure d’erreurs et de défaillances dans les composants électroniques fonctionnant en environnement satellitaire », a déclaré Sejong Yoo, directeur général de Novachips. « Notre SSD M.2 COTS personnalisé a démontré sa capacité à résister à un flux de protons plus de 1 000 fois supérieur à celui rencontré dans un environnement satellitaire réel. Cela en fait une solution de stockage local efficace et à large bande passante, là où les composants mémoire spatiaux traditionnels ne peuvent pas suivre. »

La série NN765R est proposée au format M.2 double face 80 mm standard, avec des capacités de 330 Go, 660 Go, 1 To et 2 To. Ses matériaux de blindage contre les radiations et son micrologiciel personnalisé peuvent également être adaptés à d’autres formats pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Grâce à sa résistance aux radiations, son efficacité énergétique et ses hautes performances, le NN765R constitue une solution abordable et fiable pour les systèmes satellitaires et aérospatiaux de nouvelle génération.

Tarification et disponibilité

Les produits de la série NN765R sont désormais disponibles pour expédition aux clients. Pour obtenir la documentation technique, y compris la fiche technique et le rapport d’essais aux protons, veuillez contacter sales@novachips.com.

À propos de Novachips

Novachips est un fournisseur majeur de processeurs et de modules de stockage Flash offrant des capacités et une évolutivité révolutionnaires. L’entreprise a repensé le stockage Flash de l’intérieur et propose les fonctionnalités les plus avancées du secteur, avec une capacité de stockage élevée pour les applications entreprise, industrielles, militaires et autres missions critiques. Les produits Novachips reposent sur une architecture matérielle et logicielle unique à la société, surpassant l’évolutivité, les performances et la fiabilité des SSD utilisant la mémoire NAND Flash. Fondée en 2009, Novachips possède des bureaux à Pangyo, Corée du Sud.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.novachips.com

Figure 1 : SSD M.2 COTS personnalisé lors des essais sous faisceau de protons.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b54490-883e-417b-97d4-d320432fd457