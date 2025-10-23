|Communiqué de presse
|Nicox : Résultats financiers du premier semestre 2025
|
|23 octobre 2025 – publication à 7H30
Sophia Antipolis, France
Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats financiers de Nicox SA (la « Société ») pour le premier semestre 2025 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 22 octobre 2025 et fait un point sur les étapes clé à venir.
“Grâce aux récents paiements de licences, aux financements obtenus et à une gestion rigoureuse des coûts, nous disposons désormais de plus de 12 mois de visibilité financière ainsi que des moyens nécessaires pour rembourser l’intégralité de notre dette financière existante. Par ailleurs, les coûts liés à la préparation et au dépôt des demandes d’autorisations de mise sur le marché pour NCX 470 sont supportés par nos partenaires, qui assureront sa commercialisation à l’échelle mondiale sur un marché du glaucome estimé à plus de 7 milliards de dollars. Il s’agit d’une étape majeure pour la Société, qui lui permet d’avancer sur des bases solides. Notre double priorité est désormais d’accompagner nos partenaires dans l’obtention des approbations règlementaires pour NCX 470 et d’explorer de nouvelles opportunités de croissance pour la Société. », a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.
Prochaines étapes clé
La Société a reçu des paiements de licence en août et septembre, d’un montant total de 12,5 millions d’euros relatifs à la signature de l’accord de licence pour NCX 470 avec Kowa et des résultats de l’essai clinique Denali ainsi que 2 millions d'euros liés au lancement des essais cliniques de NCX 470 au Japon. Une partie de ces paiements a été utilisée pour réduire la dette financière de la Société qui s’élevait à 7,4 millions d’euros au 30 septembre 2025 et dont l’intégralité devrait être remboursée en 2026.
Résultats financiers de Nicox SA pour le premier semestre 2025
Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 s'élève à 1,5 millions d'euros (principalement constitué de paiements de licences) contre 6,1 millions d'euros (dont 3,1 millions d'euros de redevances nettes et un paiement de licence de 3,0 millions d'euros) pour le premier semestre 2024. La diminution du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2025 reflète principalement la cession du flux de redevances VYZULTA à Soleus au second semestre 2024.
Les charges exploitation pour le premier semestre 2025 s’élevaient à €6,8 millions contre €10,1 millions au premier semestre 2024. La diminution des charges d’exploitation reflète principalement la baisse des charges de personnel à la suite du plan d’économie initiée en 2024, ainsi que l’arrêt des paiements de redevances à Pfizer suite à la vente des redevances de VYZULTA à Soleus.
La Société a enregistré une perte nette de €8,9 millions pour les 6 premiers mois de 2025 contre une perte nette de €4,3 millions à la même période en 2024. La perte nette sur le premier semestre 2025 inclus une perte de change sur les créances libellées en dollars américains de 3 millions d’euros, contre un montant non-significatif en 2024.
Au 30 juin 2025, la société Nicox SA disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de €5,7 millions (à l’exclusion de la réception de 12,5 millions d’euros de paiements de licence et du remboursement partiel de la dette intervenus après la période de clôture des comptes, tel qu’indiqué ci-dessus) contre €10,5 millions au 31 décembre 2024. Sur la base des prochaines étapes clé prévues et du remboursement de l’intégralité des dettes financières existantes, la Société est financée sur au moins 12 mois. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.
La dette financière de la Société s’élevait à €14,8 millions au 30 juin 2025 contre €15,1 millions au 31 décembre 2024.
Seuls les chiffres de la trésorerie et de la dette de Nicox SA au 31 décembre 2024 sont audités ; tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités
|Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés Chinois, Coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un inhibiteur de la phosphodiestérase-5 donneur d’oxyde nitrique (NO), avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.
Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).
Pour plus d’informations www.nicox.com
|Couverture par les analystes
H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, États-Unis
|Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.
|Contacts
|Nicox
Gavin Spencer
Chief Executive Officer
+33 (0)4 97 24 53 00
communications@nicox.com
|Avertissement
|Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.
Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox sont exposés à la section 3 du « Rapport Annuel 2024 » et à la section 4 du “Rapport Semestriel 2025” qui sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
|Nicox S.A.
Sundesk Sophia Antipolis, Bâtiment C, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot, France
T +33 (0)4 97 24 53 00
|BILAN DE NICOX SA
|(en milliers d'euros)
|30-juin-25
|31-déc-24
|ACTIF
|Immobilisations incorporelles
|10
|13
|Immobilisations corporelles
|9
|11
|Autres immobilisations financières
|703
|725
|TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
|722
|749
|Créances clients et comptes rattachés
|1 047
|1 643
|Autres créances
|3 526
|9 349
|Disponibilités
|5 705
|10 542
|Charges constatées d'avance
|1 796
|1 515
|TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT
|12 074
|23 049
|Écarts de conversion actif
|1 508
|13
|Prime de remboursement des obligations
|306
|610
|TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION
|1 814
|623
|TOTAL DE L'ACTIF
|14 610
|24 421
|PASSIF
|Capital social
|729
|692
|Primes d'émission
|534 264
|533 549
|Report à nouveau
|(530 828)
|(508 438)
|Résultat de l’exercice
|(8 948)
|(22 390)
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
|(4 783)
|3 413
|Provisions pour risques
|1 509
|13
|Provisions pour charges
|280
|268
|PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
|1 789
|281
|Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
|14 813
|15 064
|Emprunts et dettes financières divers
|33
|82
|Dettes fournisseurs & comptes rattachés
|1 484
|1 651
|Dettes fiscales & sociales
|414
|603
|Produits constatés d'avance
|852
|735
|TOTAL DES DETTES
|17 596
|18 135
|Écarts de conversion Passif
|8
|2 592
|TOTAL DU PASSIF
|14 610
|24 421
|COMPTE DE RESULTAT DE NICOX SA
|(en milliers d'euros)
|30-juin-25
|30-juin-24
|Production vendue de services – refacturation diverses
|526
|2
|Redevances pour concessions de brevet
|1 000
|6 067
|CHIFFRE D'AFFAIRES
|1 526
|6 069
|Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
|-
|449
|Autres produits de gestion courantes
|144
|105
|PRODUITS D'EXPLOITATION
|1 670
|6 623
|Autres achats et charges externes
|(5 795)
|(6 853)
|Impôts, taxes et versements assimilés
|(44)
|(42)
|Salaires et traitements
|(590)
|(1 548)
|Charges sociales
|(253)
|(412)
|Dotations aux amortissements sur immobilisations
|(5)
|(9)
|Dotations aux provisions pour risques & charges
|(12)
|-
|Autres charges
|(124)
|(1 247)
|CHARGES D'EXPLOITATION
|(6 823)
|(10 111)
|RESULTAT D'EXPLOITATION
|(5 153)
|(3 488)
|Autres intérêts et produits assimilés
|373
|398
|Reprises sur provisions et transferts de charges
|-
|13
|Différences positives de change
|46
|23
|PRODUITS FINANCIERS
|419
|434
|Dotations financières aux amortissements et provisions
|(2 993)
|(383)
|Intérêts et charges assimilées
|(546)
|(817)
|Différences négatives de change
|(676)
|-
|CHARGES FINANCIERES
|(4 215)
|(1 200)
|RESULTAT FINANCIER
|(3 796)
|(766)
|RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
|(8 949)
|(4 254)
|Produits exceptionnels sur opération en capital
|-
|3
|PRODUITS EXCEPTIONNELS
|-
|3
|Charges exceptionnelles sur opérations en Capital
|-
|(12)
|EXCEPTIONAL EXPENSES
|-
|(12)
|RESULTAT EXCEPTIONNEL
|-
|(9)
|Crédit impôt recherche - (Impôt sur les bénéfices)
|-
|-
|PERTE
|(8 949)
|(4 263)
Pièce jointe