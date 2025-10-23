Valour Inc. lanciert Sky (SKY) ETP am Spotlight Stock Market und erreicht damit 100 börsennotierte ETPs

Das 100. börsennotierte ETP: Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) ist ab sofort am schwedischen Spotlight Stock Market notiert und damit das hundertste börsengehandelte Produkt von Valour in Europa.

Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) ist ab sofort am schwedischen Spotlight Stock Market notiert und damit das hundertste börsengehandelte Produkt von Valour in Europa. Was ist SKY? SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems, dem Nachfolger von MakerDAO, der zur Abstimmung über Parameter und Roadmap-Entscheidungen für seine Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur verwendet wird. Mit dem ETP erhalten Anleger regulierten Zugang zu einem Blue-Chip-DeFi-Governance-Asset.

SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems, dem Nachfolger von MakerDAO, der zur Abstimmung über Parameter und Roadmap-Entscheidungen für seine Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur verwendet wird. Mit dem ETP erhalten Anleger regulierten Zugang zu einem Blue-Chip-DeFi-Governance-Asset. Meilenstein und Führungsposition: Mit dieser Börsennotierung erreicht Valour sein Jahresendziel von einhundert ETPs und bietet weiterhin die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte an wichtigen Handelsplätzen wie Spotlight, Börse Frankfurt, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange und Euronext.



TORONTO, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (das „Unternehmen” oder „DeFi Technologies”) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi”) schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „ Valour”), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs”), ihr 100. börsengehandeltes Produkt am schwedischen Spotlight Stock Market notiert hat:

Valour Sky (SKY) SEK ETP — ISIN: CH1108681516



Über SKY

SKY ist das Governance-Token des Sky-Ökosystems (Nachfolger von MakerDAO) und wird zur Teilnahme an der Protokoll-Governance über die Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur der Plattform verwendet. Inhaber tragen dazu bei, wichtige Parameter und Roadmap-Entscheidungen für das Ökosystem zu steuern, das auf robuste, überbesicherte Stablecoin-Mechanismen und die Integration realer Vermögenswerte in die dezentrale Finanzwelt ausgerichtet ist.

Mit der Börsennotierung von Valour Sky (SKY) SEK ETP wächst die Zahl der von Valour an europäischen Börsen notierten ETPs auf 100. Damit festigt das Unternehmen seine Position als Emittent mit der weltweit größten Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte.

100 ETP-Meilenstein erreicht

Mit der heutigen Börsennotierung hat Valour sein Jahresendziel von 100 notierten ETPs erreicht. Valour bietet weiterhin die weltweit größte Auswahl an ETPs, die digitale Vermögenswerte halten, an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam). Das Angebot umfasst Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, modulare Datenverfügbarkeit, Tokenisierungsinfrastruktur, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Token, die eine diversifizierte Exposition innerhalb regulierter Märkte ermöglichen.

Elaine Buehler, Produktleiterin bei Valour, dazu:

„Valour Sky (SKY) ist unser 100. Produkt und zeigt deutlich, in welche Richtung sich die Finanzwelt entwickelt. Wir verwandeln die stärksten Ideen des DeFi in ein Instrument, das jeder in seinem Portfolio halten kann: reguliert, intuitiv und skalierbar. SKY ist Teil eines neuen Finanznetzwerks, das Grenzen und Altsysteme hinter sich lässt. Und so sieht die zukünftige Investitionswelt aus.“

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, fügte hinzu:

„Dass wir mit SKY die Zielmarke von 100 Produkten erreicht haben, unterstreicht unser Engagement für Angebotsbreite und Qualität in den nordischen Ländern. Wir bedienen weiterhin die lokale Nachfrage nach transparenten, börsengehandelten Krypto-Engagements, indem wir führenden Netzwerken und Governance-Assets vertraute, regulierte Strukturen bieten.“

Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, erklärte:

„Das Erreichen unseres 100-ETP-Ziels ist mehr als nur eine Zahl. Es bestätigt die Stringenz unserer Produktentwicklung, das uns entgegengebrachte Vertrauen der Anleger und unser Engagement für einen regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten in großem Maßstab. Mit 100 ETPs und dem weltweit größten Angebot treten wir in die nächste Wachstumsphase ein, in der Vielfalt, Qualität und Liquidität zusammenwirken, um den Zugang zu Kryptowährungen für alle zu vereinfachen.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über einhundert der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die Privatanlegern und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Notierung von Valour Sky (SKY); die Entwicklung des Sky-Protokolls; die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

