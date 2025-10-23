Valour Inc. lance Sky (SKY) ETP sur Spotlight Stock Market, franchissant ainsi la barre des 100 ETP cotés

100e ETP coté : Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) est désormais coté sur le marché boursier suédois Spotlight Stock Market, constituant ainsi le centième produit négocié en bourse de Valour en Europe.

Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) est désormais coté sur le marché boursier suédois Spotlight Stock Market, constituant ainsi le centième produit négocié en bourse de Valour en Europe. Quʼest-ce que SKY ? SKY est le jeton de gouvernance de lʼécosystème Sky, successeur de MakerDAO, utilisé pour voter les paramètres et les décisions relatives à la feuille de route de son infrastructure de stablecoins et de prêts sécurisés. Cet ETP accorde aux investisseurs un accès réglementé à un actif de gouvernance DeFi de premier ordre.

SKY est le jeton de gouvernance de lʼécosystème Sky, successeur de MakerDAO, utilisé pour voter les paramètres et les décisions relatives à la feuille de route de son infrastructure de stablecoins et de prêts sécurisés. Cet ETP accorde aux investisseurs un accès réglementé à un actif de gouvernance DeFi de premier ordre. Étapes cruciales et leadership : Valour atteint grâce à cette cotation son objectif de fin dʼannée, à savoir un total de cent ETP, et conserve ainsi la sélection la plus étendue dʼETP sur actifs numériques au niveau mondial sur les principales places boursières, notamment le Spotlight, la Börse Frankfurt, la SIX Swiss Exchange, la London Stock Exchange et Euronext.



TORONTO, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui comble le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (« ETP ») a introduit son 100e produit négocié en bourse sur le marché boursier Spotlight en Suède :

ETP Valour Sky (SKY) SEK – ISIN : CH1108681516



À propos de SKY

SKY est le jeton de gouvernance de lʼécosystème Sky, successeur de MakerDAO, employé pour participer à la gouvernance du protocole à travers lʼinfrastructure de stablecoins et de prêts sécurisés de la plateforme. Les détenteurs contribuent à orienter les paramètres clés et les décisions relatives à la feuille de route de lʼécosystème, lequel met lʼaccent sur des mécanismes de stablecoins résilients et excédentaires en garanties, ainsi que sur lʼintégration dʼactifs réels dans le cadre de la finance décentralisée.

Avec la cotation de lʼETP Valour Sky (SKY) SEK, Valour franchit le seuil des 100 ETP cotés sur les places boursières européennes, renforçant ainsi sa position dʼémetteur proposant le plus grand choix dʼETP sur actifs numériques au monde.

Objectif des 100 ETP atteint

Aujourdʼhui, Valour a atteint son objectif de fin dʼannée, soit 100 ETP cotés. Valour continue dʼoffrir la plus grande sélection dʼETP sur actifs numériques au monde, sur les principales places boursières européennes, notamment le Spotlight Stock Market (Suède), la Börse Frankfurt (Allemagne), la SIX Swiss Exchange (Suisse), la London Stock Exchange (Royaume-Uni) et Euronext (Paris et Amsterdam). L’offre inclut les réseaux de couche 1 et 2, la disponibilité modulaire des données, l’infrastructure de tokenisation, les écosystèmes du gaming et de la création, ainsi que les jetons communautaires, permettant une exposition diversifiée au sein de marchés réglementés.

Elaine Buehler, Directrice produits chez Valour, a observé :

« Valour Sky (SKY), notre 100e produit, en dit long sur lʼorientation que prend la finance. Nous transformons les idées les plus percutantes de DeFi en quelque chose que tout le monde peut intégrer à son portefeuille : réglementé, intuitif et prêt à être déployé à grande échelle. SKY fait partie dʼun nouveau réseau financier qui transcende les frontières et les systèmes traditionnels. Voici à quoi ressemble la nouvelle ère de lʼinvestissement. »

Johanna Belitz, Directrice de Valour pour la région des pays nordiques, a ajouté :

« Le fait dʼatteindre les 100 produits avec SKY souligne notre engagement en faveur de la diversité et de la qualité dans la région scandinave. Nous poursuivons notre effort pour répondre à la demande locale en matière dʼexposition transparente aux cryptomonnaies négociées en bourse en intégrant des réseaux et des actifs de gouvernance de premier plan à des infrastructures réglementées et déjà connues. »

Olivier Roussy Newton, président-directeur général de DeFi Technologies, a précisé :

« Atteindre notre objectif de 100 ETP représente bien plus quʼun simple chiffre. Ce succès confirme la rigueur de notre moteur produit, la confiance que nous avons gagnée auprès des investisseurs et notre engagement à fournir un accès réglementé aux actifs numériques à grande échelle. Avec 100 ETP et la plus vaste sélection au monde, nous entrons dans une nouvelle phase de croissance où lʼétendue, la qualité et la liquidité sʼallient pour faciliter lʼaccès aux cryptomonnaies pour tous. »

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de cent des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

