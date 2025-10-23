Axi, 맨체스터 시티 스타이자 잉글랜드 국가대표 존 스톤스(John Stones)와의 파트너십 연장 발표

시드니, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 외환(외환 (ex) 및 차액거래(CFD) 분야의 선도 기업인 Axi가 맨체스터 시티의 스타이자 잉글랜드 국가대표인 존 스톤스(John Stones)와의 협업을 연장한다고 발표했다. 스톤스는 2023/24 시즌 초부터 액시의 글로벌 브랜드 홍보대사(Global Brand Ambassador)로 활동해왔으며, 앞으로도 전 세계에서 액시 브랜드를 대표하는 중요한 역할을 이어갈 예정이다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄인 해나 힐(Hannah Hill)은 “브랜드 홍보대사 존 스톤스와의 협업을 계속 이어가게 되어 매우 기쁘다. 존은 우리에게 영감을 주는 승리의 정신과 탁월함을 향한 열정을 완벽히 구현하고 있다. 그의 ‘엣지를 추구하는’ 태도는 우리 회사가 한계를 넘어서고 새로운 기준을 세우려는 노력과 일맥상통한다. 지난 2년간의 성공을 기반으로 앞으로 더 많은 성과를 함께 만들어 나가길 기대한다”라고 말했다.

글로벌 브랜드 홍보대사로서 존 스톤스와 협력하고, 세계 주요 축구 클럽들과의 파트너십을 통해 Axi는 스포츠 스폰서십 분야에서 핵심적인 입지를 더욱 공고히 하고 있다. Axi는 스톤스 외에도 잉글랜드 프리미어리그 8회 우승팀인 맨체스터 시티 남녀팀의 공식 온라인 트레이딩 파트너이며, 브라질의 에스포르치 클루비 바이아(Esporte Clube Bahia)와 스페인 라리가(LaLiga)의 지로나 FC(Girona FC)와는 각각 라틴아메리카 공식 온라인 트레이딩 파트너로 협력하고 있다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 개국 수천 명의 고객이 이용하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액거래(CFD) 트레이딩 브랜드이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 석유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래 서비스를 제공하고 있다.

