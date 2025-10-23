Nicox : Résultats financiers du premier semestre 2025 

23 octobre 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats financiers de Nicox SA (la « Société ») pour le premier semestre 2025 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 22 octobre 2025 et fait un point sur les étapes clé à venir.







“Grâce aux récents paiements de licences, aux financements obtenus et à une gestion rigoureuse des coûts, nous disposons désormais de plus de 12 mois de visibilité financière ainsi que des moyens nécessaires pour rembourser l’intégralité de notre dette financière existante. Par ailleurs, les coûts liés à la préparation et au dépôt des demandes d’autorisations de mise sur le marché pour NCX 470 sont supportés par nos partenaires, qui assureront sa commercialisation à l’échelle mondiale sur un marché du glaucome estimé à plus de 7 milliards de dollars. Il s’agit d’une étape majeure pour la Société, qui lui permet d’avancer sur des bases solides. Notre double priorité est désormais d’accompagner nos partenaires dans l’obtention des approbations règlementaires pour NCX 470 et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance pour la Société. », a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.



Prochaines étapes clé



Dépôt de NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis : attendu au premier semestre 2026.

attendu au premier semestre 2026. Dépôt de NDA pour NCX 470 en Chine : attendu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis.

attendu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis. Programme clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon : initié durant l’été 2025, géré et financé par Kowa. Évènements postérieurs à la clôture



La Société a reçu des paiements de licence en août et septembre, d’un montant total de 12,5 millions d’euros relatifs à la signature de l’accord de licence pour NCX 470 avec Kowa et des résultats de l’essai clinique Denali ainsi que 2 millions d'euros liés au lancement des essais cliniques de NCX 470 au Japon. Une partie de ces paiements a été utilisée pour réduire la dette financière de la Société qui s’élevait à 7,4 millions d’euros au 30 septembre 2025 et dont l’intégralité devrait être remboursée en 2026.











Résultats financiers de Nicox SA pour le premier semestre 2025



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 s'élève à 1,5 millions d'euros (principalement constitué de paiements de licences) contre 6,1 millions d'euros (dont 3,1 millions d'euros de redevances nettes et un paiement de licence de 3,0 millions d'euros) pour le premier semestre 2024. La diminution du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2025 reflète principalement la cession du flux de redevances VYZULTA à Soleus au second semestre 2024.



Les charges exploitation pour le premier semestre 2025 s’élevaient à €6,8 millions contre €10,1 millions au premier semestre 2024. La diminution des charges d’exploitation reflète principalement la baisse des charges de personnel à la suite du plan d’économie initiée en 2024, ainsi que l’arrêt des paiements de redevances à Pfizer suite à la vente des redevances de VYZULTA à Soleus.



La Société a enregistré une perte nette de €8,9 millions pour les 6 premiers mois de 2025 contre une perte nette de €4,3 millions à la même période en 2024. La perte nette sur le premier semestre 2025 inclus une perte de change sur les créances libellées en dollars américains de 3 millions d’euros, contre un montant non-significatif en 2024.



Au 30 juin 2025, la société Nicox SA disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de €5,7 millions (à l’exclusion de la réception de 12,5 millions d’euros de paiements de licence et du remboursement partiel de la dette intervenus après la période de clôture des comptes, tel qu’indiqué ci-dessus) contre €10,5 millions au 31 décembre 2024. Sur la base des prochaines étapes clé prévues et du remboursement de l’intégralité des dettes financières existantes, la Société est financée sur au moins 12 mois. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.



La dette financière de la Société s’élevait à €14,8 millions au 30 juin 2025 contre €15,1 millions au 31 décembre 2024.



Seuls les chiffres de la trésorerie et de la dette de Nicox SA au 31 décembre 2024 sont audités ; tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités