Vaisalan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026

Vaisala Oyj julkaisee vuoden 2026 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:
- 12.2.2026: tilinpäätöstiedote 2025
- 24.4.2026: osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026
- 21.7.2026: puolivuosikatsaus 2026
- 27.10.2026: osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026
Vuoden 2025 vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi viikolla 9, 2026.
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina, 24.3.2026. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
