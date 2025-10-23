Heineken® 0.0 firma una alianza global con Premier Padel, marcando su debut en el deporte de mayor crecimiento en el mundo

Heineken ® 0.0 se convertirá en el socio cervecero global de Premier Padel desde 2026

El compromiso de Heineken® 0.0 de optimizar la socialización de calidad se alinea perfectamente con el deporte del pádel

ÁMSTERDAM, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heineken® 0.0 anuncia la expansión de su portafolio global de patrocinios con una alianza global histórica con Premier Padel, el principal circuito profesional oficial de pádel en todo el mundo. La alianza convertirá a Heineken® 0.0 en el socio cervecero global de Premier Padel, marcando así su entrada en el deporte de mayor crecimiento en el mundo.

Heineken® 0.0, símbolo de la socialización de calidad, celebrará el vibrante ADN social del pádel mediante activaciones en los eventos de Premier Padel a partir de 2026. Con su sabor refrescante y accesibilidad, Heineken® 0.0 encaja naturalmente en la comunidad social del pádel y en su atractivo para quienes buscan un estilo de vida saludable. De hecho, más del 70% de los jugadores de pádel dicen que practican el deporte por la experiencia social y, generalmente continúan socializando después de los partidos, a menudo con una cerveza, lo que convierte esta alianza en una extensión natural de la cultura del deporte.

Bram Westenbrink, director comercial de Heineken®, dijo: "Para Heineken® 0.0, unirse al mundo del pádel es algo más que los partidos en la cancha, se trata de la comunidad que lo rodea y de mantenerse conectado con las necesidades cambiantes del estilo de vida actual. Más que nunca, las personas deseosas de experiencias presenciales y equilibrio. Con eso en mente, nos comprometemos a crear formas emocionantes y frescas de reunir a las personas a través de nuestros patrocinios estratégicos como éste. Ya sea animando a los profesionales, jugando con gente nueva, manteniendo una rutina bien equilibrada o compartiendo cervezas refrescantes después del partido, Heineken® 0.0 y Premier Padel ofrecerán una colección de experiencias compartidas inolvidables".

David Sugden, director ejecutivo de Premier Padel, dijo: "Esta alianza es una señal poderosa de que este es el momento del pádel. Cuando una de las marcas más icónicas y respetadas del mundo, Heineken, se asocia con el principal circuito profesional, Premier Padel, para su primera aventura en un nuevo deporte global, subraya el increíble impulso detrás de nuestro deporte y del Tour. El crecimiento mundial del pádel está creando fantásticas oportunidades comerciales, deportivas y centradas en los fanáticos, y junto con Heineken® 0.0 continuaremos mostrando cuán vibrante, atractivo y global se ha vuelto este deporte, y con mucho más por venir".

Durante la temporada 2025, el circuito contó con 24 torneos en 16 países, celebrando su primer torneo en Estados Unidos, el mercado deportivo más influyente del mundo. En 2026, se prevé expandir el circuito hacia nuevas regiones, incluyendo Asia. Premier Padel continúa impulsando la expansión del deporte en todo el mundo: más de 600 jugadores de 29 países diferentes han competido en los torneos masculinos y femeninos de Premier Padel durante 2025, reafirmando su papel como plataforma de crecimiento internacional, diversidad y excelencia tanto dentro como fuera de la cancha.

El patrocinio le da a Heineken® 0.0 la capacidad de conectarse con jugadores y fanáticos inspirados por el mejor juego profesional de Premier Padel, que celebra la pasión de la marca por crear experiencias sociales elevadas. Y, con disponibilidad en más de 190 países, los jugadores de pádel de todo el mundo pueden disfrutar siempre de una Heineken® 0.0 o Heineken® consistentemente refrescante.

Contacto de Medios:

Heinekensponsorship@wearetheromans.com

david.moreno@premierpadel.com / seb.warwick@premierpadel.com

Acerca de HEINEKEN

HEINEKEN es la cervecera más internacional del mundo. Es el desarrollador y comercializador líder de marcas premium de cerveza y sidra. Liderado por la marca Heineken®, el Grupo cuenta con un portafolio de más de 300 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales. Mantiene su compromiso con la innovación e inversión de la marca a largo plazo, ejecución disciplinada de ventas y la gestión eficiente de costos. A través de su iniciativa de "Brewing a Better World", la sostenibilidad está integrada en su negocio. HEINEKEN tiene una presencia geográfica bien equilibrada, con posiciones de liderazgo en mercados desarrollados y en vías de desarrollo. Emplea a más de 85.000 personas y opera cervecerías, malterías, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países. Las acciones de Heineken® N.V. y Heineken® Holding N.V. cotizan en Euronext en Ámsterdam. Los precios de las acciones ordinarias se pueden acceder en Bloomberg bajo los símbolos HEIA NA y HEIO NA y en Reuters bajo HEIN.AS y HEIO.AS. HEINEKEN tiene dos programas patrocinados de nivel 1 de recibos de depósito estadounidenses (ADR): Heineken® N.V. (OTCQX: HEINY) and Heineken® Holding N.V. (OTCQX: HKHHY)

Acerca de Premier Padel

Premier Padel es el circuito profesional oficial de pádel líder mundial, fundado por Qatar Sports Investments (QSI) junto con la Federación Internacional de Pádel (FIP). Lanzado en 2022, más de 500 jugadores de todo el mundo compitieron en torneos Premier Padel en su primer año y jugaron en algunos de los escenarios deportivos más emblemáticos de la historia del deporte. Desde 2025, Premier Padel incluye 24 torneos en 16 países, mientras el circuito continúa impulsando el crecimiento del deporte en nuevos territorios y en todas sus dimensiones. Como marca global, Premier Padel también refleja la esencia dinámica y el espíritu del pádel, con el deporte emprendiendo una nueva y emocionante era a escala global impulsada por el nuevo circuito global unificado.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee155892-9992-4ce0-83b9-f3d344dbd5ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd689e8a-886b-4c0b-be07-944146801a57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/722d521a-70b5-419b-8d75-af3a0dfd3408