2025-10-23

Kvartalsrapport Q3 – 2025. Stark efterfrågan i USA, Europa påverkat av avvaktande marknad (MAR)

Finansiellt sammandrag

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 29 887 (31 886) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 861 (4 325) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 1 991 (2 303) kSEK

Resultat per aktie 0,11 (0,14) SEK

Ackumulerat 2025

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 96 140 (120 005) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 10 221 (16 573) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 4 578 (10 462) kSEK

Resultat per aktie 0,25 (0,64) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Arcoma AB inför incitamentsprogram kopplat till aktieköp för ledning och andra ledande befattningshavare i företaget





Efter perioden

Inget att rapportera





VD-kommentar



Stark efterfrågan i USA, Europa påverkat av avvaktande marknad.

Vår verksamhet har en stabil utveckling med bra dialoger på många marknader. Vi ser ett mer slagigt marknadsklimat på kort sikt. Vi fortsätter att bygga ett effektivt bolag positionerat för tillväxt med operativa förbättringar och investeringar i våra produkter. Vi visar stabilitet och lönsamhet genom cykeln och drabbas på kort sikt av variationer. Dollarförsvagningen påverkar både omsättning och resultatet negativt i kvartalet.

Vi kan trots en något mindre försäljning fortsatt leverera en bra lönsamhet. Det bekräftar att vårt fokus på affärskvalitet, processer och kostnadseffektivitet bär frukt över tid.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 41% (41%). Vi arbetar aktivt med att stärka marginalerna och säkra lönsamhet.

EBITDA i kvartalet uppgår till 3,9 MSEK (4,3 MSEK), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13% (13%). Den svenska kronans förstärkning mot dollarn har haft en negativ påverkan på cirka 1 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år vilket bekräftar att vår verksamhet står stabilt och lönsamt även i ett ogynnsamt valutaläge. Vi fortsätter att ha en mycket bra kostnadskontroll med rörelsekostnader kvar på samma nivå som förra året trots inflation. Effektiviseringar i produktion ger löpande resultat vilket gör att vi kan skapa lönsamhet.

Kassaflödet i kvartalet var 9,1 MSEK (2,3 MSEK) drivet av den tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till EIFFEL. På grund av semesterpåverkan är Q3 normalt sett ett svagt kvartal för den operativa verksamheten. Vi har fokus på att fortsätta driva på lönsamhet och göra selektiva investeringar.

Vi fortsätter arbeta på vår förvärvsagenda, både av bolag och produkter, där vi ser möjlighet att bredda vårt erbjudande i våra kundkanaler. Parallellt så fortsätter innovation i produkten vara i fokus. Vår egenutvecklade teknik kommer att erbjuda effektivare arbetsflöden och bildtagning. Vi har under kvartalet lanserat flera nya produktförbättringar.

Våra moderna system uppfyller marknadens höga krav och levererar konsekvent både effektivitet och kvalitet. Detta gör det möjligt för våra kommersiella partners att framgångsrikt sälja och marknadsföra systemen på sina marknader. Den underliggande efterfrågan i Nordamerika är stark där vi levererar 22% tillväxt i kvartalet. Europa var svagt men vi ser att det är på väg tillbaka och vi har under 2025 lagt till tre nya distributörer.

Genom effektiviseringar har vi byggt en lönsam och välfungerande organisation som kan hantera svängningar i efterfrågan. Med de växande kraven på flexibilitet och korta ledtider har vi lyckats skapa nya affärsmöjligheter tack vare vår flexibilitet och agila produktion. Vi har en stark finansiell position, den bästa på länge. Samtidigt driver vi R&D med kraft, med flera nya produktuppgraderingar genomförda och fler på väg. Det är tydliga bevis på att vi investerar för framtiden.

Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande kvartalen.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23/10 2025 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

