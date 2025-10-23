Communiqué de presse

Paris, le 23 octobre 2025

Information financière au 30 septembre 2025

Orange : Solides résultats au 3ème trimestre, objectif annuel de croissance d’EBITDAaL revu à la hausse

Ventes nettes robustes en France, en Europe et en Afrique et Moyen-Orient : 8,2 millions de nouveaux clients au T3 2025, seuil de 300 millions de clients dépassé

Croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires de l'Afrique et Moyen-Orient pour le dixième trimestre consécutif

Croissance de l'EBITDAaL Groupe de +3,7% et amélioration de 0,7 point du taux de marge d’EBITDAaL 1

Objectif annuel d’EBITDAaL 2025 rehaussé à au moins 3,5%

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 993 0,8 % (0,0)% 29 846 0,5 % 0,0 % EBITDAaL 3 437 3,7 % 2,7 % 9 112 3,8 % 2,9 % eCAPEX (hors licences)2 1 466 8,3 % 7,9 % 4 489 5,4 % 4,9 % EBITDAaL – Ecapex2 1 971 0,6 % (0,8)% 4 623 2,2 % 1,0 %

Commentant ces bons résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Avec un chiffre d'affaires et un EBITDAaL en croissance au 3ème trimestre, Orange affiche de solides résultats et je tiens à remercier sincèrement tous les collaborateurs pour leur engagement continu.

La hausse de +0,8% de notre chiffre d’affaires Groupe souligne notre aptitude à valoriser notre cœur de métier. Dans un environnement concurrentiel compétitif en Europe, nous avons démontré une solide performance commerciale : nos bases clients continuent de croître en France, en Europe ainsi qu’en Afrique et Moyen-Orient. Nous venons de franchir la barre symbolique des 300 millions de clients, confirmant ainsi le leadership du Groupe.

Par ailleurs, nous venons de faire l’annonce avec Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad d’une offre conjointe non engageante pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France. Cette opération, tout en assurant la continuité de service pour les clients de SFR, permettrait à la fois de : renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ; consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays ; et préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.

Il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé mais nous souhaitons créer un dialogue constructif, et nous restons concentrés sur l’exécution de notre stratégie.

En Afrique et Moyen-Orient, nous continuons d’enregistrer d’excellents résultats avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires pour le dixième trimestre consécutif. Avec 44 millions d’utilisateurs au quotidien de notre solution Orange Money, les services financiers mobile demeurent un fort levier de création de valeur.

Nous avons annoncé la création avec MASORANGE de PremiumFiber, notre coentreprise avec Vodafone Spain et GIC3.

Le déploiement de nos projets d'efficacité opérationnelle et la maîtrise rigoureuse des coûts permettent une croissance de l’EBITDAaL de +3,7% au 3ème trimestre et l’amélioration de notre taux de marge. Nous révisons donc à la hausse notre objectif d’EBITDAaL annuel pour lequel nous visons désormais une croissance d’au moins 3,5%.

L’ensemble de ces performances illustrent l’excellente exécution de notre plan Lead the Future dont nous présenterons l’évolution à l'occasion de notre Capital Markets Day du 19 février prochain. »

Au 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires du groupe est en hausse de +0,8% sur un an4 (+83 millions d'euros) grâce à la croissance des services de détail (+2,6% ou +192 millions d’euros) en partie compensée par la tendance des services aux opérateurs (-5,2% ou -78 millions d’euros), des ventes d'équipements (-1,4% ou -9 millions d’euros) et des autres revenus (-9,1% ou -21 millions d'euros).

L’Afrique et Moyen-Orient contribue fortement à cette croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de +12,2%, tiré par une progression de +13,1% des services de détail. Cette dynamique est alimentée par une solide performance de la voix (+4,5%) et des quatre moteurs de croissance de la zone avec la Data mobile à +18,1%, Orange Money à +17,4%, le Fixe haut-débit à +18,2% et le B2B à +9,3%.





contribue fortement à cette croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de +12,2%, tiré par une progression de +13,1% des services de détail. Cette dynamique est alimentée par une solide performance de la voix (+4,5%) et des quatre moteurs de croissance de la zone avec la Data mobile à +18,1%, Orange Money à +17,4%, le Fixe haut-débit à +18,2% et le B2B à +9,3%. La France délivre une performance commerciale solide au 3 ème trimestre 2025 avec notamment des ventes nettes mobiles qui atteignent leur plus haut niveau depuis 2022, soutenues par un taux de résiliation qui s’améliore de 2 points sur un an. Les bases convergentes et haut débit fixes poursuivent également leur croissance. L'évolution du chiffre d'affaires (-3,7%) reflète l’impact des effets prix sur les services de détail et l'orientation attendue des services aux opérateurs (-9,0%) et des ventes d’équipements. Dans un marché qui reste concurrentiel, les services de détail hors RTC sont en croissance de +0,2%.





délivre une performance commerciale solide au 3 trimestre 2025 avec notamment des ventes nettes mobiles qui atteignent leur plus haut niveau depuis 2022, soutenues par un taux de résiliation qui s’améliore de 2 points sur un an. Les bases convergentes et haut débit fixes poursuivent également leur croissance. L'évolution du chiffre d'affaires (-3,7%) reflète l’impact des effets prix sur les services de détail et l'orientation attendue des services aux opérateurs (-9,0%) et des ventes d’équipements. Dans un marché qui reste concurrentiel, les services de détail hors RTC sont en croissance de +0,2%. L'Europe affiche un chiffre d'affaires en hausse de +4,7% grâce notamment à la bonne tendance des services de détail qui progressent de +4,1%. Cette dynamique est alimentée par de bonnes performances commerciales, la croissance de +5,7% de la convergence et la hausse exceptionnelle des services d'IT et d'intégration en Pologne. Le revenu des services aux opérateurs augmente de +8,2% au 3ème trimestre 2025 et s'affiche à +0,6% sur neuf mois.





Le chiffre d'affaires d'Orange Business est en baisse de -4,3%. Les tensions sur le marché IT et l'optimisation du portefeuille de produits et services opérée l’année dernière se répercutent sur les services IT et d’intégration (-1,4%). Orange Cyberdefense réalise toujours une croissance dynamique (+6,3% sur neuf mois).





Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en France et en Europe. Il affiche une très bonne dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit, franchissant le seuil de 10 millions de clients FTTH en France. Les services mobiles comptent 269,7 millions d’accès dans le monde (+6,6%), dont 100,4 millions de forfaits (+5,9%). Les services fixes totalisent 38,1 millions d’accès dans le monde (-1,5%), les accès fixes haut débit 22,7 millions d'accès (+4,7%), dont 16,0 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,4%).

L'EBITDAaL du Groupe est en hausse de +3,7% au 3ème trimestre, le taux de marge d’EBITDAaL1 s’améliore de 0,7 point. Cette progression est le fruit des projets d'efficacité opérationnelle et nous permet de rehausser à nouveau notre objectif annuel avec une croissance d’EBITDAaL d’au moins 3,5%.

Les eCAPEX du Groupe sont en croissance de +8,3% au 3ème trimestre et de +5,4% sur neuf mois, tirés principalement par les investissements en Afrique et Moyen-Orient pour soutenir la croissance. Au 3ème trimestre, le taux de eCAPEX des activités télécoms rapporté au chiffre d'affaires est de 14,7%, conforme à l'objectif 2025.

Objectifs financiers

Le Groupe rehausse ses objectifs annuels5 :

EBITDAaL en croissance d’au moins +3,5%

Discipline sur les eCAPEX conformément au Capital Markets Day

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Pour l’exercice 2025, Orange a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action6. Orange versera le 4 décembre 2025 un acompte sur le dividende 2025 de 0,30 euro en numéraire.





__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 22 octobre 2025 et a examiné les résultats consolidés au 30 septembre 2025.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 341 (3,7)% (3,4)% 12 910 (2,7)% (2,4)% Services de détail (B2C+B2B) 2 822 (0,9)% (0,9)% 8 430 (0,4)% (0,4)% Convergence 1 357 1,8 % 1,8 % 4 025 2,3 % 2,3 % Mobile seul 576 (2,3)% (2,3)% 1 721 (2,5)% (2,5)% Fixe seul 890 (3,9)% (3,9)% 2 684 (3,0)% (3,0)% Services aux opérateurs 1 022 (9,0)% (7,9)% 3 046 (7,6)% (6,5)% Ventes d'équipements 338 (6,0)% (6,0)% 938 (4,3)% (4,3)% Autres revenus 159 (11,3)% (11,3)% 496 (6,4)% (6,4)%

Une performance commerciale robuste soutenue par une forte amélioration du taux de résiliation sur un an

Le chiffre d’affaires de la France s’élève à 4 341 millions d’euros au 3ème trimestre (-3,7% ou -168 millions d'euros). Les services de détail hors RTC sont en croissance de +0,2% tirée par une performance commerciale robuste et la croissance de +1,1% de l’ARPO convergent, qui atteint 78,6 euros.

Dans un marché qui reste très concurrentiel sur l’entrée de marché, les ventes nettes mobiles, +138 0007, ont atteint leur meilleur niveau depuis 2022. Les bases convergentes et fixes haut débit continuent de croître avec respectivement + 20 000 et +39 000 ventes nettes. En septembre, Orange a franchi un cap historique avec 10 millions de clients fibre. Cette croissance des bases clients s'accompagne d'une très bonne dynamique sur le taux de résiliation mobile (11,4%) en amélioration de plus de 2 points sur un an. La satisfaction clients continue de s’améliorer avec un Net Promoter Score dépassant 33 au 3ème trimestre.

L'évolution des services aux opérateurs (-9,0% ou -101 millions d'euros) illustre l'effet attendu du décommissionnement du cuivre et la baisse des ventes d’équipements (-6% ou -22 millions d’euros) suit l’évolution du marché.

Le Groupe confirme son ambition 2025 de légère croissance de l'EBITDAaL en France, au-dessus de celle de 2024.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 106 12,2 % 9,8 % 6 245 12,6 % 10,3 % Services de détail (B2C+B2B) 1 918 13,1 % 10,8 % 5 689 13,4 % 11,4 % Mobile seul 1 625 12,5 % 9,8 % 4 812 12,7 % 10,6 % Fixe seul 269 13,7 % 12,4 % 795 14,1 % 13,0 % IT & services d'intégration 25 70,3 % 85,4 % 82 54,4 % 65,4 % Services aux opérateurs 152 1,1 % (1,3)% 453 3,1 % (0,8)% Ventes d'équipements 26 22,4 % 11,0 % 73 16,1 % 4,6 % Autres revenus 9 9,7 % 4,7 % 31 16,0 % 8,4 %

Croissance à deux chiffres pour le dixième trimestre consécutif

Le chiffre d’affaires de l'Afrique et Moyen-Orient s’élève à 2 106 millions d’euros au 3ème trimestre, en hausse de +12,2% (+230 millions d'euros). Onze des seize pays de la zone affichent une croissance à deux chiffres. Dans la continuité des trimestres précédents, cette performance est soutenue par le développement des services de détail en hausse de +13,1% (+223 millions d'euros), avec une solide performance de la voix (+4,5%) et des quatre moteurs de croissance de la zone (Data mobile à +18,1%, Orange Money à +17,4%, le Fixe haut-débit à +18,2% et le B2B à +9,3%).

L'Afrique et Moyen-Orient délivre au 3ème trimestre une performance commerciale solide avec des bases clients en forte croissance :

+19,2% pour la base clients Orange Money qui atteint 44,2 millions de clients actifs,

+19,8% pour la base clients 4G qui totalise 88,4 millions de clients,

+8,0% pour l'ensemble de la base clients mobile qui compte 172,9 millions de clients,

+23,1% pour la base clients fixe haut débit qui représente 4,6 millions de clients.

Cette croissance des bases clients se combine à une bonne dynamique des ARPO et notamment de l'ARPO mobile qui progresse de +5,5%.

Le Groupe confirme l’ambition de croissance de l’EBITDAaL du secteur Afrique et Moyen-Orient à une croissance à deux chiffres en 2025.

Europe

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 813 4,7 % 4,0 % 5 309 1,6 % 1,9 % Services de détail (B2C+B2B) 1 328 4,1 % 4,3 % 3 896 2,6 % 3,1 % Convergence 383 5,7 % 6,3 % 1 128 5,5 % 6,4 % Mobile seul 553 (0,7)% (0,6)% 1 639 (0,4)% 0,0 % Fixe seul 245 (0,4)% (0,7)% 735 (1,2)% (1,1)% IT & services d'intégration 147 33,0 % 33,4 % 394 15,9 % 17,2 % Services aux opérateurs 221 8,2 % 8,4 % 619 0,6 % 1,2 % Ventes d'équipements 252 3,2 % 6,1 % 722 (2,7)% 0,5 % Autres revenus 13 38,0 % (56,6)% 72 0,4 % (31,3)%

Croissance dynamique du chiffre d'affaires grâce aux services de détail et aux services IT et d’intégration

Au 3ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires de l’Europe est en croissance +4,7% (ou +81 millions d'euros) à 1 813 millions d'euros. La hausse de +4,1% des services de détail est tirée par les services convergents qui progressent de +5,7% (+21 millions d'euros) et la hausse exceptionnelle ce trimestre des services d'IT et d'intégration (+33,0% ou +36 millions d’euros) en Pologne.

L'Europe délivre au 3ème trimestre une performance commerciale des services de détail solide avec des ventes nettes de +183 000 sur le mobile8 et +65 000 sur la fibre, en accélération, et +22 000 sur les services convergents.

Cette hausse en volume se combine à une hausse en valeur, avec notamment une croissance de l’ARPO convergent en Pologne (+3,6%).

Ces bons résultats confortent l’ambition de réaliser en 2025 un EBITDAaL en légère croissance pour l’Europe.

Orange Business

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 747 (4,3)% (6,1)% 5 438 (5,1)% (5,9)% Fixe seul 666 (8,1)% (9,2)% 2 053 (7,8)% (8,1)% Voix 165 (12,3)% (12,7)% 509 (12,9)% (13,0)% Données 500 (6,6)% (8,0)% 1 544 (6,0)% (6,4)% IT & services d'intégration 864 (1,4)% (3,8)% 2 714 (2,5)% (3,5)% Mobile 217 (3,0)% (5,0)% 671 (6,4)% (8,3)% Mobile seul 170 (3,4)% (3,4)% 517 (2,0)% (2,0)% Services aux opérateurs 4 (19,0)% (57,5)% 13 (19,0)% (57,5)% Ventes d'équipements 43 0,6 % 0,6 % 141 (18,8)% (18,8)%

Environnement de marché IT difficile

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 d'Orange Business s’élève à 1 747 millions d’euros (-4,3% ou -113 millions d'euros). Les revenus du Fixe seul sont de 666 millions d'euros (-8,1%), une tendance anticipée, et ceux du mobile s'établissent à 217 millions d’euros (-3,0%).

Les tensions sur le marché IT en particulier en France et l'optimisation du portefeuille de produits et services opérée l’année dernière se répercutent sur les services IT et d’intégration (-1,4%).

Orange Cyberdefense réalise toujours une croissance dynamique de +6,3% sur neuf mois.

Les conditions du marché mondial IT et de l’environnement macroéconomique français rendent difficile l'ambition de réduire de moitié la baisse de l'EBITDAaL en 2025 par rapport à 2024.

TOTEM

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 179 4,0 % 4,0 % 541 4,0 % 4,0 % Services aux opérateurs 179 4,0 % 4,0 % 541 4,0 % 4,0 % Autres revenus - - - - - -

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de la Towerco TOTEM atteint 179 millions d'euros, en augmentation de +4,0% (+7 millions d'euros) tirée par la croissance du chiffre d’affaires d’hébergement externe.

Le ratio d'occupation atteint 1,45x en hausse par rapport à 1,41x au 3ème trimestre 2024.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T3 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 305 (4,0)% (4,2)% 901 (7,8)% (8,1)% Services aux opérateurs 200 (6,6)% (6,8)% 592 (7,7)% (7,9)% Autres revenus 105 1,2 % 1,4 % 309 (7,8)% (8,6)%

Les revenus des Opérateurs Internationaux et Services Partagés sont en baisse au 3ème trimestre de -4,0% (-13 millions d’euros) du fait principalement de la baisse tendancielle du trafic de la voix et des messages (SMS).

Services Financiers Mobiles

Le plan de cessation des activités d’Orange Bank en Europe se déroule conformément aux objectifs.

MASORANGE9

Notre coentreprise MASORANGE continue de créer de la valeur avec la réalisation de synergies qui sont proches de l’objectif de 300 millions d'euros d'ici la fin de l'année.



Les revenus ont augmenté de +1,7 % au cours du trimestre, grâce à de bonnes performances tant sur le marché B2B que dans les nouvelles initiatives commerciales. Nous avons enregistré 111 000 ventes nettes mobile et maintenu des volumes stables sur le haut débit fixe.

Calendrier des événements à venir

19 février 2026 - Publication des résultats annuels 2025 et Capital Markets Day

23 avril 2026 - Publication des résultats du premier trimestre 2026

28 juillet 2026 - Publication des résultats du premier semestre 2026

27 octobre 2026 - Publication des résultats du troisième trimestre 2026

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d'Orange. Les informations prospectives sont des affirmations qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations incluent, sans limitation, des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des informations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers futurs et d'autres événements, perspectives et informations relatives à la performance future. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles par nous, et qui pourraient entraîner des résultats et des développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par ces informations prospectives. Il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques, incertitudes et hypothèses potentiels pouvant affecter nos résultats financiers incluent celles décrites ou identifiées dans tout document public déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) par Orange, y compris le Document d'Enregistrement Universel déposé le 27 mars 2025. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce document. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont établies. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T3 2025 T3 2024

à base

comparable T3 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 993 9 909 9 995 0,8 % (0,0)% France 4 341 4 508 4 496 (3,7)% (3,4)% Europe 1 813 1 733 1 744 4,7 % 4,0 % Afrique & Moyen-Orient 2 106 1 876 1 918 12,2 % 9,8 % Orange Business 1 747 1 825 1 860 (4,3)% (6,1)% Totem 179 172 172 4,0 % 4,0 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 305 318 318 (4,0)% (4,2)% Eliminations intra-Groupe (498) (522) (513) EBITDAaL (1) 3 437 3 313 3 345 3,7 % 2,7 % dont Activités télécoms 3 443 3 348 3 370 2,8 % 2,2 % En % du chiffre d'affaires 34,4 % 33,8 % 33,7 % 0,7 pt 0,7 pt dont Services Financiers Mobiles (6) (35) (24) (82,9)% (75,6)% eCAPEX 1 466 1 353 1 359 8,3 % 7,9 % dont Activités télécoms 1 466 1 353 1 358 8,4 % 8,0 % En % du chiffre d'affaires 14,7 % 13,7 % 13,6 % 1,0 pt 1,1 pt dont Services Financiers Mobiles 0 0 0 (69,5)% (69,5)% EBITDAaL - eCAPEX 1 971 1 960 1 987 0,6 % (0,8)% (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 septembre

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024

à base

comparable 9M 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 29 846 29 695 29 834 0,5 % 0,0 % France 12 910 13 270 13 231 (2,7)% (2,4)% Europe 5 309 5 228 5 212 1,6 % 1,9 % Afrique & Moyen-Orient 6 245 5 547 5 660 12,6 % 10,3 % Orange Business 5 438 5 729 5 779 (5,1)% (5,9)% Totem 541 521 521 4,0 % 4,0 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 901 977 980 (7,8)% (8,1)% Eliminations intra-Groupe (1 498) (1 575) (1 549) EBITDAaL (1) 9 112 8 781 8 857 3,8 % 2,9 % dont Activités télécoms 9 151 8 898 8 943 2,8 % 2,3 % En % du chiffre d'affaires 30,7 % 30,0 % 30,0 % 0,7 pt 0,7 pt dont Services Financiers Mobiles (39) (118) (87) (67,2)% (55,5)% eCAPEX 4 489 4 258 4 445 5,4 % 1,0 % dont hors Espagne 4 489 4 258 4 279 5,4 % 4,9 % dont Activités télécoms 4 488 4 258 4 279 5,4 % 4,9 % En % du chiffre d'affaires 15,0 % 14,3 % 14,3 % 0,7 pt 0,7 pt dont Services Financiers Mobiles 1 0 0 143,7 % 143,7 % dont Espagne - - 166 - na EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 4 623 4 523 4 577 2,2 % 1,0 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T3 2025 T3 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 993 - 9 993 9 995 - 9 995 Achats externes (3 986) (0) (3 986) (4 031) 0 (4 031) Autres produits opérationnels 223 - 223 212 0 212 Autres charges opérationnelles (73) (7) (80) (112) (1) (113) Charges de personnel (1 950) 14 (1 936) (1 983) (8) (1 991) Impôts et taxes d'exploitation (319) 1 (318) (294) (1) (296) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 22 22 na (180) (180) Coûts des restructurations na (21) (21) na (15) (15) Dotations aux amortissements des actifs financés (29) - (29) (41) - (41) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (359) (0) (359) (338) 0 (338) Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - 2 - 2 Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (3) 3 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes locatives (59) 59 na (61) 61 na EBITDAaL 3 437 72 na 3 345 (141) na Principaux litiges 1 (1) na (1) 1 na Charges spécifiques de personnel 14 (14) na (8) 8 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 22 (22) na (180) 180 na Coûts des programmes de restructuration (21) 21 na (15) 15 na Coûts d'acquisition et d'intégration (7) 7 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (3) (3) na (4) (4) Intérêts sur les dettes locatives na (59) (59) na (61) (61)

Données au 30 septembre

9M 2025 9M 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 29 846 - 29 846 29 834 - 29 834 Achats externes (11 965) 1 (11 964) (12 141) (2) (12 143) Autres produits opérationnels 633 - 633 652 26 677 Autres charges opérationnelles (261) (23) (283) (358) (9) (367) Charges de personnel (6 264) (1 598) (7 862) (6 328) (17) (6 345) Impôts et taxes d'exploitation (1 525) 0 (1 524) (1 458) (4) (1 462) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 64 64 na (320) (320) Coûts des restructurations na (184) (184) na (124) (124) Dotations aux amortissements des actifs financés (88) - (88) (118) - (118) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 074) 2 (1 072) (1 028) 0 (1 027) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (37) (37) 1 (34) (32) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (9) 9 na (13) 13 na Intérêts sur les dettes locatives (182) 182 na (186) 186 na EBITDAaL 9 112 (1 584) na 8 857 (283) na Principaux litiges (10) 10 na 22 (22) na Charges spécifiques de personnel (1 606) 1 606 na (16) 16 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 64 (64) na (320) 320 na Coûts des programmes de restructuration (208) 208 na (158) 158 na Coûts d'acquisition et d'intégration (14) 14 na (11) 11 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (9) (9) na (13) (13) Intérêts sur les dettes locatives na (182) (182) na (186) (186)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T3 2025 T3 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 707 - 1 707 1 433 - 1 433 Actifs financés (2) - (2) (26) - (26) Prix de cession des actifs immobilisés (92) - (92) (46) - (46) Licences de télécommunication (145) - (145) (3) - (3) eCAPEX 1 466 - 1 466 1 359 - 1 359

Données au 30 septembre

9M 2025 9M 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 5 261 - 5 261 4 533 168 4 701 Actifs financés (18) - (18) (82) - (82) Prix de cession des actifs immobilisés (223) - (223) (167) - (167) Licences de télécommunication (531) - (531) (4) (2) (6) eCAPEX 4 489 - 4 489 4 279 166 4 445

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 septembre

2025 Au 30 septembre

2024 Nombre de clients des services convergents 9 256 9 092 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 269 736 253 011 dont Accès mobiles de clients convergents 16 175 15 733 Accès mobiles seuls 253 561 237 278 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 100 367 94 767 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 169 369 158 245 Nombre d'accès fixes (2) 38 102 38 673 Accès fixes Retail 26 815 26 711 Accès fixes Haut débit 22 673 21 645 dont Accès fixes Très haut débit 15 981 14 088 Accès fixes des clients convergents 9 256 9 092 Accès fixes seuls 13 417 12 553 Accès fixes Bas débit 4 142 5 067 Accès fixes Wholesale 11 288 11 962 Total des accès Groupe (1+2) 307 838 291 685 Les données 2024 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q3 2025" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe, satellite et autres), et d’autre part, les accès bas débit (principalement les accès RTC).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe avec verrouillage cellulaire…) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 des activités télécoms

2 hors Espagne

3 GIC Private Limited est un fonds souverain singapourien

4 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 3ème trimestre 2024 et à base comparable.

5 Ces objectifs sont établis en données à base comparable

6 Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires

7 Contrats mobiles hors M2M

8 Contrats mobiles hors M2M

9 MASORANGE est consolidé selon la méthode de mise en équivalence depuis le 2ème trimestre 2024

