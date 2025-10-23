Sodexo : résultats 2025 conformes aux prévisions révisées ; 2026 année de transition pour préparer l'avenir

Issy-les-Moulineaux, 23 octobre 2025

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Résultats de l'exercice 2025 : Croissance interne du chiffre d'affaires de +3,3% , ou +3,7% en tendance sous-jacente 1 Marge d'exploitation à 4,7% , en progression de +10 points de base à taux constants Résultat net ajusté à 785 millions d'euros, en progression de +3,7% à taux constants Solide génération de trésorerie ; ratio d'endettement net sur EBITDA à 1,8x Dividende proposé de 2,70 euros , en ligne avec la politique de distribution du Groupe

Évolution de la gouvernance : Nomination de Thierry Delaporte en tant que Directeur Général à compter du 10 novembre 2025 Évolutions au sein du Conseil d'Administration proposées à l'Assemblée Générale du 16 décembre 2025

Perspectives pour l'exercice 2026 : Croissance interne du chiffre d'affaires entre +1,5% et +2,5% Marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025



Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 22 octobre 2025, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo de l’exercice 2025, clos le 31 août 2025.

Chiffres clés et faits marquants pour l’exercice 2025

(en millions d'euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 24 074 23 798 +1,2% +2,9% Croissance interne +3,3% +7,9% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 139 1 109 +2,7% +5,0% MARGE D'EXPLOITATION 4,7% 4,7% — bps +10 bps Autres produits et charges opérationnels (154) (58) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 985 1 051 (6,3%) (4,8%) Résultat financier net (88) (63) Charge d'impôt (198) (249) Taux effectif d'impôt 22,2% 25,4% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 695 738 (5,8%) (4,1%) Bénéfice net des activités poursuivies par action (en euros) 4,76 5,04 (5,6%) RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (part du Groupe) 785 775 +1,3% +3,7% Bénéfice net ajusté des activités poursuivies par action (en euros) 5,37 5,29 +1,5%

La ligne intitulée « Résultat net des activités poursuivies » reflète la présence d'activités non poursuivies au cours de l'exercice 2024. Aucune contribution des activités non poursuivies au cours de l'exercice 2025.





Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Au cours des quatre dernières années, nous avons repositionné Sodexo comme un pure-player de la restauration et des services. Nous avons rationalisé notre portefeuille, recentré nos activités sur notre cœur de métier, tout en poursuivant la transformation de notre modèle opérationnel. Ces efforts ont posé les bases solides d’une performance pérenne.

Les résultats de l’exercice 2025 reflètent à la fois les progrès accomplis et les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés, en particulier aux États-Unis. Pour l’exercice 2026, nous restons pleinement mobilisés sur ces enjeux, avec des plans d’action clairs déjà en cours.

Avec l’arrivée de Thierry Delaporte en tant que Directeur Général s'ouvre un nouveau chapitre pour Sodexo, où l’accélération commerciale et la rigueur dans l'exécution seront nos priorités. Je suis convaincue que notre nouvelle structure de gouvernance viendra nous renforcer dans la prochaine phase de développement du Groupe et son succès à long terme.

Je tiens à remercier sincèrement toutes les équipes de Sodexo pour leur mobilisation et leur engagement. Leur implication a été essentielle pour impulser le changement et positionner le Groupe solidement pour l’avenir. »





Faits marquants

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2025 atteint 24,1 milliards d'euros, en hausse de +1,2% par rapport à l'année précédente, porté par une croissance interne de +3,3%, atténuée par un effet de change négatif de -1,8%, et une contribution nette des acquisitions et cessions de -0,3%.

de l'exercice 2025 atteint 24,1 milliards d'euros, en hausse de +1,2% par rapport à l'année précédente, porté par une croissance interne de +3,3%, atténuée par un effet de change négatif de -1,8%, et une contribution nette des acquisitions et cessions de -0,3%. La croissance interne est de +3,3%, ou +3,7% hors effet de base des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de Rugby et de l'année bissextile de l'exercice 2024. Cette croissance reflète une hausse des prix proche de 3% ainsi qu'un léger impact positif des volumes et des nouvelles signatures.

est de +3,3%, ou +3,7% hors effet de base des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de Rugby et de l'année bissextile de l'exercice 2024. Cette croissance reflète une hausse des prix proche de 3% ainsi qu'un léger impact positif des volumes et des nouvelles signatures. Par zone géographique : En Amérique du Nord , la croissance interne s'établit à +2,8%, soutenue par les bons résultats de Sodexo Live! et en Entreprises & Administrations, et par une dynamique sous-jacente solide dans la Santé malgré un décalage dans le démarrage de contrats, contrebalancée par des pertes de contrats en Éducation. En Europe , la croissance interne ressort à +1,7% , ou +2,7% hors effet de base de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques, en progression dans tous les segments, notamment en Santé & Seniors. Dans le Reste du Monde , la croissance interne atteint +7,5% , portée par l'Inde, l'Australie et le Brésil, où Sodexo continue de consolider ses positions et de gagner des parts de marché. La croissance reste robuste dans la plupart des autres pays.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1,1 milliard d'euros, correspondant à une marge d'exploitation de 4,7%, en hausse de +5% et de +10 points de base à taux de change constants. Cette amélioration reflète l'efficacité des achats et les bénéfices du projet de Centres de Services Partagés, qui ont compensé l'impact des investissements continus pour soutenir la croissance. L'Europe et le Reste du Monde ont contribué à l'amélioration de la marge, à taux constants, tandis que la marge en Amérique du Nord est restée stable.

s'élève à 1,1 milliard d'euros, correspondant à une de 4,7%, en hausse de +5% et de +10 points de base à taux de change constants. Cette amélioration reflète l'efficacité des achats et les bénéfices du projet de Centres de Services Partagés, qui ont compensé l'impact des investissements continus pour soutenir la croissance. L'Europe et le Reste du Monde ont contribué à l'amélioration de la marge, à taux constants, tandis que la marge en Amérique du Nord est restée stable. Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -154 millions d'euros provenant principalement des dépenses de restructuration et de l'amortissement d’immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises. Le chiffre de l’exercice précédent comprenait un gain exceptionnel provenant de la cession de l’activité Aide à Domicile.

s'élèvent à -154 millions d'euros provenant principalement des dépenses de restructuration et de l'amortissement d’immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises. Le chiffre de l’exercice précédent comprenait un gain exceptionnel provenant de la cession de l’activité Aide à Domicile. Le résultat opérationnel s'établit à 985 millions d'euros, contre 1 051 millions d'euros sur l'exercice précédent, en lien avec l'évolution des autres produits et charges opérationnels.

s'établit à 985 millions d'euros, contre 1 051 millions d'euros sur l'exercice précédent, en lien avec l'évolution des autres produits et charges opérationnels. Les charges financières nettes s'élèvent à 88 millions d'euros, contre 63 millions d'euros sur l'exercice précédent, principalement en raison de gains non-récurrents inférieurs à ceux de l’année précédente (notamment intérêts compensatoires et dividendes). Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi l'optimisation de sa structure financière en procédant au remboursement d'un emprunt obligataire de 700 millions d'euros à échéance avril 2025, l'émission obligataire de 1,1 milliard de dollars américains par Sodexo Inc. en mai 2025 et le rachat partiel de la dette existante, soutenant ainsi la liquidité et la flexibilité financière.

s'élèvent à 88 millions d'euros, contre 63 millions d'euros sur l'exercice précédent, principalement en raison de gains non-récurrents inférieurs à ceux de l’année précédente (notamment intérêts compensatoires et dividendes). Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi l'optimisation de sa structure financière en procédant au remboursement d'un emprunt obligataire de 700 millions d'euros à échéance avril 2025, l'émission obligataire de 1,1 milliard de dollars américains par Sodexo Inc. en mai 2025 et le rachat partiel de la dette existante, soutenant ainsi la liquidité et la flexibilité financière. Le taux effectif d'imposition ressort à 22,2%, reflétant principalement la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo S.A, à la suite de la finalisation des procédures intervenues au cours de la période, ainsi que la reconnaissance des déficits fiscaux précédemment non activés en France.

ressort à 22,2%, reflétant principalement la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo S.A, à la suite de la finalisation des procédures intervenues au cours de la période, ainsi que la reconnaissance des déficits fiscaux précédemment non activés en France. Le résultat net du Groupe s’élève à 695 millions d’euros, contre 738 millions d’euros l’an dernier, la différence s’expliquant principalement par une plus-value exceptionnelle enregistrée lors de l’exercice précédent. Le résultat net ajusté ressort à 785 millions d’euros, en hausse de +3,7% à taux de change constants. Le BPA ajusté s’établit à 5,37 euros.

du Groupe s’élève à 695 millions d’euros, contre 738 millions d’euros l’an dernier, la différence s’expliquant principalement par une plus-value exceptionnelle enregistrée lors de l’exercice précédent. Le ressort à 785 millions d’euros, en hausse de +3,7% à taux de change constants. Le s’établit à 5,37 euros. Le Conseil d'Administration propose un dividende de 2,70 euros, en hausse de +1,9% par rapport à l'an passé, et en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du Résultat net ajusté.

Le dividende sera proposé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 16 décembre 2025.

de 2,70 euros, en hausse de +1,9% par rapport à l'an passé, et en ligne avec la politique de distribution du Groupe de 50% du Résultat net ajusté. Le dividende sera proposé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires le 16 décembre 2025. Les liquidités générées par les opérations s'élèvent à 459 millions d'euros, incluant un décaissement fiscal exceptionnel lié à la finalisation du contrôle fiscal de Sodexo S.A. Le besoin en fonds de roulement est resté bien maîtrisé et les investissements se sont établis à 2% du chiffre d’affaires.

s'élèvent à 459 millions d'euros, incluant un décaissement fiscal exceptionnel lié à la finalisation du contrôle fiscal de Sodexo S.A. Le besoin en fonds de roulement est resté bien maîtrisé et les investissements se sont établis à 2% du chiffre d’affaires. Les acquisitions nettes des cessions constituent un décaissement de 93 millions d’euros, principalement en raison des acquisitions de CRH Catering aux États-Unis et d’Agap’Pro, une centrale de référencement en France, partiellement compensées par quelques cessions d’activités non stratégiques. Le Groupe a également conclu un accord pour l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année calendaire 2025, renforçant ainsi sa présence sur ses marchés clés en restauration.

constituent un décaissement de 93 millions d’euros, principalement en raison des acquisitions de CRH Catering aux États-Unis et d’Agap’Pro, une centrale de référencement en France, partiellement compensées par quelques cessions d’activités non stratégiques. Le Groupe a également conclu un accord pour l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année calendaire 2025, renforçant ainsi sa présence sur ses marchés clés en restauration. L'endettement net s'établit à 2,7 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2024, principalement lié au paiement exceptionnel d'impôt. En conséquence, le ratio endettement net / EBITDA ressort à 1,8x, contre 1,7x à la fin de l'exercice 2024, dans la fourchette cible de 1-2x.

Dynamique commerciale

Le taux de fidélisation client 2 est de 94%, affecté par la perte d'un grand contrat mondial en Facilities Management (-50 points de base) et par la performance en retrait de l'Éducation aux États-Unis.

est de 94%, affecté par la perte d'un grand contrat mondial en Facilities Management (-50 points de base) et par la performance en retrait de l'Éducation aux États-Unis. Le développement2 s'élève à 1,7 milliard d'euros, la bonne performance du début d'exercice ayant été suivie d'un second semestre plus modéré, partiellement compensé par des ventes additionnelles de services.

Leader en matière de durabilité

Au cours de l’exercice 2025, Sodexo a continué de renforcer son impact positif :

80% d’ engagement des collaborateurs et un taux de fréquence des accidents avec arrêt historiquement bas à 0,45, témoignant des progrès continus en matière de sécurité au travail ,

et un taux de fréquence des accidents avec arrêt historiquement bas à 0,45, témoignant des progrès continus en matière de , Une réduction significative des émissions de carbone , avec une baisse totale des émissions de gaz à effet de serre de -19,3% par rapport à 2017 (dont -37,7% pour les périmètres 1 et 2),

, avec une baisse totale des émissions de gaz à effet de serre de -19,3% par rapport à 2017 (dont -37,7% pour les périmètres 1 et 2), Une diminution de -47,6% du gaspillage alimentaire, grâce à l'étroite collaboration avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.

Le Groupe publie également sa première déclaration de durabilité conforme à la CSRD, renforçant ainsi le pilotage de sa performance et sa transparence.

S’appuyant sur ces avancées, le programme Better Tomorrow 2028 définit une nouvelle feuille de route pour renforcer l'impact social, environnemental et sociétal de l'entreprise, contribuant ainsi à sa résilience à long terme.

Gouvernance de Sodexo

Adoption d'une gouvernance dissociée, à compter du 10 novembre 2025

Thierry Delaporte en tant que Directeur Général du Groupe ;

en tant que Directeur Général du Groupe ; Sophie Bellon en tant que Présidente non-exécutive du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d’Administratrice.

Évolutions au sein du Conseil d’Administration

Gilles Pélisson succédera à Luc Messier en tant qu’Administrateur Référent indépendant, à compter du 10 novembre 2025.

succédera à Luc Messier en tant qu’Administrateur Référent indépendant, à compter du 10 novembre 2025. Véronique Laury et Cécile Tandeau de Marsac, qui ont fortement contribué aux travaux du Conseil et de ses Comités pendant respectivement 6 ans et 9 ans, ont choisi de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat.

Le Conseil proposera plusieurs résolutions relatives à sa composition afin de renforcer la diversité de ses expertises et sa connaissance du marché nord-américain. Les nominations et renouvellements suivants seront proposés à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 décembre 2025 :

la nomination de Geneviève Bich en tant qu’Administratrice indépendante pour un mandat de trois ans. Si approuvée, elle présidera le Comité des Rémunérations et siègera au Comité des Nominations.

en tant qu’Administratrice indépendante pour un mandat de trois ans. Si approuvée, elle présidera le Comité des Rémunérations et siègera au Comité des Nominations. la nomination de Françoise Colpron en tant qu’Administratrice indépendante pour un mandat de trois ans. Si approuvée, elle siègera au Comité d’Audit.

en tant qu’Administratrice indépendante pour un mandat de trois ans. Si approuvée, elle siègera au Comité d’Audit. le renouvellement du mandat de Luc Messier en tant qu’Administrateur indépendant pour une durée de trois ans. Si approuvé, il présidera le Comité Durabilité et restera membre des Comités des Nominations et d’Audit.

en tant qu’Administrateur indépendant pour une durée de trois ans. Si approuvé, il présidera le Comité Durabilité et restera membre des Comités des Nominations et d’Audit. la nomination de la société Bellon SA, représentée par Patrice de Talhouët, pour une durée de trois ans, en remplacement de son mandat d’Administrateur non indépendant à titre individuel. Si approuvée, il siègera aux Comités d'Audit et Durabilité.

Toutes les résolutions et les informations détaillées sur la composition du Conseil d'Administration et la gouvernance seront présentées dans le Document d’Enregistrement Universel de Sodexo, qui sera déposé prochainement auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers)

Perspectives

Pour l'exercice 2026, en ligne avec les priorités opérationnelles actuelles, Sodexo définit les perspectives suivantes :

Une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +1,5% et +2,5%, reflétant une contribution d’au moins +2% liée à la hausse des prix, une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net, ainsi qu'une reclassification comptable liée au renouvellement d'un contrat significatif ;

reflétant une contribution d’au moins +2% liée à la hausse des prix, une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net, ainsi qu'une reclassification comptable liée au renouvellement d'un contrat significatif ; Une marge d'exploitation attendue légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025, traduisant le mix de la croissance du chiffre d'affaires ainsi que les investissements ciblés destinés à renforcer les fondations du Groupe pour une croissance rentable.





1 Hors effet de base liés aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde de Rugby et à l’année bissextile de l’exercice 2024.

2 La fidélisation et le développement sont calculés sur la base du chiffre d’affaires annualisé des contrats gagnés ou perdus au cours de la période, indépendamment de leurs dates de démarrage.





Calendrier financier de l’exercice 2026 pour Sodexo

Assemblée Générale de l’exercice 2025 16 décembre 2025 Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2026 8 janvier 2026 Résultats du 1er semestre de l’exercice 2026 10 avril 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2026 2 juillet 2025 Résultats de l’exercice 2026 23 octobre 2025 Assemblée Générale de l’exercice 2026 16 décembre 2026

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 employés au 31 août 2025

2 e employeur privé basé en France dans le monde

employeur privé basé en France dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2025)

À propos de Geneviève Bich

De nationalité canadienne, Geneviève est une experte reconnue des ressources humaines, possédant une vaste expérience de dirigeante et d'administratrice au sein de grandes entreprises canadiennes.

Geneviève est vice-présidente, ressources humaines chez Metro Inc., un leader du commerce alimentaire et de la pharmacie au Canada. Avant de rejoindre Metro, Geneviève a occupé des postes similaires chez Aimia Inc., Groupe Dynamite et Bell. Elle est membre du Conseil d'Administration d'Hydro-Québec, Présidente du Comité des ressources humaines et membre du Comité de la gouvernance et de l'expérience client. Geneviève soutient activement plusieurs organismes communautaires à Montréal. Geneviève est diplomée en psychologie de l'Université McGill et en droit de l'Université de Montréal.

Elle est membre du Barreau du Québec et de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA).

À propos de Françoise Colpron

De double-nationalité américaine et canadienne, Françoise est une dirigeante expérimentée, forte de plus de 30 ans d’expérience juridique et commerciale à l’international, dont 25 ans dans l’industrie automobile.

Elle a débuté sa carrière comme avocate chez Ogilvy Renault au Canada, puis à Hong Kong. Elle a rejoint Valeo en 1998, où elle a occupé plusieurs postes : d’abord au sein du département juridique à Paris, puis comme Directrice Juridique pour l’Amérique du Nord et du Sud, et enfin comme Présidente du Groupe pour l’Amérique du Nord, de 2008 à 2022. Au cours de son mandat, Françoise a dirigé la région avec succès, traversant la crise économique de 2009, la mutation du secteur automobile vers la conduite autonome et l’électrification, de même que les multiples enjeux liés à la crise du Covid, à la pénurie de talents et aux difficultés d’approvisionnement. Elle a établi des relations solides avec les clients du secteur automobile et les communautés locales, tout en renforçant la marque employeur.

Elle siège aux Conseils d’Administration de Sealed Air, Celestica et Veralto, où elle contribue aux comités de gouvernance, ressources humaines, nomination, audit et rémunération.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal et parle couramment l’anglais, le français et l’espagnol.

Rapport d'activité de l'exercice 2025

1.1 Performance de Sodexo pour l’exercice 2025

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 24 074 23 798 +1,2% +2,9% Croissance interne +3,3% +7,9% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 139 1 109 +2,7% +5,0% MARGE D’EXPLOITATION 4,7% 4,7% 0 bps +10 bps Autres charges et produits opérationnels (154) (58) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 985 1 051 (6,3%) (4,8%) Résultat financier net (88) (63) Charge d’impôt (198) (249) Taux effectif d’impôt (1) 22,2% 25,4% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (2) - part du Groupe 695 738 (5,8%) (4,1%) Bénéfice net des activités poursuivies par action (en euros) 4,76 5,04 (5,6%) RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES – part du Groupe 785 775 +1,3% +3,7% Bénéfice net ajusté des activités poursuivies par action (en euros) 5,37 5,29 +1,5%

(1) TEI calculé sur la base d’un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 892 millions d’euros pour l’exercice 2025 et de 983 millions d’euros pour l’exercice 2024.

(2) La part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à 11 millions d’euros pour l’exercice 2025 et 9 millions d’euros pour l’exercice 2024.

1.1.2 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 11 180 11 111 +2,8% -0,3% -1,8% +0,6% Europe 8 593 8 448 +1,7% -0,4% +0,4% +1,7% Reste du Monde 4 301 4 239 +7,5% -0,2% -5,9% +1,5% SODEXO 24 074 23 798 +3,3% -0,3% -1,8% +1,2%

Le chiffre d’affaires de l'exercice 2025 s’établit à 24,1 milliards d’euros, en hausse de +1,2% par rapport à l’exercice précédent, malgré un effet de change défavorable de -1,8%, (principalement lié au dollar américain et à plusieurs devises d’Amérique latine) et une contribution nette des acquisitions et cessions de -0,3%. La croissance interne du chiffre d’affaires s’élève à +3,3%, soit +3,7% hors effet de base des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de Rugby et de l’année bissextile de l’exercice 2024. Cette croissance reflète une hausse des prix proche de 3% ainsi qu'un léger impact positif des volumes et des nouvelles signatures.

L’Amérique du Nord affiche une croissance interne de +2,8%, portée par les bons résultats chez Sodexo Live! et en Entreprises & Administrations, et par une dynamique sous-jacente solide dans la Santé malgré un décalage dans le démarrage de contrats, contrebalancée néanmoins par des pertes de contrats en Éducation.

En Europe, la croissance interne s’établit à +1,7%, soit +2,7% hors effet de base des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de Rugby, avec une progression dans tous les segments, notamment en Santé et Séniors.

Dans le Reste du Monde, la croissance interne s’établit à +7,5%, portée principalement par l’Inde, l’Australie et le Brésil, où Sodexo continue de consolider ses positions et de gagner des parts de marché. La croissance reste robuste dans la majorité des autres pays.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (1) Entreprises & Administrations 2 948 3 036 +4,2% Sodexo Live! 1 560 1 428 +11,2% Santé & Séniors 3 504 3 411 +1,8% Éducation 3 168 3 236 -1,1% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 11 180 11 111 +2,8%

(1) Au cours du 1er semestre de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 en Amérique du Nord s’élève à 11,2 milliards d’euros, en croissance interne de +2,8%.

La croissance interne en Entreprises & Administrations atteint +4,2%, portée par la bonne performance des services de restauration, les ventes de services additionnels sur sites existants et les hausses de prix, partiellement compensées par des démobilisations de contrats, y compris l’impact de la sortie d'un contrat mondial de services FM.

Sodexo Live! enregistre une croissance interne robuste de +11,2%, portée par une forte activité dans les salons des compagnies aériennes, les centres de conférence, les stades et les arenas.

La croissance interne en Santé & Séniors s’élève à +1,8%, soutenue par les hausses de prix, la croissance des volumes et les ventes de services additionnels sur sites existants. La performance est pénalisée par la perte de sites au Canada et en Séniors, ainsi que par la montée en puissance plus lente qu'anticipé des nouveaux contrats Santé aux États-Unis, dont la contribution s’est amorcée au quatrième trimestre.

En Éducation, la croissance interne s’élève à -1,1%, la performance étant affectée par les sorties de contrats au cours de la période précédente.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (1) Entreprises & Administrations 4 746 4 681 +1,2% Sodexo Live! 707 750 -6,2% Santé & Séniors 1 987 1 885 +6,7% Éducation 1 153 1 132 +1,3% TOTAL EUROPE 8 593 8 448 +1,7%

(1) Au cours du 1er semestre de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 en Europe s’élève à 8,6 milliards d’euros, en croissance interne de +1,7%, soit +2,7% hors effet de base des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de Rugby.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s’élève à +1,2%, soutenue par les révisions de prix et l’ouverture de nouveaux sites, bien que partiellement compensée par le ralentissement de l’activité en FM et l’impact des sorties de contrats.

La croissance interne de Sodexo Live! s’établit à -6,2%, soit +5,1% hors effet de base des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de Rugby, reflétant une forte activité touristique en France et une croissance élevée des volumes dans les stades et les salons des aéroports britanniques.

La croissance interne de Santé & Séniors s’établit à +6,7%, portée par une forte dynamique commerciale dans la zone ainsi qu’une croissance soutenue des volumes et des révisions de prix.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’élève à +1,3%, portée par l’impact positif des hausses de prix, toutefois partiellement freinée par la sortie de certains contrats insuffisamment performants en France.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (1) Entreprises & Administrations 3 708 3 694 +6,5% Sodexo Live! 54 46 +20,4% Santé & Séniors 352 337 +16,2% Éducation 187 162 +10,4% TOTAL RESTE DU MONDE 4 301 4 239 +7,5%

(1) Au cours du 1er semestre de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde pour l’exercice 2025 s’élève à 4,3 milliards d’euros. La croissance interne de +7,5% est soutenue par une activité solide dans la plupart des géographies, portée à la fois par les hausses de prix et une forte dynamique commerciale. La performance est particulièrement marquée en Inde, grâce à la signature de nouveaux contrats et à l’augmentation des volumes sur les sites existants, en Australie, soutenue par des volumes additionnels et un développement soutenu, ainsi qu'au Brésil, bénéficiant des révisions tarifaires et d’une croissance continue des volumes.

1.1.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2025 s’établit à 1,1 milliard d’euros, en hausse de +2.7%, soit +5,0% hors effets de change.

La marge d’exploitation, incluant les frais de siège, atteint 4,7%, en hausse de +10 points de base à taux de change constants.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2025 VARIATION VARIATION (HORS EFFET

DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION EXERCICE 2025 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 645 -0,8% +1,4% 5,8% -10 bps 0 bps Europe 367 +8,3% +6,7% 4,3% +30 bps +20 bps Reste du Monde 211 +2,4% +10,8% 4,9% 0 bps +20 bps Frais de siège (84) -2,3% -2,3% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 139 +2,7% +5,0% 4,7% 0 bps +10 bps

L’amélioration de la marge reflète l’efficacité des achats, les bénéfices du projet de Centres de Services Partagés ainsi qu’un effet de levier opérationnel lié à la hausse du chiffre d’affaires, qui compensent les investissements engagés pour soutenir la croissance.

La performance par zone se présente comme suit (écarts à taux de change constants) : Amérique du Nord : le résultat d’exploitation augmente de +1,4%, avec une marge stable à 5,8%. Europe : le résultat d’exploitation augmente de +6,7%, avec une marge en hausse de +20 points de base à 4,3%. Reste du Monde : le résultat d’exploitation augmente de +10,8%, avec une marge en hausse de +20 points de base à 4.9%.



1.1.4 Résultat net

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 139 1 109 Impact net des changements de périmètre 3 90 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (97) (65) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (35) (35) Autres (25) (48) AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (154) (58) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 985 1 051 Résultat financier net (88) (63) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 892 983 Charge d’impôt (198) (249) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - PART DU GROUPE 695 738 RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - PART DU GROUPE 785 775

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -154 millions d’euros, contre -58 millions d’euros l’an dernier (qui incluait un gain sur la cession de l’activité Aide à domicile). Sur ce montant, -97 millions d’euros concernent des opérations de restructuration destinées à améliorer l’efficacité, la productivité et les marges, couvrant des initiatives telles que les Centres de Services Partagés, la mise en œuvre d’un ERP et d’autres initiatives d'optimisation de l'organisation.

En conséquence, le résultat opérationnel s’établit à 985 millions d’euros, contre 1 051 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Les charges financières nettes de l’exercice 2025 se sont élevées à 88 millions d’euros, en hausse par rapport aux 63 millions d’euros pour l’exercice 2024. L’augmentation reflète principalement un niveau plus faible de gains non-récurrents par rapport à l’exercice précédent, notamment les intérêts compensatoires au Brésil et le dividende de Sofinsod. La nouvelle émission d’obligations en dollar américain a eu un impact négligeable cette année, la hausse des coupons étant compensée par l’augmentation des revenus d’intérêts sur la trésorerie et par un gain lié au rachat partiel d’obligations existantes.

La charge d’impôt s’élève à 198 millions d’euros, le taux d’imposition effectif s'établissant à 22,2%, principalement en raison de la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., suite à la finalisation des procédures intervenues au cours de l’exercice 2025, ainsi que la reconnaissance des déficits fiscaux précédemment non activés en France.

La part des résultats des autres entreprises mises en équivalence s’élève à 12 millions d’euros, contre 13 millions d’euros l’année précédente. Le résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à 11 millions d’euros, contre 9 millions d’euros l’exercice précédent.

Le résultat net du Groupe s’élève donc à 695 millions d’euros, contre 738 millions d’euros pour l’exercice 2024. Le résultat net ajusté des autres charges et produits opérationnels nets d’impôt atteint 785 millions d’euros, contre 775 millions d’euros pour l’exercice 2024, soit une augmentation de +3.7% à taux de change constants.

1.2 Situation financière de Sodexo

1.2.1 Flux de trésorerie

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 Autofinancement (1) 1 200 1 338 Variation du BFR (69) (43) Paiement de loyers IFRS 16 (188) (165) Investissements opérationnels nets (y compris les investissements clients) (484) (469) Liquidités générées par les opérations (2) 459 661 Acquisitions nettes (93) 986 Programme de rachat d’actions (83) (51) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (388) (1 373) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) 18 95 (Augmentation)/réduction de l’endettement net (87) 318

(1) La différence avec l’autofinancement tel que présenté dans le tableau de flux de trésorerie consolidée provient des paiement des investissements clients durant la période, présentés dans le tableau ci-dessus au sein des Investissements opérationnels nets, alors qu’ils sont inclus dans l’autofinancement dans le tableau des flux de trésorerie.

(2) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes locatives comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

Les liquidités générées par les opérations s’élèvent à 459 millions d’euros, contre 661 millions d’euros pour l’exercice 2024.

L'autofinancement s’élève à 1,2 milliard d’euros, en baisse par rapport à 1,3 milliard d’euros l’année précédente, principalement dû au paiement exceptionnel d'impôt suite à la finalisation du contrôle fiscal de Sodexo S.A.

La variation du fonds de roulement au cours de l’exercice 2025 s’est traduite par un décaissement de 69 millions d’euros, contre un décaissement de 43 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Les dépenses d’investissement nettes, y compris les investissements clients, s’élèvent à 484 millions d’euros, soit 2,0% du chiffre d’affaires, un niveau stable par rapport à l’année dernière.

Les acquisitions nettes des cessions se traduisent par un décaissement de 93 millions d’euros sur l’exercice 2025, portée par l’acquisition de CRH Catering aux États-Unis et d’Agap’Pro, centrale de référencement en France, partiellement compensée par quelques cessions d'activités non stratégiques. L’entrée de trésorerie de 986 millions d’euros enregistrée l’année précédente résulte principalement de la cession de Sofinsod pour 918 millions d’euros et de l’activité de Services à domicile.

Le dividende versé au titre de l’exercice 2025 s’élève à 388 millions d’euros. Au cours de l’exercice 2024, le dividende versé de 1 373 millions d’euros incluait un acompte sur dividende exceptionnel versé en août 2024 pour 918 millions d’euros à la suite de la cession de Sofinsod, ainsi que le dividende ordinaire versé en décembre 2024 au titre de l’exercice précédent, lequel intégrait la contribution de Pluxee.

L’augmentation de l’endettement net de la période s’élève à 87 millions d’euros.

1.2.2 Bilan synthétique au 31 août 2025

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2025 AU 31 AOÛT 2024 (en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2025 AU 31 AOÛT 2024 Actif non courant 8 524 8 627 Capitaux propres 3 786 3 782 Actif courant hors trésorerie 4 234 4 233 Participation ne donnant pas le contrôle 13 16 Passif non courant 5 212 5 304 Trésorerie et équivalents 2 091 2 137 Passif courant 5 838 5 914 Actifs détenus en vue de la vente — 27 Passifs détenus en vue de la vente — 8 TOTAL ACTIF 14 849 15 024 TOTAL PASSIF 14 849 15 024

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2025 AU 31 AOÛT 2024 Endettement brut 4 777 4 734 Endettement net 2 687 2 600 Taux d’endettement net 71% 68% Ratio d’endettement net/EBITDA 1,8x 1,7x

Au 31 août 2025, la dette nette s’établit à 2,7 milliards d’euros, contre 2,6 milliards d’euros à la fin de l’exercice 2024. Avec un EBITDA en hausse de 2% sur un an, le ratio de dette nette sur EBITDA s’établit à 1,8x, contre 1,7x au 31 août 2024. L’endettement a augmenté de 3 points, pour atteindre 71%.

Au cours de l’exercice, l’emprunt obligataire de 700 millions d’euros à échéance avril 2025, assorti d’un coupon de 0,75%, a été remboursé.

Le 27 mai 2025, Sodexo Inc. a réalisé avec succès une émission d’obligations de 1,1 milliard de dollars américains en deux tranches : 600 millions de dollars américains à échéance en août 2030 (coupon de 5,15%) et 500 millions de dollars américains à échéance en août 2035 (coupon de 5,8%). L’émission a été sursouscrite près de 7 fois, reflétant une forte demande des investisseurs. Dans le cadre d’une offre publique d’achat au comptant, une partie du produit net de cette émission a été utilisée pour racheter 172,3 millions de dollars d’obligations du Groupe arrivant à échéance en 2026 (coupon de 1,634 %), soit 34,5% de cette tranche.

À la fin de l’exercice, le coût moyen de la dette du Groupe s’établit à 2,7%, contre 1,8% à la fin de l’exercice 2024.

L’endettement brut s’élève à 4,8 milliards d’euros, dont 53% libellés en euros, 40% en dollars et 7% en livres sterling, avec une maturité moyenne de 3,7 ans. La dette du Groupe est constituée à 95% d’instruments à taux fixe, sans aucun covenant financier.

La trésorerie opérationnelle s’élève à 2,1 milliards d’euros. Les lignes de crédit non utilisées s’élèvent à 1,75 milliard d’euros, avec une maturité de 5 ans.

1.2.3 Bénéfice par action

Le bénéfice par action (BPA) des activités poursuivies s’élève à 4,76 euros, contre 5,04 euros lors de l’exercice 2024. Le nombre moyen pondéré d’actions pour l’exercice 2025 s’établit à 146 014 551, contre 146 451 943 actions pour l’exercice 2024. Le BPA sous-jacent s’établit à 5,37 euros, en augmentation par rapport à l’année précédente à 5,29 euros.

1.2.4 Dividende proposé

Le Conseil d’Administration propose un dividende ordinaire de 2,70 euros, en ligne avec la politique du Groupe visant un taux de de distribution cible de 50%.

1.2.5 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 EUR = TAUX MOYEN

2025 TAUX MOYEN

2024 TAUX MOYEN

2025 VS. 2024 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2024 TAUX DE CLÔTURE

31/08/2025 VS. 31/08/2024 Dollar US 1,100 1,082 -1,6% 1,166 1,109 -4,9% Livre sterling 0,842 0,857 +1,9% 0,867 0,841 -3,0% Real brésilien 6,295 5,543 -11,9% 6,325 6,216 -1,7%

Pour l’exercice 2025, les produits des activités ordinaires ont été affectés par un effet de change défavorable de -1,8 %, principalement lié à la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro depuis le début de l’exercice. La baisse de plusieurs devises latino-américaines, notamment le réal brésilien, a également contribué à cet impact négatif.

À la fin de l’exercice 2025, le Groupe était présent dans 43 pays. La part du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation libellés dans les principales devises se présente comme suit :

(EXERCICE 2025) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 44% 60% Euro 23% 3% Livre sterling 9% 10% Real brésilien 4% 7%

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

1.2.6 Perspectives

Pour l'exercice 2026, en ligne avec les priorités opérationnelles actuelles, Sodexo définit les perspectives suivantes :

Une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +1,5% et +2,5%, reflétant une contribution d’au moins +2% liée à la hausse des prix, une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net, ainsi qu'une reclassification comptable liée au renouvellement d'un contrat significatif ;

Une marge d'exploitation attendue légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025, traduisant le mix de la croissance du chiffre d'affaires ainsi que les investissements ciblés destinés à renforcer les fondations du Groupe pour une croissance durable.

1.2.7 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’a eu lieu depuis la clôture de l’exercice 2025.

1.2.8 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios financiers

Veuillez vous reporter au point 4.3.1 du chapitre 4.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Pour la Turquie, bien qu'en hyperinflation, les taux de change moyens de l'exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net sous-jacent correspond au résultat net ajusté des éléments significatifs, inhabituels ou peu fréquents. Il s’agit ainsi du résultat net part du Groupe, hors autres produits et charges, ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans le résultat financier net et, le cas échéant, dans l’impôt sur les résultats.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d'exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation, divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2025 au taux de l’exercice 2024, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Retraitements inter-segments

Certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Amérique du Nord entre Santé & Séniors et Entreprises & Administrations.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2024 est le suivant :

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2024 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 11 111 11 111 3 030 3 030 2 726 2 726 2 904 2 904 2 451 2 451 Entreprises & Administrations 3 036 2 904 1 081 703 735 701 780 743 786 757 Sodexo Live! (1) 1 428 1 428 — 346 330 330 388 388 364 364 Santé & Séniors 3 411 3 522 849 875 838 867 869 900 855 880 Éducation 3 236 3 257 1 100 1 106 823 828 867 873 446 450 Europe 8 448 8 448 2 196 2 196 2 058 2 058 2 096 2 096 2 098 2 098 Entreprises & Administrations 4 681 4 676 1 377 1 184 1 171 1 170 1 179 1 178 1 146 1 144 Sodexo Live! (1) 750 750 — 192 132 132 137 137 289 289 Santé & Séniors 1 885 1 890 490 491 460 461 466 467 469 471 Éducation 1 132 1 132 329 329 295 295 314 314 194 194 Reste du Monde 4 239 4 239 1 061 1 061 1 030 1 030 1 074 1 074 1 074 1 074 Entreprises & Administrations 3 694 3 694 927 917 904 903 932 932 942 942 Sodexo Live! (1) 46 46 — 10 11 12 12 12 12 12 Santé & Séniors 337 337 91 91 79 79 82 82 85 85 Éducation 162 162 43 43 36 36 48 48 35 35 Sodexo 23 798 23 798 6 287 6 287 5 814 5 814 6 074 6 074 5 623 5 623

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations





Comptes consolidés de l'exercice 2025 clos au 31 août 2025

Les annexes aux comptes consolidés seront disponibles dans le Document d'enregistrement universel qui sera publié prochainement.

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 Chiffre d’affaires 4.1 24 074 23 798 Coût des ventes 4.2 (21 241) (20 953) Marge brute 2 833 2 845 Charges administratives et commerciales 4.2 (1 699) (1 741) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 8 5 5 Résultat d’exploitation 4.1 1 139 1 109 Autres produits opérationnels 4.2 21 91 Autres charges opérationnelles 4.2 (175) (149) Résultat opérationnel 985 1 051 Produits financiers 12.1 90 120 Charges financières 12.1 (178) (183) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 8 7 8 Résultat avant impôt 904 996 Impôt sur les résultats 9.2 (198) (249) Résultat net des activités poursuivies 706 747 Résultat net des activités non poursuivies — (568) Résultat net 706 179 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 11 11 Résultat net des activités poursuivies – Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 11 9 Résultat net des activités non poursuivies – Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle — 2 PART REVENANT AU GROUPE 695 168 Résultat net des activités poursuivies – Part revenant au Groupe 695 738 Résultat net des activités non poursuivies – Part revenant au Groupe — (570) Résultat net - Part du Groupe par action (en euros) 11.2 4,76 1,15 Résultat net des activités poursuivies – Part du Groupe par action (en euros) 4,76 5,04 Résultat net des activités non poursuivies – Part du Groupe par action (en euros) — (3,89) Résultat net - Part du Groupe dilué par action (en euros) 11.2 4,71 1,13 Résultat net des activités poursuivies – Part du Groupe dilué par action (en euros) 4,71 4,98 Résultat net des activités non poursuivies – Part du Groupe dilué par action (en euros) — (3,85)

2.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 RÉSULTAT NET 706 179 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat (230) 412 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture 12.5 et 11.1 — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat 12.5 et 11.1 — — Écarts de conversion 11.1 (218) (121) Écarts de conversion transférés en résultat 11.1 (12) 533 Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 11.1 — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts 11.1 et 8 — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat — 153 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 5.1 et 11.1 2 (34) Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global * 12.3 et 11.1 — 186 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 11.1 (2) 1 TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS (230) 565 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 476 772 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES — (28) RÉSULTAT GLOBAL 476 744 Dont : Part revenant au Groupe 466 733 Résultat global des activités poursuivies – Part revenant au Groupe 466 762 Résultat global des activités non poursuivies – Part revenant au Groupe — (29) Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 10 11 Résultat global des activités poursuivies – Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 10 9 Résultat global des activités non poursuivies – Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle — 2

* Comprenant pour l’exercice 2024 la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers de Pluxee (ex activité Services Avantages & Récompenses) reclassés en actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution avant le spin-off.

2.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) NOTES AU 31 AOÛT 2025 AU 31 AOÛT 2024 Écarts d’acquisition 6.1 5 404 5 564 Autres immobilisations incorporelles 6.2 507 436 Immobilisations corporelles 6.3 571 552 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 7.2 616 673 Investissements clients 4.4 698 712 Participations dans les entreprises mises en équivalence 8 71 71 Actifs financiers non courants 12.3 et 12.5 383 358 Autres actifs non courants 120 62 Impôts différés actifs 9.3 154 199 ACTIFS NON COURANTS 8 524 8 627 Actifs financiers courants 12.3 et 12.5 45 61 Stocks 304 322 Créances d’impôt sur les résultats 130 148 Clients et autres actifs d'exploitation courants 4.3 3 755 3 702 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12.2 2 091 2 137 Actifs détenus en vue de la vente — 27 ACTIFS COURANTS 6 325 6 397 TOTAL DE L’ACTIF 14 849 15 024

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) NOTES AU 31 AOÛT 2025 AU 31 AOÛT 2024 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 2 948 2 944 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 786 3 782 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 13 16 CAPITAUX PROPRES 11.1 3 799 3 798 Emprunts et dettes financières non courants 12.4 et 12.5 3 962 4 011 Dettes locatives non courantes 7.1 509 581 Avantages du personnel 5.1 259 274 Autres passifs non courants 4.3 256 181 Provisions non courantes 10.1 95 108 Impôts différés passifs 9.3 131 149 PASSIFS NON COURANTS 5 212 5 304 Découverts bancaires 12.2 1 3 Emprunts et dettes financières courants 12.4 et 12.5 819 725 Dettes locatives courantes 7.1 155 147 Dettes d’impôt sur les résultats 135 325 Provisions courantes 10.1 58 66 Fournisseurs et autres dettes 4.3 4 670 4 648 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution — 8 PASSIFS COURANTS 5 838 5 922 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 14 849 15 024

2.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) NOTES EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 Résultat opérationnel 985 1 051 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1) 490 470 Paiement des investissements clients durant la période (2) (167) (147) Étalement des investissements clients sur la période (2) 4.4 131 135 Provisions (16) (32) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions (10) (83) Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 28 29 Dividendes provenant des entreprises mises en équivalence 8 10 7 Intérêts payés (3) (116) (148) Intérêts reçus (3) 72 111 Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (26) (23) Impôts payés (348) (179) Autofinancement 1 033 1 191 Variation des stocks 9 (2) Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (249) (213) Variation des fournisseurs et autres dettes 171 172 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (69) (43) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies 964 1 148 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies — 172 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 964 1 320 Acquisitions d’immobilisations (333) (358) Cessions d’immobilisations 16 35 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 20 35 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise 3 (104) (92) Cessions de filiales, nettes de la trésorerie cédée 3 11 1 073 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies (390) 693 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies — (1 740) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (390) (1 047) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. 11.1 (388) (1 373) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (14) (4) Achats d’actions propres 11.1 (83) (51) Cessions d'actions propres 11.1 (4) (1) Variation des participations ne donnant pas le contrôle — — Émissions d’emprunts et dettes financières 12.4 1 838 389 Remboursements d’emprunts et dettes financières 12.4 (1 691) (1 212) Remboursements des dettes locatives 7.1 (188) (165) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies (530) (2 417) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies — 1 065 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (530) (1 352) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES (88) (17) Incidences des différences de changes et autres des activités poursuivies (88) 9 Incidences des différences de changes et autres des activités non poursuivies — (26) VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (44) (1 096) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 2 134 3 230 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice provenant des activités poursuivies 2 134 2 025 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice provenant des activités non poursuivies — 1 205 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 12.2 2 090 2 134 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités poursuivies 2 090 2 134 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités non poursuivies — —

(1) Dont amortissements des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 197 millions d'euros comptabilisés sur l'exercice 2025 en application de la norme IFRS 16 (179 millions d'euros sur l'exercice 2024).

(2) Depuis le 1er semestre 2025, les paiements des investissements clients et les amortissements des investissements clients sont présentés séparément.

Auparavant, ils étaient présentés sur la ligne « Variation des investissements clients ». Ce changement de présentation a été reflété dans l'information comparative 2024.

(3) Depuis le 1er semestre 2025, les intérêts reçus et les intérêts payés sont présentés séparément.

Auparavant, ils étaient présentés sur la ligne « Intérêts payés nets ». Ce changement de présentation a été reflété dans l'information comparative 2024.

2.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES

ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 11.1 11.1 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798 Résultat net 695 695 11 706 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) — (229) (229) (1) (230) Résultat global 695 (229) 466 10 476 Dividendes versés (388) (388) (8) (396) Actions propres (87) (87) (87) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 33 33 33 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — — Autres variations (20) (20) (5) (25) CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2025 147 454 887 590 248 3 575 (628) 3 786 13 3 799

(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES

ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 11.1 11.1 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2023 147 454 887 590 248 4 514 (811) 4 542 12 4 554 Résultat net 168 168 11 179 Autres éléments du résultat global

(nets d'impôts) 153 412 565 — 565 Résultat global 321 412 733 11 744 Dividendes versés (1 373) (1 373) (4) (1 377) Distribution des titres Pluxee (96) (96) (7) (103) Actions propres (52) (52) (52) Paiements fondés sur les actions (nets d'impôts) 37 37 37 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte ou gain de contrôle (9) (9) (4) (13) Autres variations — — 8 8 CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798

2.6 Ratios financiers

EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 Taux d’endettement net



Dettes financières (A) – Trésorerie opérationnelle (B) 70,7%



68,5%



Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net



Dettes financières (A) – Trésorerie opérationnelle (B) 1,8



1,7



EBITDA ajusté (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (C) Capacité de remboursement des emprunts



Dettes financières 4 années



3,5 années



Autofinancement * Indépendance financière



Dettes financières non courantes 104,2%



105,6%



Capitaux propres et intérêts minoritaires Rendement des capitaux propres



Part du Groupe dans le résultat net 22,5%



20,4%



Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat ROCE (rentabilité des capitaux employés)



Résultat d’exploitation après impôt 13,5%



12,9%



Capitaux employés moyens Couverture des charges d’intérêts



Résultat opérationnel 15,1



14,8



Coût de l’endettement net

* Autofinancement tel que défini dans le rapport d'activité de l'exercice dans la note 3.3. (chapitre 3 du DEU) pour l'exercice 2025 et l'exercice 2024.

Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :

(en millions d’euros) EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 (A) Dettes financières (1)











Emprunts et dettes financières non courants 3 962 4 011 + Emprunts et dettes financières courants 819 725 - Instruments financiers dérivés à l’actif (4) (2) DETTES FINANCIÈRES 4 777 4 734 (B) Trésorerie opérationnelle







Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 091 2 137 - Découverts bancaires (1) (3) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 2 090 2 134 (C) EBITDA ajusté















Résultat d’exploitation 1 139 1 109 + Dépréciations et amortissements 454 434 + Étalement des amortissements clients 131 135 - Loyers payés (214) (189) EBITDA AJUSTÉ (RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 510 1 489 (D) Résultat d’exploitation après impôt







Résultat d’exploitation 1 139 1 109 Taux effectif d’impôt ajusté (4) 25,0 % 26,0 % RÉSULTAT D’EXPLOITATION APRÈS IMPÔT 854 821 (E) Capitaux employés moyens (2)































Immobilisations corporelles 562 531 + Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 645 730 + Dettes locatives (696) (780) + Écarts d’acquisition 5 484 5 566 + Autres immobilisations incorporelles 472 442 + Investissements clients 705 700 + Besoin en fonds de roulement hors actifs financiers (860) (916) + Impact des activités détenues en vue de la vente (3) 10 79 CAPITAUX EMPLOYÉS MOYENS 6 320 6 352

(1)Le Groupe considère que le traitement comptable introduit par IFRS 16 ne modifie pas la nature opérationnelle de ses contrats de location. En conséquence, pour que les indicateurs de performance du Groupe continuent de refléter au mieux sa performance opérationnelle, le Groupe considère les remboursements des dettes locatives comme des éléments opérationnels impactant les liquidités générées par les opérations, qui intègrent ainsi l’ensemble des paiements locatifs indépendamment de leur nature fixe ou variable. Corrélativement, les dettes locatives sont exclues des dettes financières.

(2)Moyenne des capitaux employés du début et de fin de période.

(3)Réintégration des capitaux employés de l'entité Denali Universal Services, LLC aux États-Unis reclassée en actifs détenus en vue de la vente et passifs liés au 31 août 2024.

(4)Le calcul du taux effectif d’impôt ajusté se présente comme suit :

(en millions d’euros)



EXERCICE 2025 EXERCICE 2024 RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX APPARENT 892 (198) 22,2% 983 (249) 25,4% Ajustements : Coûts de restructuration 97 (25) 69 (18) Pertes de valeur et amortissement des immobilisations incorporelles relatives aux relations clientèle et aux marques acquises 35 (9) 35 (9) Reconnaissance d’impôts différés — (16) — (71) Autres 22 (14) (45) 77 AJUSTÉ 1 046 (261) 25,0% 1 041 (270) 26,0%





Pièce jointe