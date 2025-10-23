Vaisala Oyj

Pörssitiedote

23.10.2025 klo 8.30

Vaisalan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026

Vaisala Oyj julkaisee vuoden 2026 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

12.2.2026: tilinpäätöstiedote 2025

24.4.2026: osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026

21.7.2026: puolivuosikatsaus 2026

27.10.2026: osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026

Vuoden 2025 vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi viikolla 9, 2026.

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina, 24.3.2026. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.





Lisätietoja

Niina Ala-Luopa

0400 728 957, ir@vaisala.com

Vaisala Oyj

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi