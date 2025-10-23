Axi Mengumumkan Pembaharuan Perkongsian Mereka dengan Bintang Manchester City dan Pemain Antarabangsa England, John Stones

SYDNEY, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, peneraju dalam perdagangan Forex dan CFD dalam talian, telah mengumumkan kesinambungan kerjasama mereka dengan bintang Manchester City dan pemain antarabangsa England, John Stones. Setelah berkhidmat sebagai Duta Jenama Global bagi broker tersebut sejak permulaan musim 2023/24, Stones akan terus memainkan peranan penting dalam mewakili jenama Axi di peringkat global.

Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi, berkata: “Kami amat berbesar hati untuk meneruskan kerjasama dengan Duta Jenama kami, John Stones. John mewakili semangat kemenangan dan dorongan terhadap kecemerlangan yang menjadi inspirasi kepada kami, manakala usahanya untuk mencapai kelebihan mencerminkan komitmen kami dalam menolak batasan dan menetapkan penanda aras yang lebih tinggi. Kami amat teruja untuk meneruskan kejayaan dua tahun yang lalu dan meraikan lebih banyak pencapaian bersama.”

Dengan John Stones sebagai Duta Jenama Global Axi dan kerjasama bersama tiga kelab bola sepak terkemuka, broker ini terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain utama dalam arena penajaan sukan. Selain Stones, Axi juga merupakan Rakan Perdagangan Dalam Talian Rasmi kepada juara Liga Perdana Inggeris sebanyak lapan kali, Man City dan Man City Women, serta kelab bola sepak Brazil, Esporte Clube Bahia dan kelab LaLiga, Girona FC, sebagai Rakan Perdagangan Dalam Talian LATAM Rasmi kelab tersebut.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

CFD ialah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko tinggi untuk menyebabkan kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. Sebanyak 71.25% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda.

