Nexans signe un accord en vue de l’acquisition d’Electro Cables Inc. renforçant son segment PWR-Connect au Canada

Electro Cables est un acteur canadien spécialisé dans les systèmes de câbles basse tension, qui offre des solutions à haute performance, centrées sur le service

Complément stratégique solide au portefeuille Canadien de Nexans, avec des perspectives de croissance attractive et un profile de rentabilité robuste

Paris, le 23 octobre, 2025 — Nexans, acteur mondial de la transition énergétique, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de 100% du capital d’Electro Cables Inc. (« Electro Cables »).

Créée en 1985 et basée à Trenton, en Ontario au Canada, Electro Cables est une entreprise familiale spécialisée dans les câbles basse tension. La société dispose d’une solide expertise dans les solutions à forte valeur ajoutée, adjacentes aux activités câbles, et s’appuie sur une plateforme technologique robuste, parfaitement alignée et complémentaire au positionnement de Nexans au Canada. Depuis ses deux sites industriels, avec un potentiel d’expansion de capacité future, Electro Cables opère dans des marchés en forte croissance tels que (i) les projets spécialisés liés aux infrastructures, aux data centers, aux gigafactories, aux infrastructures de transport électrifié et aux renouvelables, et (ii) les bâtiments critiques, notamment dans le secteur de la santé. Avec environ 125 millions d’euros de chiffre d’affaires courant sur les douze derniers mois au 31 juillet 2025 et environ 200 employés, Electro Cable a affiché une croissance attractive et une profitabilité robuste.

Cette acquisition permet à Nexans de développer et d’enrichir son portefeuille d’activités au Canada, renforçant son positionnement dans un marché très dynamique tout en optimisant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement locale. Elle ouvre également la voie à d’importantes synergies portées par le renforcement de la présence locale de Nexans et le déploiement de son programme dédié SHIFT, tout en stimulant l’innovation. L’acquisition sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Nexans, en s’appuyant sur la solidité de son bilan, et devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans a dit: « L’acquisition d’Electro Cable apporte une expertise complémentaire et une solide réputation quant à la qualité de ses solutions basse tension au Canada. Son positionnement est parfaitement aligné avec la stratégie de Nexans et complète l’offre de Nexans sur un marché dynamique. Il s’agit d’une nouvelle étape majeure pour Nexans, renforçant son ambition de devenir un pure player de l’Électrification grâce à des solutions à forte valeur ajoutée. Cette acquisition permettra de générer une création de valeur importante grâce aux perspectives de croissance attractive et un profil de rentabilité robuste. »

Tim King, Directeur Général PWR-Grid & Connect Amérique du Nord a déclaré: « Nexans est fier d’accueillir Electro Cables. Il s’agit d’une étape stratégique majeure qui renforce notre engagement auprès de nos clients à travers le Canada. Nous nous réjouissons de collaborer avec les équipes talentueuses d’Electro Cables afin d’apporter encore plus de valeur, un service d’excellence et des solutions innovantes. »

Gord Davis, Directeur Général d’Electro Cables a écrit: « Les 40 années d’histoire d’Electro Cables, marquées par l’excellence du service, la qualité de nos produits et un engagement profond envers nos équipes, nous ont conduits à ce moment clé de notre parcours. En unissant nos forces à celles de Nexans Canada, nous sommes convaincus que ces valeurs fondamentales non seulement perdureront, mais prospèreront, renforçant notre capacité à servir nos clients et à consolider les relations que nous avons bâties au fil des décennies. »

La finalisation de la transaction est attendue au premier semestre 2026, et est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires canadiennes ainsi qu’aux conditions de clôture habituelles. Jusqu’à ce moment, les entreprises continueront d’opérer indépendamment.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

https://www.nexans.com/fr/ | #ElectrifyTheFuture

