Huhtamäki Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Tulosparannukset jäivät valuuttakurssimuutosten varjoon

Q3 2025 lyhyesti

Liikevaihto laski 5 % 970,6 milj. euroon (1 026,2 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 %

Raportoitu liikevoitto 91,6 milj. euroa (95,1 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 100,3 milj. euroa sisältäen valuuttakurssien 4 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen (102,4 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,57 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,63 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -44 milj. euroa ja liikevoittoon -4 milj. euroa





Q1-Q3 2025 lyhyesti

Liikevaihto laski 3 % 2 979,6 milj. euroon (3 067,6 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 %

Raportoitu liikevoitto 231,5 milj. euroa (277,3 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 301,8 milj. euroa sisältäen valuuttakurssien 5 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen (306,7 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 1,30 euroa (1,53 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,83 euroa (1,80 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -66 milj. euroa ja liikevoittoon -5 milj. euroa

Investoinnit olivat 109,7 milj. euroa (134,1 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 136,9 milj. euroa (160,2 milj. euroa)





Avainluvut

milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Muutos Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Muutos 2024 Liikevaihto 970,6 1 026,2 -5 % 2 979,6 3 067,6 -3 % 4 126,3 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -1 % 0 % -1 % -1 % 0 % Oikaistu käyttökate1 151,7 153,1 -1 % 458,2 458,5 0 % 622,2 Prosentti1 15,6 % 14,9 % 15,4 % 14,9 % 15,1 % Käyttökate 145,1 148,4 -2 % 471,0 444,2 6 % 595,6 Oikaistu liikevoitto2 100,3 102,4 -2 % 301,8 306,7 -2 % 416,9 Prosentti2 10,3 % 10,0 % 10,1 % 10,0 % 10,1 % Liikevoitto 91,6 95,1 -4 % 231,5 277,3 -16 % 372,3 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,62 0,63 -2 % 1,83 1,80 2 % 2,48 Osakekohtainen tulos, euroa 0,56 0,57 -2 % 1,30 1,53 -15 % 2,14 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 11,9 % 12,0 % 12,1 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,5 % 13,7 % 13,4 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 9,6 % 12,3 % 10,8 % Oman pääoman tuotto (ROE) 10,3 % 13,6 % 11,6 % Investoinnit 36,5 49,4 -26 % 109,7 134,1 -18 % 247,9 Vapaa rahavirta 73,8 68,4 8 % 136,9 160,2 -15 % 215,8 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -6,6 -4,8 12,8 -14,3 -26,5 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -8,7 -7,3 -70,3 -29,4 -44,7 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -6,3 -6,4 -55,3 -28,0 -35,1

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich

Kolmannella vuosineljänneksellä markkinaolosuhteet pysyivät samankaltaisina kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kuluttajien varovaisuus, geopoliittiset jännitteet ja Yhdysvaltojen tullitilanne vaikuttivat edelleen kysyntään, mutta vaikutukset vaihtelivat markkina-alueittain ja liiketoimintojen välillä. Lisäksi merkittävillä valuuttakurssimuutoksilla, erityisesti heikentyneellä Yhdysvaltain dollarilla, oli huomattava negatiivinen translaatiovaikutus taloudelliseen kehitykseemme.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku johtui pääosin valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta, ja vertailukelpoinen liikevaihto laski 1 %. Myyntihinnoilla ja parantuneella myynnin jakaumalla oli positiivinen vaikutus. Vaikka myyntimäärät laskivat, näimme positiivista kehitystä kahdessa segmentissä. Oikaistu liikevoittomarginaali nousi 10,3 %:iin vertailukauden 10,0 %:sta. Vaikka toiminnallisesti paransimme liikevoittoamme, sai 4 %:n negatiivinen vaikutus valuuttakurssien muutoksista oikaistun liikevaihdon laskemaan 2 %.

Kolmannella vuosineljänneksellä kolme neljästä segmentistämme paransivat tulostaan. Flexible Packaging -segmentin vahvaa suoritusta tukivat toimemme alisuoriutuvien yksikköjen tuloksen kääntämiseksi ja merkittävät kulusäästöt. Näiden toimien myötä segmentti jatkoi kannattavuutensa parantamista. Foodservice Packaging -segmentissä kustannussäästöt kasvattivat oikaistua liikevoittoa, kun taas vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. North America -segmentin myyntimäärien kasvu jatkui, mutta laskeneet myyntihinnat, epäsuotuisa myynnin jakauma, kasvaneet toimintakustannukset sekä heikompi dollari vaikuttivat negatiivisesti. Fiber Packaging -segmentin vahva suorituskyky jatkui voimakkaan kysynnän tukemana ja sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvoivat.

Jatkamme strategisten painopistealueidemme edistämistä vaikeissa markkinaolosuhteissa. Kvartaalin aikana kassavirtamme vahvistui, ja sitä tuki kurinalainen pääoman käyttömme. Uusi organisaatiorakenteemme lisää vastuunkantoa ja nopeuttaa toimeenpanoa – yhdessä selkeän kasvustrategian ja kurinalaisen pääomankäytön kanssa se mahdollistaa arvon tuottamisen sidosryhmillemme.

Tuloskehitys Q3 2025

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Muutos Foodservice Packaging 240,0 246,9 -3 % North America 331,2 359,3 -8 % Flexible Packaging 309,8 333,9 -7 % Fiber Packaging 92,4 87,9 5 % Sisäisen myynnin eliminointi -2,8 -1,9 Konserni 970,6 1 026,2 -5 %



Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Foodservice Packaging 0 % -4 % -4 % -1 % -7 % North America -3 % 3 % -3 % 2 % 3 % Flexible Packaging -3 % -2 % -2 % 5 % 0 % Fiber Packaging 9 % 10 % 10 % 12 % 8 % Konserni -1 % 0 % -2 % 3 % 0 %

Valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta johtuen raportoitu liikevaihto laski 5 % ja oli 970,6 milj. euroa (1 026,2 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -1 % myyntimäärien laskiessa, mutta myyntihinnat nousivat. Liikevaihto kasvoi Fiber Packaging -segmentissä, oli edellisvuoden tasolla Foodservice Packaging -segmentissä, mutta laski North America ja Flexible Packaging -segmenteissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -44 milj. euroa (-13 milj. euroa) vuoden 2024 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Muutos Q3 2025 Q3 2024 Foodservice Packaging 22,1 21,1 5 % -1,7 -0,8 North America 34,2 49,7 -31 % -0,3 -2,5 Flexible Packaging 31,0 24,3 28 % -3,2 -3,8 Fiber Packaging 11,6 8,1 43 % -2,2 -0,2 Muut toiminnot 1,4 -0,8 -1,3 -0,0 Konserni 100,3 102,4 -2 % -8,7 -7,3



Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Foodservice Packaging 9,2 % 9,6 % 8,5 % 9,9 % 8,5 % North America 10,3 % 12,2 % 11,7 % 13,7 % 13,8 % Flexible Packaging 10,0 % 8,4 % 8,1 % 8,4 % 7,3 % Fiber Packaging 12,6 % 11,8 % 12,8 % 15,2 % 9,2 % Konserni 10,3 % 10,2 % 9,8 % 10,4 % 10,0 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 100,3 milj. euroon (102,4 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 91,6 milj. euroa (95,1 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto laski ja sitä painoivat valuuttakurssien 4 milj. euron negatiivinen vaikutus sekä kasvaneet energiakustannukset ja IT-investoinnit. Toisaalta myyntihintojen nousulla oli positiivinen vaikutus. North America -segmenttiä lukuunottamatta oikaistu liikevoitto kasvoi kaikilla segmenteillä. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,3 % (10,0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli

-4 milj. euroa (-1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,7 milj. euroa (-7,3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Oikaistu liikevoitto 100,3 102,4 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,2 0,0 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -1,8 -2,5 PPA poistot -2,0 -2,2 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,5 -0,6 Tappiot omaisuusvahingoista -2,1 -0,2 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -2,0 -1,8 Liikevoitto 91,6 95,1

Nettorahoituskulut olivat 12,8 milj. euroa (15,1 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 18,4 milj. euroa (19,0 milj. euroa). Vuosineljänneksen voitto oli 60,4 milj. euroa (60,9 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,63 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,57 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -6,3 milj. euroa (-6,4 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 64,7 65,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -8,7 -7,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,4 -0,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 1,5 0,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,5 0,2 Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 58,4 59,2



Tuloskehitys Q1-Q3 2025

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Muutos Foodservice Packaging 713,3 740,4 -4 % North America 1 043,2 1 073,6 -3 % Flexible Packaging 949,2 995,0 -5 % Fiber Packaging 282,5 264,7 7 % Sisäisen myynnin eliminointi -8,5 -6,1 Konserni 2 979,6 3 067,6 -3 %



Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Q1-Q3 2023 Foodservice Packaging -3 % -6 % 4 % North America -1 % 0 % 1 % Flexible Packaging -2 % 0 % -9 % Fiber Packaging 10 % 4 % 9 % Konserni -1 % -1 % -1 %

Konsernin liikevaihto laski 3 % ja oli 2 979,6 milj. euroa (3 067,6 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -1 %. Hieman kasvaneista myyntihinnoista huolimatta liikevaihtoa painoivat muutokset valuuttakursseissa ja matalammat myyntimäärät. Liikevaihto kasvoi Fiber Packaging -segmentissä, oli edellisvuoden tasolla North America -segmentissä ja laski Foodservice Packaging - ja Flexible Packaging -segmenteissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -66 milj. euroa (-35 milj. euroa) vuoden 2024 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Muutos Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Foodservice Packaging 64,8 66,4 -2 % -46,9 -12,2 North America 119,4 150,5 -21 % -7,4 -6,0 Flexible Packaging 83,8 66,8 25 % -12,3 -9,1 Fiber Packaging 35,0 28,5 23 % -0,6 -1,7 Muut toiminnot -1,2 -5,6 -3,2 -0,4 Konserni 301,8 306,7 -2 % -70,3 -29,4



Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Q1-Q3 2023 Foodservice Packaging 9,1 % 9,0 % 9,3 % North America 11,4 % 14,0 % 12,4 % Flexible Packaging 8,8 % 6,7 % 6,1 % Fiber Packaging 12,4 % 10,8 % 11,8 % Konserni 10,1 % 10,0 % 9,1 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 301,8 milj. euroon (306,7 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 231,5 milj. euroa (277,3 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski 2 % ja sitä painoivat epäsuotuisat valuuttakurssit, laskeneet myyntimäärät, nousseet työvoimakustannukset sekä IT-investoinnit. Yhtiön tehostamistoimenpiteillä oli kuitenkin positiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,1 % (10,0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -5 milj. euroa (-4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -70,3 milj. euroa (-29,4 milj. euroa), joihin sisältyy tehostamistoimenpiteisiin liittyviä kustannuksia. Suurin erä oli toisella vuosineljänneksellä tehty 39 miljoonan euron nettomääräinen alaskirjaus, johon sisältyi sopimuskorvauksia. Alaskirjaus liittyi uudelleenjärjestelyyn Foodservice Packaging -segmentissä, kun tuotantoa keskitettiin.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Oikaistu liikevoitto 301,8 306,7 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,5 -1,1 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -55,9 -15,5 PPA poistot -6,4 -6,6 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,5 -0,7 Tappiot omaisuusvahingoista -0,2 -1,0 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -6,7 -4,5 Liikevoitto 231,5 277,3

Nettorahoituskulut olivat 42,2 milj. euroa (52,5 milj. euroa). Verokulut olivat 47,1 milj. euroa (57,5 milj. euroa), laskeneesta raportoidusta tuloksesta johtuen ja efektiivinen veroaste oli 25 % (26 %). Katsauskauden voitto oli 142,2 milj. euroa (167,2 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,83 euroa (1,80 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,30 euroa (1,53 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -55,3 milj. euroa (-28,0 milj. euroa).



Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 191,7 188,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -70,3 -29,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,7 -0,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 13,4 2,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,8 -0,5 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 136,4 160,4



Näkymät vuodelle 2025 (ennallaan)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2025. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

