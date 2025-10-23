Communiqué de presse

23 octobre 2025





Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 de Renault Group en hausse de 6,8 %

Perspectives financières 2025 confirmées

9 mois 2025 : Chiffre d’affaires du Groupe : 39,1 milliards d’euros , + 3,7 % par rapport à la même période en 2024 et + 5,1 % à taux de change constants 1 Chiffre d’affaires de l’Automobile : 34,3 milliards d’euros , + 1,7 % par rapport à la même période en 2024 et + 3,1 % à taux de change constants 1

3 ème trimestre 2025 : Chiffre d’affaires du Groupe : 11,4 milliards d’euros , + 6,8 % par rapport à la même période en 2024 et + 8,5 % à taux de change constants 1 Chiffre d’affaires de l’Automobile : 9,8 milliards d’euros , + 5,0 % par rapport à la même période en 2024 et + 6,8 % à taux de change constants 1

Solide performance commerciale de Renault Group : au 3 ème trimestre 2025, les ventes ont augmenté de 9,8 % par rapport au 3 ème trimestre 2024, avec 529 486 véhicules vendus ; les ventes à l’international ont progressé de 14,9 % et les ventes en Europe 2 de 7,5 %. Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes globales du Groupe ont augmenté de 3,8 % atteignant 1 698 964 véhicules. Renault Group s’est classé 3 ème en Europe.

Les prises de commandes ont connu une croissance élevée à un chiffre en Europe au 3 ème trimestre 2025 par rapport à l'année précédente

Le niveau des stocks totaux est sain avec 538 000 véhicules au 30 septembre 2025

Lancements à venir au 4 ème trimestre 2025 : Renault Boreal (C-SUV), Renault Kwid E-Tech, Alpine A390 (C-SUV) et Renault Clio 6 (1 ères livraisons au 1 er trimestre 2026)

: Renault Boreal (C-SUV), Renault Kwid E-Tech, Alpine A390 (C-SUV) et Renault Clio 6 (1 livraisons au 1 trimestre 2026) Renault Group confirme ses perspectives financières 2025, révisées le 15 juillet 2025 : Marge opérationnelle du Groupe autour de 6,5 % Free cash-flow entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros







« Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques (ICE) et hybrides — ce qui a permis une progression de 6,8 % du chiffre d’affaires du Groupe ce trimestre. Mobilize Financial Services, notre captive financière, a également réalisé une solide performance, confirmant son rôle stratégique dans le développement du Groupe dès à présent comme à long terme.

Animés par l’ambition d’exceller dans les domaines que nous pouvons maîtriser, nous restons pleinement engagés dans notre stratégie de valeur plutôt que de volume et nous poursuivons l’exécution rigoureuse de notre feuille de route de réduction des coûts. Nous confirmons nos perspectives financières pour l’année 2025, visant une marge opérationnelle du Groupe d’environ 6,5% et un free cash-flow compris entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros.

Parallèlement, nous préparons activement notre prochain plan à moyen terme, conçu pour accélérer la transformation du Groupe et ouvrir de nouvelles opportunités » a déclaré Duncan Minto, Directeur financier de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, France, 23 octobre 2025

Résultats commerciaux - faits marquants

Au 3ème trimestre 2025, Renault Group a réalisé une hausse de 9,8 % de ses ventes par rapport à la même période en 2024, atteignant un total de 529 486 véhicules. Les ventes à l’international comme en Europe ont contribué à cette performance, avec des progressions de 14,9 % et 7,5 % respectivement. En Europe4, les ventes de véhicules particuliers ont progressé de 10,9 %, surperformant le marché qui a progressé de 7,5 %, tandis que les ventes de véhicules utilitaires affichent une amélioration séquentielle, restant toutefois en baisse de 7,1 % par rapport au 3ème trimestre de 2024. Toutes les marques sont en hausse (VP, Europe) : Renault + 5,5 %, Dacia + 16,1 %, Alpine + 306,4 %.

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes du Groupe ont progressé de 3,8 % atteignant 1 698 964 véhicules, avec une croissance pour les trois marques. En Europe, les ventes de VP ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 1 003 085 véhicules. À l’international, les ventes de la marque Renault (VP+VU) ont augmenté en Amérique latine (+ 17,3 %), en Corée du Sud (+ 213,7 %) et au Maroc (+ 46,3 %), confirmant la réussite de son International Game Plan.

Renault Group a poursuivi sa stratégie :

Politique commerciale privilégiant la valeur au volume : Les ventes à clients particuliers ont représenté 58,4 % des ventes totales sur les cinq 5 principaux pays européens (près de 17 points au-dessus du marché), avec une amélioration séquentielle au 3 ème trimestre à 63,8 % (20 points au-dessus du marché). Trois véhicules sont dans le top 10 des ventes à clients particuliers en Europe : Sandero, Duster et Clio.



Les valeurs résiduelles sont restées globalement stables pour les marques Renault et Dacia à fin septembre 2025 par rapport à l’an dernier, avec toujours 5 à 11 points 6 au-dessus des principaux concurrents sur les cinq principaux pays européens.



Accélération de l’électrification7 :

Sur les neuf premiers mois, les ventes de véhicules électrifiés de Renault Group ont augmenté de 58,6 % et représentent désormais 43,9 % des ventes totales.

Au 3ème trimestre 2025, le mix des véhicules électrifiés du Groupe représente 44,0 % du total des ventes (+10,8 points par rapport au 3ème trimestre 2024).

Véhicule électrique :

Sur les neuf premiers mois, la part des véhicules électriques de Renault Group a augmenté de plus de 5 points pour atteindre 12,7 %. Renault 5 E-Tech est leader en Europe sur le segment B-EV.

Au 3 ème trimestre 2025, les ventes de véhicules électriques du Groupe ont progressé de 122,1 % par rapport à la même période en 2024, atteignant 13,5 % des ventes.



Hybride (HEV) :

Sur les neuf premiers mois, la part des ventes de véhicules hybrides de Renault Group a progressé de plus de 8 points pour atteindre 30,4 %. Cette hausse s’explique par le succès des gammes hybrides de Renault et Dacia. Renault Group a maintenu sa 2 ème place pour les véhicules hybrides en Europe.

Au 3 ème trimestre 2025, les ventes de véhicules hybrides du Groupe ont augmenté de 25,0 % par rapport au 3 ème trimestre 2024.



Marque Renault

Sur les neuf premiers mois de 2025, Renault a vendu 1 169 806 véhicules dans le monde, soit une progression de + 3,8 % par rapport à la même période l’an dernier. En Europe8, sur le marché des véhicules particuliers, la marque affiche une croissance de + 7,5 % (2ème plus forte progression parmi les 15 premières marques automobiles), avec 546 314 unités vendues. La part de marché VP de la marque progresse de 0,3 point à 5,5 %. L’International Game Plan de Renault continue de produire de solides performances, avec une croissance de + 15,6 % (VP+VU) à l’international par rapport à l’année dernière.

Au 3ème trimestre 2025, Renault a affiché de solides résultats, avec 361 575 véhicules vendus, en croissance de 6,6 % par rapport au 3ème trimestre 2024.

À l’international 9, Renault a progressé dans ses régions stratégiques, enregistrant une hausse de + 14,2 %. En Amérique latine, la marque a augmenté de 6,8 % grâce à Kardian avec une dynamique à venir grâce au lancement prochain de Boreal au Brésil en novembre. En Corée du Sud, Grand Koleos permet à la marque de croître de 54,7 % par rapport au 3ème trimestre 2024. Au Maroc, Renault a enregistré une croissance de + 42,6 %, avec 9 258 véhicules vendus, portée là aussi par le succès de Kardian.

En Europe , la marque a progressé de 1,8 % (VP+VU), portée par une croissance VP de 5,5 % et une performance VU (- 7,0 %) qui montre des signes d’amélioration après un 1er semestre difficile10. La croissance a été particulièrement forte en Allemagne (+ 27,9 %) et en Espagne (+ 11,9 %).

Les véhicules électrifiés11 représentent 60,0 % des ventes de la marque Renault (+ 9,6 points par rapport au 3ème trimestre 2024). Les ventes de véhicules électriques Renault ont bondi de 84,7 % pour représenter plus de 20 % des ventes du 3ème trimestre (+ 8,7 points par rapport au 3ème trimestre 2024), portées par Renault 5 E-Tech, leader en Europe sur le segment B-EV et Scenic E-Tech, leader en France sur le segment C-EV. Les ventes de véhicules hybrides progressent de 4,4 %, portées par Symbioz, le véhicule hybride le plus vendu de Renault, pour atteindre 37,9 % des ventes de la marque. La marque Renault est restée deuxième sur le marché de l’hybride en Europe.

Sur neuf mois, les ventes de véhicules électriques de Renault ont progressé de 65,8 % par rapport à la même période en 2024. Le mix de ventes électriques de Renault atteint 17,4 %, en hausse de 6,1 points par rapport à la même période en 2024.

Marque Dacia

Sur les neuf premiers mois de 2025, Dacia a vendu 521 387 véhicules dans le monde (+ 4,1 % par rapport à la même période en 2024). En Europe, avec 449 634 VP vendus (+ 5,3 %), la marque a maintenu sa 9ème position sur le marché VP. Elle a gagné une place et se positionne 2ème sur le podium européen des ventes de VP à clients particuliers, cœur de cible de la marque.

Le 3ème trimestre 2025 a marqué une accélération pour Dacia avec 165 451 véhicules vendus (+ 16,2 %), en forte progression par rapport aux deux premiers trimestres de 2025. La marque a affiché une forte croissance sur la majorité des marchés européens, avec des performances remarquables en Allemagne (+ 23,6 %), en Espagne (+ 19,3 %) et en Belgique–Luxembourg (+ 37,5 %). Le succès de Bigster a largement contribué à cette dynamique. Bigster a été le 2ème C-SUV le plus vendu à clients particuliers en Europe depuis juin, avec 22 353 immatriculations au 3ème trimestre et plus de 39 700 depuis le début de l’année. Plus de 55 000 commandes ont été enregistrées depuis son lancement. Dacia Sandero confirme son succès en étant le véhicule le plus vendu en Europe, tous canaux confondus, avec 66 233 unités au 3ème trimestre et 218 089 depuis janvier.

Avec Duster et Bigster, Dacia accélère le rythme de son électrification12. Les ventes de véhicules hybrides ont plus que doublé et représentent désormais 20,9 % des ventes de la marque au 3ème trimestre (+ 9,1 points par rapport au 3ème trimestre 2024). Sur neuf mois, les ventes de véhicules hybrides de Dacia ont bondi de 170,0 %.

Marque Alpine

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes d’Alpine ont plus que doublé par rapport à la même période en 2024, atteignant 7 394 véhicules.

Au 3ème trimestre 2025, Alpine a enregistré 2 344 immatriculations, contre 625 au 3ème trimestre 2024. L’A290, la citadine sportive électrique récemment lancée, est désormais disponible dans la plupart des pays où la marque est présente, totalisant 1 845 immatriculations sur la période.

Le Royaume-Uni devient le deuxième marché pour l’A290 après la France. Alpine ouvrira prochainement les commandes de l’A390, son nouveau sport fastback électrique. L’A110 a conservé une bonne dynamique, bien que les commandes de l’actuelle génération soient bientôt closes, avant l’arrivée de la nouvelle génération 100 % électrique.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 11 426 millions d’euros, en hausse de 6,8 % par rapport au 3ème trimestre 2024. À taux de change constants13, il progresse de 8,5 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 9 816 millions d’euros, en hausse de 5,0 % par rapport au 3ème trimestre 2024. Il comprend - 1,8 point d’effet de change négatif (- 167 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation du Peso argentin, de la Livre turque, du Real brésilien et du Won coréen. À taux de change constants1, il progresse de 6,8 %. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un effet volume positif de + 3,2 points. La progression de 9,8 % des immatriculations a été partiellement compensée par un déstockage plus important du réseau de concessionnaires indépendants au cours du trimestre par rapport au 3 ème trimestre 2024 (déstockage de 72 000 unités au 3 ème trimestre 2024 contre 98 000 unités au 3 ème trimestre 2025).

positif de + 3,2 points. La progression de 9,8 % des immatriculations a été partiellement compensée par un déstockage plus important du réseau de concessionnaires indépendants au cours du trimestre par rapport au 3 trimestre 2024 (déstockage de 72 000 unités au 3 trimestre 2024 contre 98 000 unités au 3 trimestre 2025). Un effet mix géographique positif de + 1,0 point, qui s’explique notamment par la baisse des ventes au Brésil au 3 ème trimestre 2025, due à un focus sur les canaux les plus rentables, combiné à une base de comparaison élevée au 3 ème trimestre 2024.

positif de + 1,0 point, qui s’explique notamment par la baisse des ventes au Brésil au 3 trimestre 2025, due à un focus sur les canaux les plus rentables, combiné à une base de comparaison élevée au 3 trimestre 2024. Un effet mix produit positif de + 0,9 point, expliqué par les performances des modèles Renault et Dacia, principalement Bigster et Renault 5 E-Tech. L'effet mix produit plus faible qu’aux trimestres précédents, s'explique principalement par l'impact de l'annualisation des lancements de l’année précédente. Le mix produit au 4 ème trimestre devrait être plus élevé, bénéficiant de la contribution plus forte de Bigster et Renault 5 E-Tech, ainsi que de la montée en puissance de Renault 4 E-Tech.

positif de + 0,9 point, expliqué par les performances des modèles Renault et Dacia, principalement Bigster et Renault 5 E-Tech. L'effet mix produit plus faible qu’aux trimestres précédents, s'explique principalement par l'impact de l'annualisation des lancements de l’année précédente. Le mix produit au 4 trimestre devrait être plus élevé, bénéficiant de la contribution plus forte de Bigster et Renault 5 E-Tech, ainsi que de la montée en puissance de Renault 4 E-Tech. Un effet prix négatif de - 0,8 point dû principalement aux conditions de marché en Europe qui restent difficiles avec de la pression commerciale. Une partie des effets de change négatifs a été compensée par des hausses de prix. Dans le cadre de sa politique privilégiant la valeur au volume, le Groupe continue, dans sa stratégie de prix, à mettre fortement l'accent sur les valeurs résiduelles, qui constituent un avantage compétitif clé de la performance du Groupe à long terme.

négatif de - 0,8 point dû principalement aux conditions de marché en Europe qui restent difficiles avec de la pression commerciale. Une partie des effets de change négatifs a été compensée par des hausses de prix. Dans le cadre de sa politique privilégiant la valeur au volume, le Groupe continue, dans sa stratégie de prix, à mettre fortement l'accent sur les valeurs résiduelles, qui constituent un avantage compétitif clé de la performance du Groupe à long terme. Un effet des ventes aux partenaires positif de + 1,6 point, provenant notamment des programmes avec nos partenaires et de l’impact de l’intégration de RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Private Ltd) dans le périmètre de consolidation. Le 1 er août 2025, Renault a finalisé l’acquisition des 51 % détenus par Nissan dans l’usine de Chennai (RNAIPL).

positif de + 1,6 point, provenant notamment des programmes avec nos partenaires et de l’impact de l’intégration de RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Private Ltd) dans le périmètre de consolidation. Le 1 août 2025, Renault a finalisé l’acquisition des 51 % détenus par Nissan dans l’usine de Chennai (RNAIPL). Un effet « Autres » positif de + 0,9 point, bénéficiant principalement de la performance des activités de Retail Renault Group (RRG).

Les Services de mobilité contribuent pour 23 millions d’euros au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 contre 14 millions d’euros au 3ème trimestre 2024.

Mobilize Financial Services réalise un chiffre d’affaires de 1 587 millions d’euros au 3ème trimestre 2025, en hausse de 18,4 % par rapport au 3ème trimestre 2024, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation de 5,3 % de l’actif productif moyen (59,5 milliards d’euros) par rapport au 3ème trimestre 2024.

Au 30 septembre 2025, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) totalisent 538 000 véhicules, un niveau conforme à la saisonnalité habituelle de l’activité :

Stocks Groupe à 219 000 véhicules,

Stocks du réseau indépendant à 319 000 véhicules.

Pour le 4ème trimestre 2025, le Groupe prévoit un restockage chez les concessionnaires indépendants nettement inférieur à celui enregistré au 4ème trimestre 2024.

La croissance élevée à un chiffre des prises de commandes au 3ème trimestre 2025 par rapport à l'année précédente alimente un portefeuille de commandes en Europe qui s'établissait à 1,6 mois à fin septembre, compte tenu des fortes ventes prévisionnelles attendues au 4ème trimestre.

Perspectives financières 2025

Renault Group confirme ses perspectives financières 2025, révisées le 15 juillet 2025 :

Marge opérationnelle du Groupe autour de 6,5 %

Free cash-flow entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros



Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2024 2025 ∆ %

vs. 2024 ∆ en %

vs. 2024

à taux de change constants 3ème trimestre Automobile 9 347 9 816 + 5,0 % + 6,8 % Services de mobilité 14 23 + 64,0 % + 64,6 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 1 340 1 587 + 18,4 % + 19,8 % Total 10 701 11 426 + 6,8 % + 8,5 % 9 mois cumulés





Automobile 33 719 34 306 + 1,7 % + 3,1 % Services de mobilité 45 67 + 48,9 % + 49,3 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 3 895 4 693 + 20,5 % + 21,7 % Total 37 659 39 066 + 3,7 % +5,1 %

Ventes mondiales de Renault Group VP+VU1 par marque

(en unités)





3ème trimestre 9 mois cumulés 2024 2025 ∆ % 2024 2025 ∆ % Renault 339 258 361 575 + 6,6 % 1 126 637 1 169 806 + 3,8 % VP 255 218 282 606 + 10,7 % 828 007 924 973 + 11,7 % VU 84 040 78 969 - 6,0 % 298 630 244 833 - 18,0 % Dacia 142 440 165 451 + 16,2 % 500 966 521 387 + 4,1 % VP 141 255 164 396 + 16,4 % 495 608 518 046 + 4,5 % VU 1 185 1 055 - 11,0 % 5 358 3 341 - 37,6 % Alpine 625 2 344 + 275,0 % 3 342 7 394 + 121,2 % Renault Group 482 438 529 486 + 9,8 % 1 637 320 1 698 964 + 3,8 % VP 397 213 449 462 + 13,2 % 1 333 332 1 450 790 + 8,8 % VU 85 225 80 024 - 6,1 % 303 988 248 174 - 18,4 % Mobilize2 - 864 - - 1 970 -

1 VP + VU : Véhicules particuliers + véhicules utilitaires

2 Les quadricycles ne sont pas inclus dans les ventes totales

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin septembre 2025

Cumul à fin septembre 2025





Volumes Pénétration (en unités) VP+VU

(en %) 1 FRANCE 392 802 27,0 2 ITALIE 144 349 11,0 3 ESPAGNE 127 731 12,9 4 TURQUIE 109 655 11,8 5 ALLEMAGNE 107 687 4,7 6 BRESIL 92 873 5,1 7 ROYAUME-UNI 92 124 5,0 8 MAROC 63 645 38,1 9 BELGIQUE + LUXEMBOURG 53 025 12,6 10 ARGENTINE 48 192 10,2 11 COREE DU SUD 40 115 3,2 12 ROUMANIE 39 819 32,8 13 POLOGNE 38 401 8,0 14 PORTUGAL 28 560 14,7 15 INDE 25 886 0,7

Pièce jointe