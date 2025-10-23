Nexans - 9M 2025, Préparer l’avenir avec une croissance et une transition de leadership stratégique

Information financière des neuf premiers mois de 2025

Nomination de Julien Hueber en tant que Directeur Général de Nexans en octobre

Préparer l’avenir avec une croissance et une transition de leadership stratégique

9M 2025 : Activités d’ Électrification robuste, avec +9,4% de croissance organique, tirant celle du Groupe à +5,8 %

Acquisition de Electro Cables, renforcement de Nexans sur PWR-Connect au Canada

Perspectives 2025 confirmées

Croissance organique du Groupe élevée : +5,8 % pour les neuf premiers mois de 2025, dont +7,7 % au troisième trimestre Chiffre d’affaires standard de 5 331 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2025, en croissance organique de +5,8 % par rapport à la même période de 2024 Activités d'Électrification en hausse organique de +9,4 % pour les neuf premiers mois de 2025 et de +12,6 % au troisième trimestre 2025 Carnet de commandes ajusté solide de 7,9 milliards d’euros pour l’activité PWR-Transmission, en hausse de +27 % par rapport à septembre 2024, principalement porté par l’activité sous-marine

Nexans annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Electro Cables au Canada renforçant ainsi son positionnement sur le segment PWR-Connect

En septembre, la Banque européenne d'investissement (BEI) a octroyé un financement de 250 millions d'euros (non tiré) à Nexans pour soutenir le Groupe dans ses programmes de recherche, développement et innovation

Perspectives 2025 confirmées (telles que relevées en juillet 2025) EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros Flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros







Excluant six mois de Lynxeo, incluant sept mois de Cables RCT et hors évolutions futures de périmètre.



Paris, le 23 octobre 2025 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce son information financière des neuf premiers mois de 2025. Commentant l’activité du Groupe, Julien Hueber, Directeur Général, a déclaré :

« Notre ambition est claire : renforcer le leadership de Nexans dans l'Électrification et poursuivre le développement de notre modèle de création de valeur : de son exécution à son expansion.

Les neuf premiers mois de 2025 confirment la croissance solide et disciplinée de nos activités d'Électrification, avec une hausse organique de +9,4 % sur la période et de +12,6 % au troisième trimestre 2025. Cette performance témoigne de notre capacité à tenir nos engagements, fruit de notre attention soutenue sur les solutions à forte valeur ajoutée et de notre approche sélective qui nous permet de bénéficier des tendances sous-jacentes solides sur l’ensemble des marchés de l'Électrification. Comme anticipé, nous avons observé des signes de reprise du segment PWR-Connect au troisième trimestre, tandis que les segments PWR-Transmission et PWR-Grid ont maintenu leur forte dynamique.

En parallèle de cette solide performance, nous sommes ravis d’annoncer ce jour l'acquisition d'Electro Cables au Canada. Il s’agit d’une nouvelle étape majeure pour Nexans, renforçant son ambition de devenir un pure player de l’Électrification grâce à des solutions à forte valeur ajoutée. Cette acquisition permettra de générer une création de valeur importante grâce aux perspectives de croissance attractive et un profil de rentabilité robuste. Cette opération illustre nos efforts permanents pour nourrir un pipeline d’opportunités, les acquisitions ciblées étant au cœur de notre stratégie pour développer toujours plus notre modèle de création de valeur.

Notre ambition est de renforcer la compétitivité de Nexans tout en amplifiant la croissance sélective et rentable de nos activités d'Électrification. Je suis convaincu que la poursuite de notre rigueur d’exécution et de notre exigence en matière de performance continuera de générer de la valeur durablement.»

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR SEGMENT

A cours des métaux standard (référence du cuivre à 5 000 €/t)

(en millions d’euros)





9M 2025 9M 2024

Pro forma Croissance Organique Électrification 3 841 3 351 +9,4 % PWR-Transmission 1 115 899 +25,3 % PWR-Grid 989 945 +6,7 % PWR-Connect 1 737 1 507 +1,4 % Hors Électrification* 868 1 247 -6,0 % Total hors Autres activités 4 708 4 598 +6,0 % Autres activités 623 628 +4,1 % Total Groupe 5 331 5 226 +5,8 %

* Industries & Solutions

Les données 2024 Pro forma figurent en annexe du présent communiqué de presse

(en millions d’euros)





T3 2025 T3 2024

Pro forma Croissance Organique Électrification 1 233 1 103 +12,6 % PWR-Transmission 368 277 +33,3 % PWR-Grid 314 295 +9,0 % PWR-Connect 551 530 +3,6 % Hors Électrification* 167 390 -8,2 % Total hors Autres activités 1 400 1 493 +9,6 % Autres activités 166 188 -6,3 % Total Groupe 1 566 1 680 +7,7 %

* Industries & Solutions

Les données 2024 Pro forma figurent en annexe du présent communiqué de presse



FAITS MARQUANTS DES NEUF PREMIERS MOIS ET DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Le chiffre d’affaires standard du Groupe s’est élevé à 5 331 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en progression organique de +5,8 % par rapport à la même période de 2024 et de +6,0 % en excluant les Autres activités. Sur cette période, le Groupe a enregistré un effet périmètre négatif de -1,2 %, en lien avec l'acquisition de La Triveneta Cavi en Italie (début juin 2024), la cession d'Amercable (début janvier 2025), l’acquisition de Cables RCT en Espagne (début juin 2025), et la cession de Lynxeo (fin juin 2025).

La croissance organique des activités d'Électrification (PWR-Transmission, PWR-Grid et PWR-Connect) s’est établi à +9,4 % pour les neuf premiers mois de 2025 et à +12,6 % au troisième trimestre 2025.

CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD PAR SEGMENT

| PWR-TRANSMISSION (21 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD TOTAL)

Le chiffre d'affaires standard du segment PWR-Transmission s'est élevé à 1 115 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 899 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une croissance organique de +25,3 %.

Au troisième trimestre 2025, cette croissance organique a atteint +33,3 %, portée principalement par une bonne exécution, un mix de production favorable et un nombre plus élevé de campagnes d'installation par rapport au troisième trimestre 2024.

Le carnet de commandes ajusté a atteint 7 904 millions d'euros au 30 septembre 2025, en hausse de +27,0 % par rapport au 30 septembre 2024. Le pipeline des activités sous-marines reste important.

| PWR-GRID (19 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD TOTAL)

Le chiffre d’affaires standard de l'activité PWR-Grid s’est élevé à 989 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 945 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une croissance organique de +6,7 %.

Au troisième trimestre 2025, la trajectoire solide du segment s’est confirmée avec une croissance organique de +9,0 %, portée par l'augmentation des accords-cadres et des projets, notamment en Europe, ainsi que l'activité Accessoires, dont la croissance a suivi la tendance du marché mondial du Grid.

| PWR-CONNECT (33 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD TOTAL)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect était de 1 737 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 1 507 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une hausse organique de +1,4 %.

Au troisième trimestre 2025, la croissance organique a atteint +3,6 %, portée par des signes de reprise en Europe et d’excellentes performances dans certaines régions telles que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient & l'Afrique. L'environnement européen reste exigeant, notamment dans les pays nordiques, tandis que la croissance organique de la France s’est avérée résiliente. En Italie, le marché est également resté résilient alors que Nexans poursuit le déploiement de ses innovations conformément à ses prévisions, et la mise en œuvre de son programme SHIFT.

| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (16 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD TOTAL)

Dans le segment Industrie & Solutions, le chiffre d’affaires standard s’est établi à 868 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2025, en baisse organique de -6,0 % par rapport à la même période de 2024, où il atteignait 1 247 millions d’euros. Avec la cession de Lynxeo réalisée le 30 juin 2025, l’activité restante du segment Industrie & Solutions au troisième trimestre 2025 est Auto-harnesses, toujours impactée par les conditions du marché automobile au niveau mondial.

| AUTRES ACTIVITÉS (12 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD TOTAL)

Le segment Autres activités, qui correspond principalement aux ventes de fils de cuivre (Métallurgie) et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 623 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 628 millions d’euros sur la même période en 2024. La croissance organique s’est élevée à +4,1 % par rapport à la même période de 2024. Le niveau exceptionnellement élevé des ventes externes au premier semestre a été soutenu par les commandes anticipées réalisées par les clients en prévision des droits de douane américains. Comme attendu, ce surstockage a entraîné une correction au troisième trimestre 2025.

L’activité Métallurgie, segment stratégique pour la chaîne d'approvisionnement en cuivre de Nexans, a pour objectif ces dernières années de favoriser l'approvisionnement interne stratégique du Groupe.

FINANCEMENT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI)

En septembre 2025, la BEI a accordé à Nexans un financement de 250 millions d'euros, non tiré au 30 septembre 2025.

Ce prêt soutiendra des programmes de recherche, développement et innovation du Groupe sur la période 2024-2029, ainsi que certains investissements industriels.

Parmi les projets concernés figurent :

La création d'une nouvelle usine à Lens (France) d'ici 2026, destinée à augmenter de plus de 50 % la production de fils de cuivre et à recycler jusqu'à 80 000 tonnes de cuivre par an. Ce projet avait été annoncé en octobre 2024.

Le renforcement des sites de Charleroi, Erembodegem (Belgique) et Calais (France), avec un programme d'investissement complet pour accompagner la croissance de l'éolien offshore et des interconnexions sous-marines. Ce projet avait été annoncé en septembre 2024.

L’augmentation des capacités du site de Bourg-en-Bresse (France), afin de répondre à la demande croissante en électrification en France et en Europe de l'Ouest, notamment via la production de câbles moyenne tension bas carbone. Ce projet avait été annoncé en août 2024.

Des projets de recherche et développement alignés sur la stratégie de Nexans, visant à jouer un rôle moteur dans la transition énergétique mondiale et à contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à l'engagement Science Based Targets (SBTi).

PERSPECTIVES 2025 CONFIRMÉES

Nexans confirme ses objectifs 2025 comme suit :

EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros

Flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros

Excluant six mois de Lynxeo pour environ 45 millions d’euros, incluant sept mois de Cables RCT pour environ 4 millions d’euros et hors évolutions futures de périmètre.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Le 13 octobre 2025, Nexans a annoncé que son Conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général en remplacement de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat ; Christopher Guérin assurera une transition avec Julien Hueber jusqu'au 31 octobre 2025.

Le 23 octobre 2025, Nexans a signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % d'Electro Cables au Canada.

Créée en 1985 et basée à Trenton, en Ontario au Canada, Electro Cables est une entreprise familiale spécialisée dans les câbles basse tension. La société dispose d’une solide expertise dans les solutions à forte valeur ajoutée, adjacentes aux activités câbles, et s’appuie sur une plateforme technologique robuste, parfaitement alignée et complémentaire au positionnement de Nexans au Canada. Depuis ses deux sites industriels, avec un potentiel d’expansion de capacité future, Electro Cables opère dans des marchés en forte croissance tels que (i) les projets spécialisés liés aux infrastructures, aux data centers, aux gigafactories, aux infrastructures de transport électrifié et aux renouvelables, et (ii) les bâtiments critiques, notamment dans le secteur de la santé. Avec environ 125 millions d’euros de chiffre d’affaires courant sur les douze derniers mois au 31 juillet 2025 et environ 200 employés, Electro Cable a affiché une croissance attractive et une profitabilité robuste.

Cette acquisition permet à Nexans de développer et d’enrichir son portefeuille d’activités au Canada, renforçant son positionnement dans un marché très dynamique tout en optimisant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement locale. Elle ouvre également la voie à d’importantes synergies portées par le renforcement de la présence locale de Nexans et le déploiement de son programme dédié SHIFT, tout en stimulant l’innovation. L’acquisition sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Nexans, en s’appuyant sur la solidité de son bilan, et devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année.



CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES

Date: jeudi 23 octobre 2025

9h00 heure de Paris – 8h00 heure de Londres

Intervenants

Julien Hueber, Directeur Général

Accès au Webcast

https://nexans.engagestream.companywebcast.com/9m_2025_financial_information

Participation à la conférence

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : Inscription.

Les informations de connexion vous seront communiquées directement après l’inscription.

Le communiqué et la présentation de l’information financière des neufs premiers mois 2025 sont disponibles sur notre page Relations Investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

~ ~ ~

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

Pièce jointe