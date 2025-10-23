Veebiseminar - Liven AS 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu majandustulemuste tutvustus

Neljapäeval, 30. oktoobril, kell 13:00 tutvustavad Liven AS-i tegevjuht Andero Laur ning finantsjuht Joonas Joost Liveni 2025. aasta III kvartali ja 9-kuu majandustulemusi.

Eesti keelne veebiseminar toimub Google Meet keskkonnas. Eelnev registreerumine ei ole vajalik, kuid juhime tähelepanu, et täiendavat meeldetuletust samuti ei saadeta. Veebiseminariga palume huvilistel liituda 30. oktoobril kell 13:00 lingil:

https://meet.google.com/hyn-izgc-tvt.

Küsimusi on võimalik esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt tund aega enne veebiseminari algust e-kirja teel: investor@liven.ee

Veebiseminari materjalid avaldame hiljem Liveni kodulehe investorite alamlehtedel: www.liven.ee/investor



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee